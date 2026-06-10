Fußball
Thomas Müller erzählt kuriose Anekdote: Warum er das Abi-Abschlussfoto verpasst hat
Veröffentlicht:von Justin Kraft
ran Fußball
Warum Thomas Müller auf dem Abi-Abschlussfoto fehlt
Videoclip • 03:21 Min
Im Interview blickt Thomas Müller auf seine Schulzeit zurück und erklärt, warum er auf dem Abschlussfoto seines Abitur-Jahrgangs fehlt.
Thomas Müller hat sich mal wieder davongeschlichen. In dieser Geschichte entwischte der "Raumdeuter" aber nicht seinen Gegenspielern, sondern dem Abschlussfoto seines Abitur-Jahrgangs - und das nicht mal absichtlich.
Das erzählte der ehemalige Star des FC Bayern München im exklusiven ran-Interview. Seine Begründung allerdings war zumindest teilweise ehrenhaft.
"Der Termin des Abschlussfotos war genau einen Tag vor der ersten Klausur und es war eine Physik-Klausur", erzählte Müller: "Ich hatte das Bedürfnis und das Gefühl, dass ich da unbedingt noch Lernmaterial brauche, weil ich da so ein bisschen faul war im Vorfeld." Deshalb habe er "irgendwie den Termin verschwitzt", weil er in der Bibliothek Bücher kopiert habe.
Als er die Bibliothek verließ, war der Fototermin bereits Geschichte: "Die Tribüne war hoch aufgebaut, das war so ein Podest, mehrere Reihen. Als ich rauskam, waren alle gerade am Heruntergehen, der Fotograf hat schon zusammengepackt."
Passend dazu bekam er im Abibuch auch nur einen Punkt für seine "Lernbereitschaft". "Ich war schon immer der Typ, der Dinge gern verstanden hat", rechtfertigte sich Müller: "Ich war ein ganz guter Schüler, gerade in den Fächern, wo es um Verständnis ging. Sprachlich geht es ja auch viel um Lernen, Vokabeln lernen, da hatte ich schon ein paar Defizite."
Immerhin: Für Fußball und Karten spielen bekam der spätere Weltmeister seinerzeit 29 beziehungsweise 23 Punkte. Damit ließ sich Karriere machen.
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