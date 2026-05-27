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WM 2026: Bundestrainer Julian Nagelsmann appelliert an den Teamgeist in der Nationalmannschaft

Veröffentlicht:

von SID

ran Fußball

DFB - Nagelsmann verrät: Darum spielt Neuer nicht

Videoclip • 01:14 Min

Die deutsche Nationalmannschaft ist in die Mission WM gestartet. Bundestrainer Julian Nagelsmann und Sportdirektor Rudi Völler stellen klar, worauf es bei dem Turnier ankommen wird.

Seine wichtigste Botschaft formulierte "Familienmensch" Julian Nagelsmann frei nach Sepp Herberger. Nicht nur elf Freunde, wie beim ersten deutschen Weltmeister-Coach, sondern gleich 27 sollen den "American Dream" mit Leben füllen - und ihr Teamgeist die deutsche Fußball-Nationalmannschaft zum fünften Stern tragen.

Er wünsche sich, sagte der Bundestrainer beim Aufbruch ins WM-Abenteuer am Mittwoch in Herzogenaurach, "dass jeder am selben Strang zieht und wie in einer gut funktionierenden Familie alles für den anderen tut". Dann, und nur dann, könne es was werden mit dem ersehnten Triumph in siebeneinhalb Wochen..

Den Weg dahin begann Nagelsmann nach der Begrüßung seiner Auserwählten um den noch immer angeschlagenen Rückkehrer Manuel Neuer 18 Tage vor dem WM-Start gegen Curacao (19:00 Uhr im Liveticker auf ran) mit einem Stolperer.

Als er auf der Pressekonferenz im dunklen, holzvertäfelten Medienraum am "Home Ground" Platz nahm, verrutschte ihm der Stuhl - ein Wackler mit Symbolcharakter sollte das aber nicht sein. "Ich bin total optimistisch", sagte Sportdirektor Rudi Völler, der neben Nagelsmann saß, "es wird schwer, gegen uns zu gewinnen".

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Leroy Sané und David Raum schreiben Autogramme

Die fränkische Frühlingshitze war dabei die perfekte Einstimmung auf die Extrembedingungen beim XXL-Turnier. Vor Ort helfe notfalls auch mal "ein eisgebadetes Handtuch im Nacken", scherzte Nagelsmann. Das hätte auch den rund zwei Dutzend Fans geholfen, die in der prallen Sonne auf ihre Stars warteten. Die trudelten meist in verdunkelten Vans ein, immerhin Leroy Sané und David Raum belohnten die Geduldigen mit Autogrammen.

Im oasengleichen Inneren verriet Nagelsmann der Mannschaft seinen WM-Plan: Es sei "immer der nächste Schritt entscheidend, nicht der Erfolg, den wir erreichen wollen. Es hilft den Jungs, im Hier und Jetzt zu bleiben."

Unterstützung sollen sie auch von ihren Familien bekommen, die für Freitag eingeladen sind, am Sonntag (20:45 Uhr im Liveticker auf ran) steigt der erste von zwei WM-Tests in Mainz gegen Finnland - noch ohne die alte, neue Nummer 1.

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Nagelsmann: "Mit Manu sind wir besser als ohne Manu"

"Es macht keinen Sinn", sagte Nagelsmann über Neuer und dessen zwickende Wade, "wir wollen da noch Ruhe dranlassen." Neuer sei mit der Entscheidung "völlig d'accord", sorgen müsse man sich mit Blick auf die Generalprobe am 6. Juni in Chicago gegen die USA und das Turnier nicht. Welche Bedeutung der 40-Jährige sofort wieder haben soll, machte Nagelsmann klar: "Mit Manu sind wir besser als ohne Manu."

Neuer ist der letzte verbliebene Weltmeister von 2014 im Team, der Bundestrainer hat sich aber "immer wieder" auch mit anderen Champions ausgetauscht. Diese hätten ihm eingeimpft, er müsse den Spielern vermitteln, "dass jeder wichtig ist".

Völler erinnerte an das Negativbeispiel bei der WM in den USA 1994. "Es gab immer irgendwie Unruhe", sagte er, und Nagelsmann lauschte aufmerksam. "Dass jeder hier mitgenommen wird", betonte Völler, "wird fundamental sein."

Völler verteidigt Nagelsmann

Zumal die Nagelsmänner genügend Zweifel mitnehmen. Geht das mit Neuers Wade wirklich gut? Wer könnte Kapitän Joshua Kimmich im Notfall ersetzen, wenn doch kein Rechtsverteidiger dabei ist? Wer spielt auf der Doppelsechs? Findet Jamal Musiala wirklich zu alter Stärke? Und kann man ohne Stoßstürmer Weltmeister werden? Nagelsmann mühte sich in rund 45 Minuten redlich, überzeugende Antworten zu finden.

Die Stimmung im Land jedoch, meinte Völler, "kommt nicht alleine durch Quatschereien". Die jüngste Kritik am Bundestrainer habe er als "teilweise ein bisschen ungerecht" empfunden, betonte er, "aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit", um für gute Laune zu sorgen.

Lästige politische Debatten sollen dabei nicht stören. Es gebe keine Maulkörbe, bestätigte Völler die bekannte Verbandsposition, Aktionen wie in Katar 2022 werde es aber "nicht mehr geben". Das Motto: "Schönen Fußball spielen und die Leute begeistern." Und so auch die Fans in die große DFB-Familie holen.

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