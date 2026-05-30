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WM 2026: Auftakt gefährdet? Ancelotti gibt Prognose für Neymar-Rückkehr ab

Veröffentlicht:

von SID

ran Fußball

Champions League - Fans grillen Kick-off-Show: "Braucht kein Mensch"

Videoclip • 01:37 Min

Brasiliens Nationaltrainer Carlo Ancelotti gibt vor der WM eine Prognose zur Rückkehr von Superstar Neymar ab.

Brasiliens Fußball-Nationaltrainer Carlo Ancelotti rechnet zeitnah mit einer Rückkehr seines verletzten Starspielers Neymar.

"Wir glauben, dass er sehr bald zurück sein wird, und wenn er es nicht zum Auftakt schafft, wird er beim zweiten Spiel dabei sein", sagte der Italiener am Samstag zwei Wochen vor dem ersten Spiel der Selecao bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada.

Brasiliens Teamarzt hatte am Donnerstag mitgeteilt, dass Neymar eine Muskelverletzung in der Wade erlitten habe und zwei bis drei Wochen pausieren müsse.

Der fünfmalige Weltmeister bestreitet am 13. Juni gegen Marokko in New Jersey sein WM-Auftaktspiel. Neymar arbeite "gut, er ist motiviert", versicherte Ancelotti am Samstag.

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Neymar verpasst WM-Vorbereitungsspiele für Brasilien

Die Vorbereitungsspiele am Sonntag gegen Panama und am 6. Juni gegen Ägypten wird Neymar definitiv verpassen. Weitere WM-Gegner in der Gruppe C sind Haiti und Schottland.

Die Berufung von Neymar war monatelang das größte Fragezeichen vor der Nominierung bei den Brasilianern gewesen. Seit einer Knieverletzung im WM-Qualifikationsspiel gegen Uruguay im Oktober 2023 hat der 34 Jahre alte Rekordtorschütze (79 Tore in 128 Länderspielen) nicht mehr für Brasilien gespielt.

Auch interessant: Vor Finnland-Spiel: Nagelsmann kann auf fast alle Spieler zurückgreifen

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