WM 2026 - Kader der Niederlande: Depay wieder fit - Frimpong fehlt

Rekordtorschütze Memphis Depay steht im Aufgebot der Niederlande für die Fußball-WM.

Der 32-Jährige vom brasilianischen Klub Corinthians Sao Paulo, der die Elftal mit acht Treffern durch die Qualifikation geführt hatte, kehrt nach seiner langen Verletzung rechtzeitig zurück in den 26-Mann-Kader von Bondscoach Ronald Koeman, der am Mittwoch verkündet wurde. Torhüter Mark Flekken von Bayer Leverkusen fährt als einziger Bundesliga-Profi mit.

Überraschend verzichtet Koeman auf den Ex-Leverkusener Jeremie Frimpong (FC Liverpool), mit Xavi Simons und Matthijs de Ligt stehen zwei weitere ehemalige Bundesliga-Akteure nicht zu Verfügung. Dabei sind hingegen der frühere Hoffenheimer und Wolfsburger Wout Weghorst sowie der Ex-Dortmunder Donyell Malen und einstige Bayern-Spieler Ryan Gravenberch. Angeführt wird Oranje vom Liverpooler Abwehrchef Virgil van Dijk.

Die Niederlande treffen in der Gruppe F auf Japan (14. Juni), Schweden (20. Juni) und Tunesien (26. Juni). Sein Quartier wird der dreimalige Vizeweltmeister in Kansas City beziehen.