DFB-Team sucht Torwart: Neue Chance für ter Stegen? Dieser Torhüter ist auf der Pole Position

ran Fußball DFB-Team - Dreesen mit Botschaft an Klopp: "Keine Arroganz, Tatsache" Videoclip • 02:34 Min Link kopieren Teilen

Die Ära Manuel Neuer im deutschen Tor ist nach fast zwei Jahrzehnten endgültig vorbei. Doch wer wird unter Bundestrainer Jürgen Klopp die neue Nummer eins? ran nimmt die Kandidaten unter die Lupe.

Nach 128 Länderspielen hat Manuel Neuer nach dem blamablen WM-Aus im Sechzehntelfinale gegen Paraguay zum zweiten Mal seinen Rücktritt erklärt. Doch wer beerbt den einstigen Welttorhüter im deutschen Tor? Kandidaten gibt es zu Genüge: Neuers Bayern-Thronfolger, ein Nationalspieler ohne Klub, zwei Routiniers im ewigen Wartestand und mögliche Senkrechtstarter der Zukunft. ran zeigt die Kandidaten und gibt eine Prognose ab.

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Noah Atubolu: Ewiger U21-Rückhalt mit Auslands-Bonus? 22 Spiele bestritt Noah Atubolu für die deutsche U21-Nationalmannschaft – so viele wie kein anderer Torhüter in der DFB-Geschichte. Beim SC Freiburg überzeugte der inzwischen 24-Jährige in den vergangenen Jahren so sehr, dass nun vieles für einen Wechsel zu einem größeren Klub spricht. Die Breisgauer machten zuletzt keinen Hehl daraus, auf Neuzugang Mio Backhaus zu setzen. Für Atubolu gelten derweil unter anderem Hull City und die AC Mailand als potenzielle Interessenten. Spruchreif ist allerdings noch nichts. Sollte sich der Keeper auch in England oder Italien durchsetzen, spricht wenig gegen eine weitere Berücksichtigung im DFB-Team. ran-Prognose: Beweist sich Atubolu auch im Ausland, winkt ihm ein Kaderplatz.

Alexander Nübel: Der aussortierte Nationalspieler Jahrelang galt Alexander Nübel als Neuer-Erbe bei den Bayern. Dazu kam es aber nie. Erst wurde der Keeper so lange per Leihe beim VfB Stuttgart geparkt, bis ihm Urbig in München den Rang abgelaufen hatte. Nun ist er zu Besiktas Istanbul gewechselt. Fraglich, ob er sich unter einem Bundestrainer Klopp in der türkischen Süper Lig besser ins Schaufenster spielen kann als die Konkurrenten. ran-Prognose: Nach der WM-Nominierung droht Nübel eine längere DFB-Durststrecke.

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Oliver Baumann: Zu alt für eine neue Chance? Oliver Baumanns unwürdige Degradierung vom Stammkeeper zur Nummer zwei kurz vor der WM war für das deutsche Team sportlich im Turnier weder Glücksfall noch Totalschaden. Baumanns professioneller Umgang mit der Respektlosigkeit bescherte ihm viele Sympathien. Beschädigt wurde sein Standing dadurch dennoch. Bei der nächsten EM wäre Baumann 38 Jahre alt. Unwahrscheinlich, dass sich ein Nationaltrainer Klopp mit dieser Aussicht perspektivisch auf Baumann als Nummer eins festlegen wird. Gut möglich, dass Baumann stattdessen auch in Zukunft nur die Rolle als Backup bleibt. ran-Prognose: Gegen Nominierungen in den kommenden Länderspielpausen spricht nichts. Gegen ein Commitment als Nummer eins dafür das fortgeschrittene Fußballeralter.

Marc-Andre ter Stegen: Der gefallene Neuer-Rivale Nach der EM 2024 und Manuel Neuers Rücktritt schien die Bahn frei für Marc-Andre ter Stegen. Doch seitdem lief bei ter Stegen so ziemlich alles schief: Verletzungspech und die Degradierung beim FC Barcelona ramponierten den Ruf des einstigen Barca-Kapitäns. Auch für die kommende Saison wollen die Katalanen ter Stegen am liebsten loswerden, eine Leihe zu Ajax Amsterdam steht im Raum. Vorerst reiste er allerdings mit dem Verein ins Sommertrainingslager nach Birmingham, da es noch Unklarheiten über die Transfer-Modalitäten gibt, Mit inzwischen 34 Jahren und einer ähnlich langen Verletzungshistorie wie Neuer wird es immer unwahrscheinlicher, dass ter Stegen noch einmal der Hoffnungsträger im deutschen Tor wird. Was für ter Stegen spricht: Der DFB-Torwarttrainer Andreas Kronenberg gilt laut "Sport Bild" als großer Befürworter des ehemaligen Gladbachers. Eine Chance wird er auch deswegen wohl bekommen, sollte er fit bleiben. ran-Prognose: Ter Stegen wird eine Chance erhalten, sich wieder nah an die Mannschaft heranzuspielen Auch interessant: Jürgen Klopp beim DFB: So könnte seine Startelf aussehen

So könnte Deutschland am 24. September beim Klopp-Debüt gegen die Niederlande spielen Bild: ran

Bernd Leno: Unter Nagelsmann keine Lust auf Backup-Rolle Seit 2015 führen Bernd Leno und die Nationalmannschaft eine On-Off-Beziehung: Denn in diesen elf Jahren war Leno immer wieder Teil des Kaders – zuletzt 2024 – doch in all der Zeit kam der inzwischen 34-Jährige auf lediglich neun Länderspiele. Im Herbst 2024 wollte Nagelsmann Leno als Backup nominieren, doch der lehnte dankend ab. Als einen offiziellen Rücktritt wollte Leno das nicht verstanden wissen. Doch ob er sich unter Jürgen Klopp ebenfalls noch einmal als Backup nominieren lassen würde? Beim FC Fulham in der Premier League ist Leno jedenfalls immer noch Leistungsträger. ran-Prognose: Lenos Zeit in der Nationalmannschaft ist wohl vorbei – für die Backup-Rolle hätte der DFB genügend andere Kandidaten, die darauf wohl auch mehr Lust hätten.

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Dennis Seimen: Ein Versprechen für die Zukunft Noch kein einziges Bundesliga-Spiel und dennoch in dieser Liste? Durchaus: Denn Dennis Seimen hat als Leihgabe des VfB Stuttgart an den SC Paderborn eine so starke Zweitliga-Saison hinter sich, dass die Schwaben dem 20-Jährigen nun den Posten als neue Nummer eins zutrauen. Auch in der deutschen U21 durfte Seimen bereits viermal starten. ran-Prognose: Kurzfristig noch keine Option, aber je nach Impact in der Bundesliga ein Kandidat für die mittelfristige Zukunft.

Mio Backhaus: Als Youngster ins DFB-Team – oder kommt alles ganz anders? In der deutschen U21 lieferten sich Mio Backhaus und Seimen zuletzt schon ein Duell um den Platz im Tor. Wird dies auch das Duell der Zukunft in der A-Nationalmannschaft? Nach einer guten Saison bei Werder Bremen wechselt der 22-Jährige für kolportierte zwölf Millionen Euro zum SC Freiburg, wo er Atubolu beerben soll. Allerdings hat der Sohn einer japanischen Mutter, der Teile seiner Kindheit in Japan verbrachte, auch die Option, für den japanischen Verband aufzulaufen. ran-Prognose: Backhaus hat Seimen schon Bundesliga-Erfahrung voraus. Stimmen die Leistungen auch in Freiburg und sieht der Bundestrainer Potenzial in ihm, würde sich eine Nominierung mittelfristig auszahlen, um im Rennen mit dem japanischen Verband vorzulegen.