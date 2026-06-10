Im Interview blickt Thomas Müller auf seine Schulzeit zurück und erklärt, warum er auf dem Abschlussfoto seines Abitur-Jahrgangs fehlt.

Thomas Müller hat sich mal wieder davongeschlichen. In dieser Geschichte entwischte der "Raumdeuter" aber nicht seinen Gegenspielern, sondern dem Abschlussfoto seines Abitur-Jahrgangs - und das nicht mal absichtlich.

Das erzählte der ehemalige Star des FC Bayern München im exklusiven ran-Interview. Seine Begründung allerdings war zumindest teilweise ehrenhaft.

"Der Termin des Abschlussfotos war genau einen Tag vor der ersten Klausur und es war eine Physik-Klausur", erzählte Müller: "Ich hatte das Bedürfnis und das Gefühl, dass ich da unbedingt noch Lernmaterial brauche, weil ich da so ein bisschen faul war im Vorfeld." Deshalb habe er "irgendwie den Termin verschwitzt", weil er in der Bibliothek Bücher kopiert habe.