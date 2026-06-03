Fußball WM: Prognose - diese Nation soll laut Modell 2026 gewinnen

Was als "Schnapsidee" startete, entpuppte sich über die letzten drei Weltmeisterschaften als Orakel. Das entworfene Modell eines Ökonomen sagte die letzten drei WM-Sieger voraus. Die Voraussage für dieses Turnier überrascht alle.

An Prognosen für Fußballspiele scheitern selbst die absoluten Experten. Ursprünglich wollte Joachim Klement genau das mit seinem Modell untermauern. Ihn ärgerte es, dass Menschen glaubten, Prognosen über Fußballergebnisse aufstellen zu können, von denen sie keine Ahnung hätten.

Daher wollte der Investmentstratege und Wirtschaftswissenschaftler beweisen, dass sich auf Grundlage verschiedener Kalkulationen keine Vorhersagen treffen lassen.

Doch dann ist der größte anzunehmende Unfall passiert: Ich lag richtig. Und dann lag ich wieder richtig. Und dann lag ich nochmal richtig.

Der WM-Sieger 2026 heißt...?

Deutschland 2014, Frankreich 2018 und Argentinien 2022 sagte das entworfene Modell Klements voraus und lag damit goldrichtig. Nun verrät er, welche Faktoren in die Entscheidung über den WM-Sieger einfließen.

Auch interessant: WM 2026 - Kader der Niederlande: Depay wieder fit - Frimpong fehlt

Laut Klement sind vier wirtschaftliche und sportliche Faktoren entscheidend:

die Bevölkerungsgröße , die als Maß für den Talentpool eines Landes dient

der Wohlstand beziehungsweise das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf , das als Maß für eine erfolgreiche Nachwuchsförderung herangezogen wird

das Klima , das die Voraussetzungen für Fußballtraining und -spiele über das ganze Jahr verteilt berücksichtigt

die Fifa-Weltrangliste, die die Stärke der Spielergeneration einer Nation abbildet.

Durch das Zusammenrechnen all dieser Faktoren ergibt sich nach Klement ein Ranking, das die Stärke der jeweiligen Nationen darstellt. Die Vorhersage für dieses Jahr sollte für die meisten überraschend sein. Laut dem Modell kürt sich die Niederlande zum Weltmeister 2026. Damit würde die "Elftal" zum ersten Mal in der Geschichte den WM-Pokal in die Luft stemmen dürfen.