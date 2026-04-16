Fußball
Ex-Bundesliga-Torhüter Alexander Manninger nach Unfall verstorben
Aktualisiert:von SID
Traurige Nachricht aus Österreich: Der frühere Bundesliga-Torhüter Alexander Manninger ist tot. Er kam bei einem schweren Unfall ums Leben.
Der frühere österreichische Fußball-Nationaltorhüter und Bundesligaprofi Alexander Manninger ist tot. Das teilte der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) am Donnerstag mit.
Übereinstimmenden Medienberichten zufolge starb Manninger im Alter von 48 Jahren bei einem Verkehrsunfall in seiner Heimat Salzburg, als sein Auto mit der Salzburger Lokalbahn kollidierte. Laut der Polizei Salzburg ereignete sich der Unfall am Donnerstagmorgen um 8.20 Uhr.
Manninger hatte von 2012 bis 2016 für den FC Augsburg gespielt und in dieser Zeit insgesamt 36 Bundesligaspiele bestritten. Er stand in seiner Karriere zudem unter anderem bei einigen italienischen Klubs und dem FC Arsenal unter Vertrag. Für die österreichische Nationalmannschaft lief er 33-mal auf. Er beendete seine Karriere 2017 beim FC Liverpool.
Manninger "ein herausragender Botschafter des österreichischen Fußballs"
"Alexander Manninger war auf und neben dem Platz ein herausragender Botschafter des österreichischen Fußballs. Mit seiner internationalen Karriere hat er Maßstäbe gesetzt und viele junge Torhüter inspiriert und geprägt. Seine Professionalität, seine Ruhe und seine Verlässlichkeit haben ihn zu einem wichtigen Bestandteil seiner Mannschaften und auch des Nationalteams gemacht", wird ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel in einer Mitteilung zitiert: "Seine Leistungen verdienen höchsten Respekt und werden unvergessen bleiben. In dieser schweren Zeit sind unsere Gedanken bei seiner Familie und seinen Angehörigen."
Mehr entdecken
Bundesliga
So wird Bayern am 30. Spieltag Meister
Bundesliga
FC Bayern vs. VfB Stuttgart live: Bundesliga im TV, Stream & Ticker
Bundesliga
TSG 1899 Hoffenheim vs. Borussia Dortmund: Bundesliga live im TV, Stream & Ticker
Bundesliga
Wie Thioune Polzin zum Bundesliga-Trainer formte
Bundesliga
Bühl verteidigt Union-Trainerin Eta: "Sie hat einen Meilenstein gesetzt"
Bundesliga
DFL verändert Meisterschale: Premiere für FC Bayern
ran Fußball
FC Bayern: Tah feiert Sieg! "Dafür spielen wir Fußball"
Videoclip • 03:17 Min
Auf Joyn ansehen
FC Bayern: Kimmich zählt Stunden! "Sehe mich morgen um 8 in der Kita"
Videoclip • 04:26 Min
ran Fußball
Lennart Karl: Fans liefern grandiose Outfit-Vergleiche
Videoclip • 01:15 Min
ran Fußball
Lennart Karl: Erster öffentlicher Auftritt mit Freundin Zoe
Videoclip • 01:03 Min
Auf Joyn ansehen
FC Bayern: Harry Kane über ein "Crazy Game" gegen Real
Videoclip • 03:08 Min
ran Fußball
FC Bayern: Manuel Neuer erklärt seinen Mega-Bock - "Schweineball"
Videoclip • 05:27 Min
ran Fußball
FC Bayern: "Die Roten sind absurd" - so titelt die internationale Presse
Videoclip • 01:15 Min
ran Fußball
FC Bayern: Kompany gegen PSG gesperrt! Eberl reagiert
Videoclip • 06:28 Min
ran Fußball
FC Bayern - Pavlovic witzelt über Karls Outfit: "Auffällig"
Videoclip • 02:09 Min
ran Fußball
FC Bayern: Heftige Vorwürfe! Stanisic attackiert Rüdiger
Videoclip • 04:52 Min