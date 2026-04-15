Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die Meisterschale verändert. Der FC Bayern München wird (aller Voraussicht nach) der erste Verein sein, der die neue Trophäe in die Luft strecken darf.

Der FC Bayern München wird - aller Voraussicht nach - zum zwölften Mal in den vergangenen 13 Jahren Deutscher Meister werden. Die Dominanz ist auch in dieser Saison beeindruckend.

Alles wie immer? Fast!

Eine (nicht allzu kleine) Änderung gibt es dann doch. Die Schale, die der Bundesliga-Meister für den Titelgewinn erhalten wird, ist dieses Mal eine andere.

Denn die Trophäe musste verändert werden - aus Platzgründen. Die DFL hat zur Vergrößerung der Meisterschale eine Bremer Silbermanufaktur beauftragt. Das passierte nicht zum ersten Mal.

Bereits in den 1960er Jahren wurde die innere Gravurplatte der 1949 von der Kölner Kunstprofessorin Elisabeth Treskow entworfenen Trophäe vergrößert.