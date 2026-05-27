ran Fußball DFB - Nagelsmann verrät: Darum spielt Neuer nicht Videoclip • 01:14 Min Link kopieren Teilen

Zum Auftakt des Trainingslagers der Nationalmannschaft äußern sich Bundestrainer Julian Nagelsmann und Sportdirektor Rudi Völler zur Situation des DFB-Teams.

"Keine Sorgen" um Manuel Neuer Nagelsmann über den Gesundheitsstand von Neuer: "Bei Manu müssen wir uns keine Sorgen machen. Er könnte das Spiel (gegen Finnland) machen, aber es besteht bei einer Verhärtung immer ein Restrisiko. Es macht keinen Sinn, dieses Risiko einzugen. Wenn man ihn fragt, würde er sich ins Tor stellen."

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Nagelsmann über Nick Woltemade Nagelsmann über den Stürmer: "Er hat bei uns viele gute Spiele und Tore gemacht. Die Art und Weise, wie wir spielen, wird ihm guttun. Er ist kein klassischer Konterstürmer. Und in Newcastle war er oft 70 Meter weg vor dem Tor. Das ist nicht so leicht für ihn. Man muss ihn in torgefährliche Situationen und in Tornähe bringen."

Völler über die Ziele: "Wir gehören nicht zu den Top-Favoriten" Völler auf Nachfrage von ran über die Zielvorgabe: "Ich war bereits als Trainer und Spieler niemand, er raushaut, dass wir Weltmeister werden müssen. Um ehrlich zu sein, gehören wir nicht zu den absoluten Top-Favoriten. Da gibt es drei, vier andere. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass es schwer wird, gegen uns zu gewinnen. Wir wollen natürlich die Gruppenphase überstehen - am besten als Gruppenerster. Und im Verlaufe eines Turniers - in der K.o.-Phase - ist alles auf Messers Schneide. Wir wollen so weit kommen wie es geht."

Gespräch zwischen Nagelsmann und Neuer bereits im März Völler über die Rückkehr von Neuer: "Julian hatte schon im März Kontakt mit Manuel, da gab es schon ein Gespräch - auch mit Oliver."

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Nagelsmann über Lennart Karl: "Auftakt war sehr gut" Nagelsmann über die Rolle von Karl: "Es liegt viel daran, wie er sich die nächsten ein, zwei Wochen präsentiert. Der Auftakt war sehr gut. Er hinterließ einen guten Eindruck und hat nicht viel Zeit gebraucht. Ob er von Anfang an spielt, besprechen wir erst einmal mit ihm. Und er muss auf dem Platz zeigen, wie bereit er für die jeweilige Rolle ist."

Völler über Fan-Nähe: "Brauchen uns nicht verstecken" Völler über Fan-Nähe: "Wir haben bewiesen, dass wir durch viele Aktionen vor oder nach dem Training versuchen, viele Menschen mitzunehmen, Autogramme zu geben, Selfies zu machen. Ich glaube, da brauchen wir uns im Vergleich zu anderen Nationen nicht zu verstecken."

Musiala selbst mit 70 Prozent besser als viele andere Nagelsmann über die Form von Musiala: "Ich finde, dass er in den letzten Woche sehr gute Schritte gegangen ist. Er hatte eine schwere Verletzung. So ein Spieler lebt davon, dass er nicht viel nachdenkt. Er macht vieles intuitiv. Wir sind auf einem guten Weg dorthin. Um ehrlich zu sein: Selbst mit 70 Prozent ist er noch besser als viele andere auf der Welt, weil er ein außergewöhnlicher Spieler ist. Und es reicht mir, wenn er beim ersten Spiel auf 100 Prozent ist - oder 98 Prozent. Er ist auf dem richtigen Weg."

Völler über WM Boykott: "Bringt gar nichts" Völler über die Diskussionen um einen WM-Boykott: "Ich fand das schon bei Olympia 1980 falsch, als die Amerikaner und viele westliche Länder nicht hingefahren sind. Geschadet hat es nur den Athleten und den Zuschauern. Und gebracht hat es gar nichts. Wir tun gut daran, uns auf die WM zu freuen."

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Völler: "Keine politische Aktionen geplant" Völler über den politischen Aspekt der WM: "Viele Spieler waren bereits bei der WM vor vier Jahren in Katar dabei. Natürlich wird es das nicht mehr geben, dass unmittelbar vor einem Spiel Aktionen gestartet werden oder kritische Interviews gemacht werden. Das kann man im Vorfeld (des Turniers, Anm. d. Red.) machen, also es gibt keine Maulkörbe. Es gibt Dinge in der Welt, die uns alle nicht gefallen. Ich hätte gerne auch mehr Frieden in der Welt. Aber das werden wir vor dem WM-Eröffnungsspiel nicht gelöst bekommen. Wir möchten die Menschen auch begeistern, damit man auf andere Gedanken kommt. Und am Ende geht es nur um Fußball."

Völler bedauert fehlende WM-Stimmung in Deutschland Völler über die fehlende WM-Stimmung in Deutschland: "Die gute Stimmung, die wir gerne hätten, kommt nicht allein durch quatschen. Da ist die Mannschaft gefordert... Es ist ein bisschen schade und ich fand es auch ungerecht: Wir haben nach dem einen schlechten Spiel gegen die Tschechesloswakei die Spiele gewonnen. Ich hätte gedacht, da kommt mehr WM-Stimmung auf. Aber wir haben ja noch Zeit."

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Nagelsmann will Testspiele nutzen, damit die Elf sich einspielt Nagelsmann über die Bedeutung der Aufstellung in den Testspielen: "Wir wollen die Testspiele schon nutzen, um die Mannschaft zu sehen, die auch bei dem Turnier so beginnen könnte. Kai Havertz wird aufgrund des Champions-League-Finale natürlich fehlen. Wir müssen ihn in dem Testspiel ersetzen, aber so etwas kann auch im Turnier ja mal passieren."

Neuer wird gegen Finnland nicht spielen Nagelsmann über die Rückkehr von Neuer: "Er kennt ja alle. Er ist kein Neuling, sondern ein Rückkehrer. So haben wir ihn auch begrüßt. Mit Manu sind wir besser als ohne Manu. Wir sind froh, dass er für uns spielt. Wir haben aber entschieden, dass er Sonntag noch nicht spielt, damit er noch etwas Ruhe bekommt. Wir werden sehen, wie es nächste Woche aussieht. Aber gegen Finnland wird Olli (Baumann) spielen."

Nagelsmann: "Wir wollen wie eine Familie agieren" Nagelsmann: "Wir sind in den nächsten Woche wie eine Familie. Jeder muss wissen, dass wir am selben Strang ziehen. Wir wollen wie eine Familie agieren und wie in einer gut funktionierenden Familie alles füreinander machen. Der erste Schritt zum Teamspirit ist die Kadernominierung, wobei viele schon länger dabei sein. Innerhalb der Mannschaft sind Freundschaften entstanden. Es hilft dem Teamspirit, wenn du Spiele gewinnst."

Völler setzt auf Teamspirit Völler über seine Lehren aus der WM 1994: "Es gab immer Unruhe, wir haben auch nicht gut gespielt. Wir haben uns durch das Turnier gequält. Das hatte aber nichts mit der Hitze zu tun. Das Wichtigste ist bei aller fußballerischen Qualität, die wir haben, dass auch der Teamspirit da ist."

Nagelsmann nennt noch keine großen Ziele Nagelsmann: "Der nächste Schritt ist immer das Entscheidende. Das nächste Testspiel, die nächste Trainingseinheit. Darauf liegt der Hauptfokus"