Eine Statue des argentinischen Fußballstars Lionel Messi in der indischen Stadt Kalkutta muss wieder abgebaut werden. Ein Abgeordneter des Bundesstaates Westbengalen erklärte, dass sie "im Wind schwankt" und deshalb "von Ingenieuren als unsicher eingestuft" wurde.

Aktuell wird die Skulptur von Seilen gehalten, die über eine viel befahrene Straße ragen. Wann die Statue genau abgebaut wird, ist bisher unklar.

Erst im Dezember hatte Messi das 21 Meter hohe Monument im Rahmen seiner dreitägigen "Goat Tour" durch Indien selbst feierlich enthüllt. Die Statue zeigt ihn in Gold, wie er den WM-Pokal von 2022 in die Höhe streckt.

Der 38-Jährige beginnt mit Argentinien am 16. Juni mit dem Gruppenspiel gegen Algerien die Mission Titelverteidigung bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli). Für Messi wird es die sechste WM-Teilnahme.