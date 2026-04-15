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Bundesliga: DFL verändert Meisterschale - Premiere für den FC Bayern
Aktualisiert:von ran
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Videoclip • 01:16 Min
Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die Meisterschale verändert. Der FC Bayern München wird (aller Voraussicht nach) der erste Verein sein, der die neue Trophäe in die Luft strecken darf.
Der FC Bayern München wird - aller Voraussicht nach - zum zwölften Mal in den vergangenen 13 Jahren Deutscher Meister werden. Die Dominanz ist auch in dieser Saison beeindruckend.
Alles wie immer? Fast!
Eine (nicht allzu kleine) Änderung gibt es dann doch. Die Schale, die der Bundesliga-Meister für den Titelgewinn erhalten wird, ist dieses Mal eine andere.
Denn die Trophäe musste verändert werden - aus Platzgründen. Die DFL hat zur Vergrößerung der Meisterschale eine Bremer Silbermanufaktur beauftragt. Das passierte nicht zum ersten Mal.
Bereits in den 1960er Jahren wurde die innere Gravurplatte der 1949 von der Kölner Kunstprofessorin Elisabeth Treskow entworfenen Trophäe vergrößert.
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Bundesliga: Meisterschale bereits mehrfach verändert
1981 wurde ein weiterer Silberring ergänzt sowie fünf in Gold eingefasste Edelsteine mit einem Gesamtwert von 9.000 Euro.
Zuletzt wurde 2009 eine größere Gravurplatte auf dem äußeren Ring ergänzt. Seitdem standen drei statt bislang zwei Zeilen für die Vereinsnamen der Meister zur Verfügung.
Nach dem neusten Umbau 2026 soll mittlerweile Platz für 30 weitere Meister auf der Schale sein. Diese wiegt nun über elf Kilogramm bei einem Durchmesser von 56 Zentimetern.
Die Meisterschale ist mit einem Wert von 50.000 Euro versichert und ist ein Wanderpokal. Die bisherigen Meister erhalten von der DFL jedoch ein Replika des Originals zur Ausstellung.
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So kann der FC Bayern am 30. Spieltag Meister werden
Der FC Bayern München kann am kommenden 30. Spieltag bereits vorzeitig die Meisterschaft gegen den VfB Stuttgart in der heimischen Allianz Arena klarmachen.
Sollte Borussia Dortmund das Spiel bei der TSG Hoffenheim am Samstag (ab 15:30 Uhr im Liveticker) verlieren, reicht dem FC Bayern am Sonntag (ab 17:30 Uhr im Liveticker) bereits ein Unentschieden zuhause gegen den VfB Stuttgart, um Meister werden.
Bei einem Dortmunder Remis im Kraichgau bräuchte es in der Allianz Arena einen Sieg für die Münchner, um die Meisterschale in die Luft strecken zu dürfen.
Sollte der BVB gegen Hoffenheim gewinnen, wäre die Entscheidung vorerst vertagt, egal, wie der FC Bayern dann gegen den VfB spielt. Bei vier verbleibenden Spieltagen ist der vorzeitige Gewinn der Meisterschaft für den Rekord-Titelgewinner allerdings nur noch Formsache.
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