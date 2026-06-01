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HSV-Ikone: Krebserkrankung von Kevin Keegan weit fortgeschritten
Aktualisiert:von SID
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Videoclip • 02:10 Min
Die Krebserkrankung der englischen Fußballikone Kevin Keegan befindet sich bereits im vierten Stadium. Das sagte der 75-Jährige der Daily Mail am vergangenen Wochenende während eines Termins in Newcastle, das Blatt berichtete am Montag darüber.
"Man sagte mir, es gebe einen renommierten Arzt, der eine neue Methode einsetzt, um meinen Krebs zu bekämpfen", sagte der ehemalige Stürmer und Kapitän der englischen Nationalmannschaft und fügte an: "Er ist ein Liverpool-Fan, also bin ich zu ihm gegangen." Keegan hatte den Großteil seiner Karriere beim FC Liverpool verbracht, anschließend spielte er von 1977 bis 1980 auch für den Hamburger SV.
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Keegan hatte seine Krebsbehandlung erstmals Anfang Januar öffentlich gemacht. Art oder Schwere waren zunächst nicht bekannt, seine Familie erklärte lediglich, dass er aufgrund "deutlicher Bauchsymptome" ins Krankenhaus eingeliefert worden sei.
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Premier-League-Klub Newcastle United schickte Keegan und seiner Familie in einer Botschaft auf X seine "aufrichtige Unterstützung und herzlichsten Wünsche". Der englische Erstligist war 1992 bis 1997 Keegans erste Station als Trainer. 2008 kehrte er zum Ende seiner Karriere noch einmal auf die Bank in Newcastle zurück.
Als Spieler wurde Keegan dreimal englischer Meister und einmal Europapokalsieger mit dem FC Liverpool, bevor er 1977 zum HSV wechselte. Es folgten weitere Stationen in England bei Southampton und Newcastle. Für die englische Nationalmannschaft bestritt er 63 Länderspiele (21 Tore), in den Jahren 1999 und 2000 kehrte er als Nationaltrainer zu den Three Lions zurück.
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