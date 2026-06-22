ran Fußball WM 2026: Klopp erklärt! Das macht Spanien so stark Videoclip • 01:04 Min Link kopieren Teilen

Im zweiten WM-Spiel der DFB-Elf verletzte sich Nico Schlotterbeck und musste anschließend in der Halbzeit ausgewechselt werden. Könnte Julian Nagelsmann noch einen Ersatz nominieren, falls der Innenverteidiger für den Rest des Turniers ausfällt?

Nach der Innenbandverletzung von Nico Schlotterbeck gegen die Elfenbeinküste ist unklar, ob der Dortmunder in der WM wieder zum Einsatz kommen kann. WM 2026: Der DFB-Zug hat keine Bremse, aber ein Tempo-Problem - ein Kommentar "Es sah nicht so gut aus - leider", sagte Nagelsmann nach dem Spiel in der kanadischen Metropole. Nach der Rückkehr ins Turnier-Quartier nach Winston-Salem wurde eine MRT-Untersuchung durchgeführt. Aber dürfte der DFB in dem Szenario, dass der Innenverteidiger ausfällt, einen Spieler für das Turnier nachnominieren?

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