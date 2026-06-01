Türkei gegen Nordmazedonien jetzt live: Das Testspiel vor der WM 2026 im Livestream und Liveticker

Auch für die Türkei rückt der WM-Start immer näher. Gegen Nordmazedonien will sich das Team von Vincenzo Montella in die richtige Form spielen.

Während sich Deutschland beim 4:0-Sieg gegen Finnland bereits in einer guten WM-Frühform zeigte, wartet auch für die Türkei der erste Test vor dem Turnier in den USA, Mexiko und Kanada.

Im Şükrü-Saracoğlu-Stadion in Istanbul trifft das Team von Vincenzo Montella auf Nordmazedonien.

Für die Türkei ist es das erste von zwei Testspielen vor dem WM-Start. Nach dem Spiel gegen Nordmazedonien geht es für die türkische Nationalmannschaft am 7. Juni gegen Venezuela.

Bei der WM muss die Türkei in Gruppe D gegen Australien (14. Juni um 06:00 Uhr), Paraguay (20. Juni um 05:00 Uhr) und die USA (26. Juni um 04:00 Uhr).

ran hat alle Infos zum ersten Härtetest der Türkei zusammengefasst.