WM 2026 - Nach Präsidenten-Kritik: Südkoreas Trainer tritt zurück

Erst entschuldigte sich der Staatspräsident bei seinen Landsleuten, dann trat der heftig kritisierte Nationaltrainer zurück: Das Vorrunden-Aus bei der Fußball-WM hat in Südkorea zu schnellen Konsequenzen geführt.

Sportbeben in Südkorea! Nachdem die Asiaten bei der Weltmeisterschaft trotz Auftaktsieg in der Vorrunde ausschieden, hat es bei der Nationalmannschaft ordentlich gekracht.

Zunächst schrieb Staatsoberhaupt Lee Jae Myung auf X von einer "großen Enttäuschung, die durch dieses inakzeptable Ergebnis verursacht wurde. Wir werden zügig daran gehen, die Sportverwaltung zu reformieren, damit sich so etwas niemals wieder ereignet".

Wenig später warf Chefcoach Myung-bo Hong das Handtuch. "Ich entschuldige mich aufrichtig bei der koreanischen Öffentlichkeit, die unsere Mannschaft unterstützt hat. Heute trete ich von meinem Amt zurück", erklärte der 57-Jährige auf einer Pressekonferenz am Sonntag im mexikanischen Zapopan, wo die Südkoreaner ihr Trainingslager bezogen hatten.