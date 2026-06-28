FC Barcelona: Robert Lewandowski wohl vor Überraschungswechsel

Seit längerem war klar, dass Robert Lewandowski den FC Barcelona im Sommer verlassen wird. Jetzt scheint der Pole wohl einen neuen Verein gefunden zu haben.

Laut "Sky" steht Robert Lewandowski kurz vor einem Wechsel zu Chicago Fire. Demnach wurde eine vollständige mündliche Einigung erzielt - nun steht nur noch der Medical Test aus.

Anschließend soll der Pole offenbar einen Zweijahresvertrag unterschreiben. Besonders spannend: Das erste Spiel von Chicago Fire in der neuen Saison findet gegen die Vancouver Whitecaps und Thomas Müller statt - das zweite gegen Inter Miami und Lionel Messi.