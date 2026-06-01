Desiré Doué und Warren Zaire-Emery trugen stolz den ersten Henkelpott auf den Court Philippe-Chatrier, Ousmane Dembelé und Bradley Barcola brachten das legendäre Tennis-Stadion mit der zweiten Trophäe dann endgültig zum Kochen.

Die Stars von Paris St. Germain ließen sich auch im Rahmen der French Open in aller Ausführlichkeit für ihren großen Triumph im Europapokal feiern und präsentierten die Champions-League-Pokale der vergangenen beiden Spielzeiten.

"Wir wollen allen danken", rief Doué in Richtung Ränge, wo auch Klubchef Nasser Al-Khelaifi in vorderer Reihe Platz genommen hatte: "Wir bringen euch den zweiten Stern. Es ist das Größte, was du erreichen kannst. Davon träumt man als Kind." Es sei "legendär, dass wir den Titel zum zweiten Mal geholt haben", fügte Zaire-Emery hinzu. PSG hatte sich am vergangenen Samstag im packenden Finale von Budapest mit 4:3 im Elfmeterschießen gegen den FC Arsenal durchgesetzt.

Das Team sei "noch nicht zufrieden", betonte Dembelé. Auch wenn ein dritter Triumph in Serie in der Königsklasse ein "schwieriges" Unterfangen werde, wolle die Mannschaft weiter angreifen. "Wir haben eine außergewöhnliche Gruppe", so der Weltfußballer. Bereits am Sonntag war PSG am Fuße des Eiffelturms und später im nur wenige hundert Meter von Roland Garros entfernten Prinzenpark von den Menschen in der französischen Hauptstadt begeistert empfangen worden.