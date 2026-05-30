Brasiliens Nationaltrainer Carlo Ancelotti gibt vor der WM eine Prognose zur Rückkehr von Superstar Neymar ab.

Brasiliens Fußball-Nationaltrainer Carlo Ancelotti rechnet zeitnah mit einer Rückkehr seines verletzten Starspielers Neymar.

"Wir glauben, dass er sehr bald zurück sein wird, und wenn er es nicht zum Auftakt schafft, wird er beim zweiten Spiel dabei sein", sagte der Italiener am Samstag zwei Wochen vor dem ersten Spiel der Selecao bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada.

Brasiliens Teamarzt hatte am Donnerstag mitgeteilt, dass Neymar eine Muskelverletzung in der Wade erlitten habe und zwei bis drei Wochen pausieren müsse.

Der fünfmalige Weltmeister bestreitet am 13. Juni gegen Marokko in New Jersey sein WM-Auftaktspiel. Neymar arbeite "gut, er ist motiviert", versicherte Ancelotti am Samstag.