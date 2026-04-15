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FC Bayern - Debatte um Manuel Neuer: Joachim Löw signalisiert Verständnis für Julian Nagelsmann
Veröffentlicht:von SID/ran.de
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FC Bayern: Zukunft? Manuel Neuer macht Druck
Videoclip • 01:03 Min
Joachim Löw hat sich in die WM-Debatte um Manuel Neuer eingeschaltet - und sein Verständnis signalisiert, sollte Bundestrainer Julian Nagelsmann den Torwart von Bayern München nicht mit zur Titelmission in den USA, Mexiko und Kanda nehmen.
Ein Bundestrainer müsse "auch Entscheidungen treffen, die die ganze Mannschaft betreffen" und "die manchmal auch unpopulär sind", sagte Löw am Rande der Champions-League-Partie zwischen Bayern und Real Madrid am Mittwoch bei DAZN.
Neuer sei "über die vielen Jahre hinweg wahrscheinlich weltweit immer der beste Torhüter gewesen. Man denke mal an 2010, 2014, auch danach. Der Manuel war herausragend", sagte Löw, der gemeinsam mit dem Keeper 2014 in Brasilien den WM-Titel gewonnen hatte: "Und das Bemerkenswerte ist, dass er mit 40 Jahren so eine Leistung noch bringen kann".
Aber "ein Nationaltrainer entscheidet manchmal halt eben auch aus anderen Überlegungen heraus", ergänzte Löw: "Er muss manchmal Entscheidungen treffen, die auf der einen Seite mutig sind. Die notwendig sind, aber die vielleicht auch nicht immer so populär sind."
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DFB-Team: Neuer hat sich klar geäußert
Löw betonte zudem, dass er nicht wisse, ob "es da eine Konversation zwischen" Nagelsmann und Neuer gibt: "Oder wie die Situation ist." Außerdem habe sich Neuer zu dem Thema "ja eigentlich klar geäußert", dass das "im Moment für ihn kein Thema" sei. Und von Nagelsmann habe er "auch keine Schritte in diese Richtung vernommen. Also von daher denke ich, dass es erstmal kein Thema sein wird."
DAZN-Experte Sami Khedira glaubt, dass sich die Diskussion um Neuer womöglich auf die Leistung der designierten Nummer eins Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) auswirken könnte. Nagelsmann wisse, "dass Manu der beste Torwart ist. Aber wir schaden einem Menschen, der in zwei Monaten die Nummer eins sein soll. Das ist nicht gut", sagte der Ex-Nationalspieler: "Den Oli Baumann killen wir gerade."
Manuel Neuer: Dreesen hofft auf Vertragsverlängerung
Ein Thema ist auch seit Wochen die offene Zukunft beim FC Bayern. Macht Neuer weiter oder hört er im Sommer auf? Bayerns Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen stellte vor dem Spiel gegen Real nochmal klar, was die Bayern wollen.
"Manuel weiß, was er an uns hat, und wir wissen, was wir an ihm haben. Das ist eine Persönlichkeit, an der sich auch die Jungen ausrichten können. Und wir wären glücklich, aber wir haben miteinander vereinbart, dass er sich die Zeit nimmt, die er braucht und ich bin sicher, dass er in den nächsten Wochen seine Entscheidung treffen wird. Und dann schauen wir weiter", sagte Dreesen.
Auf die Frage, ob man aus Vereinssicht nicht alles tun müsse, um Neuer zumindest noch von einem Jahr beim FC Bayern zu überzeugen, sagte Dreesen: "Aber das tun wir, weil er weiß, dass wir total dahinter stehen, dass wir happy mit ihm sind und dass letzten Endes sein Herz, seine Form und auch wie er sich selber wohl und auch fit fühlt entscheidet."
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