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Fußball-Weltmeisterschaft

WM-Test: Bayern-Star Min-jae Kim unterliegt mit Südkorea der Elfenbeinküste deutlich

Veröffentlicht:

von SID

ran Fußball

Thomas Tuchel stinksauer auf deutschen Schiedsrichter

Videoclip • 01:10 Min

Bayerns Abwehrspieler Min-jae Kim muss mit Südkorea gegen den deutschen Gruppengegner Elfenbeinküste eine herbe Pleite hinnehmen.

Deutschlands Gruppengegner Elfenbeinküste hat mit einem souveränen Erfolg Schwung für die Fußball-Weltmeisterschaft aufgenommen. Knapp drei Monate vor dem Duell mit der DFB-Auswahl in Toronto gewann das Team 4:0 (2:0) im Testspiel gegen Südkorea um Bayern Münchens Min-jae Kim im englischen Milton Keynes.

Evann Guessand (35.), Simon Adingra (45.+1), Martial Godo (62.) und Wilfried Singo (90.+4) trafen für den dreimaligen Afrikameister, bei dem Hoffenheims Bazoumana Touré nicht zum Einsatz kam.

Dasselbe Schicksal ereilte Mönchengladbachs Jens Castrop und den Mainzer Lee Jae-Sung bei Südkorea. Altstar Heung-min Son wurde lediglich eingewechselt.

Nicolas Jackson bringt den Senegal auf Sieg-Kurs

Erfolgreicher verlief der Testspiel-Abend für Kims Bayern-Kollegen Nicolas Jackson. Der Stürmer feierte mit dem Senegal im Stade de France von Paris einen 2:0-Sieg über Peru.

Jackson erzielte in der 41. Minute mit rechts die 1:0-Führung nach Vorarbeit von Ibrahim Mbaye und wurde in der 67. Minute ausgewechselt.

Auch Hiroki Ito hatte Grund zum Jubeln. Der Abwehrspieler gewann mit Japan 1:0 bei den ebenfalls für die WM qualifizierten Schotten. Ito wurde zur Halbzeitpause ausgewechselt.

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