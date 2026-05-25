Premier League
Manchester City: Pep Guardiola feierlich verabschiedet - Vincent Kompany singt Lobeslied auf seinen Mentor
Aktualisiert:von SID
ran Fußball
FC Bayern - Vincent Kompany in Feierlaune: "Heute richtig Party"
Videoclip • 01:54 Min
Pep Guardiola wird zum Abschied nochmal so richtig gefeiert. Auch Vincent Kompany erweist dem scheidenden Manchester-City-Coach nochmal die Ehre.
Vincent Kompany reckte den alten Meisterpokal in die Höhe und wurde von 19.000 Fans frenetisch empfangen. Nur zwei Tage nach dem DFB-Pokalsieg mit dem FC Bayern stand der Trainer der Münchner aber nicht etwa auf dem Rathausbalkon am Marienplatz, sondern war bei den Feierlichkeiten seines Ex-Klubs Manchester City zu Gast.
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Im Rahmen dieser wurde unter anderem sein ehemaliger Coach und Mentor Pep Guardiola verabschiedet.
"Die Rückkehr eines Helden", schrieben die Skyblues am Montagabend bei X zu dem Video von Kompany bei der "After Party" in der Co-op Live Arena in Manchester. Zu Ehren von Guardiola, der in seinen zehn Jahren bei City 20 große Titel gewonnen hatte, wurden etliche (Ex-)Spieler eingeladen, darunter Kompany.
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Manchester City: Kompany schwärmt von Guardiola
Der Belgier stand zwischen 2008 und 2019 insgesamt elf Jahre bei den Skyblues unter Vertrag und war in der Saison 2017/18 sowie 2018/19 Kapitän des Guardiola-Teams. Stellvertretend für die Meistermannschaft von 2018 brachte Kompany die Premier-League-Trophäe auf die Bühne.
"Es war ein Geschenk, dass ich mit ihm arbeiten durfte. Ich weiß, dass ich diesen Hunger, Trainer zu werden, den Jahren mit Pep zu verdanken habe. Ich habe meine eigene Persönlichkeit, aber den Glauben, dass ich Trainer werden könnte, habe ich dank Pep", hatte Kompany schon vor dem Pokalfinale mit den Bayern am Samstag gegen den VfB Stuttgart (3:0) gesagt.
Manchester City: Weitere Stars geehrt
Neben Guardiola wurden bei City zudem Kapitän Bernardo Silva und John Stones verabschiedet. Zunächst hatte es am Nachmittag eine Busparade gegeben. Auch die Frauen, die die Womens Super League (WSL) gewonnen haben, sowie erfolgreiche Jugendteams wurden von Tausenden Fans bejubelt.
"Vielen, vielen Dank. Ich kann euch gar nicht genug danken. Und von nun an werde ich für den Rest meines Lebens immer einen Platz für euch in meinem Herzen haben", sagte Guardiola auf der Bühne.
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