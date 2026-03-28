WM-Test: Bayern-Star Min-jae Kim unterliegt mit Südkorea der Elfenbeinküste deutlich

Bayerns Abwehrspieler Min-jae Kim muss mit Südkorea gegen den deutschen Gruppengegner Elfenbeinküste eine herbe Pleite hinnehmen.

Deutschlands Gruppengegner Elfenbeinküste hat mit einem souveränen Erfolg Schwung für die Fußball-Weltmeisterschaft aufgenommen. Knapp drei Monate vor dem Duell mit der DFB-Auswahl in Toronto gewann das Team 4:0 (2:0) im Testspiel gegen Südkorea um Bayern Münchens Min-jae Kim im englischen Milton Keynes.

Evann Guessand (35.), Simon Adingra (45.+1), Martial Godo (62.) und Wilfried Singo (90.+4) trafen für den dreimaligen Afrikameister, bei dem Hoffenheims Bazoumana Touré nicht zum Einsatz kam.

Dasselbe Schicksal ereilte Mönchengladbachs Jens Castrop und den Mainzer Lee Jae-Sung bei Südkorea. Altstar Heung-min Son wurde lediglich eingewechselt.