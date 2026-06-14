Fußball-WM
WM 2026: Jürgen Klopp nach Spitze gegen Julian Nagelsmann von Andy Möller und Stefan Effenberg scharf kritisiert - "Respektlos"
Aktualisiert:von ran.de/SID
ran Fußball
DFB: "Noch Bundestrainer" - So reagiert Nagelsmann auf Klopps Spitzen
Videoclip • 01:42 Min
Jürgen Klopp bekommt für seine Aussage in Richtung Bundestrainer Julian Nagelsmann scharfen Gegenwind von mehreren Ex-Nationalspielern.
Jürgen Klopp und Thomas Müller hatten ihren Spaß, doch ganz so lustig wie das Experten-Duo fanden einige Beobachter die Einlassungen zur Zukunft von Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht.
Nach Rekordnationalspieler Lothar Matthäus kritisierten auch die Ex-Nationalspieler Andreas Möller und Stefan Effenberg Klopp für den Auftritt bei "MagentaTV" scharf.
"Ich finde, das geht nicht. So einen Satz finde ich respektlos. Wir wissen ja, was daraus gemacht wird. Das ist ein No-Go. Wenn Klopp Bundestrainer wäre – und im Hintergrund würden solche Sachen laufen, da wäre er auch nicht amüsiert", sagte Möller im WM-Doppelpass bei "Sport1".
Klopp hatte vor laufender Kamera in einem Gespräch mit Thomas Müller über die mögliche deutsche Aufstellung gegen Curacao gesagt: "Zum Glück stellt Julian Nagelsmann die Mannschaft auf – noch. Noch."
Es folgte Gelächter, danach ergänzte Müller: "Kloppo, wir haben Juni. Du bist schon im September."
Schon Matthäus hatte in der "Bild" "mangelndes Feingefühl" angemerkt, weil Klopp und Müller die Aufstellung Jamal Musialas infrage gestellt hatten.
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Effenberg über Klopp: "Absolutes No-Go"
Effenberg pflichtete Möller, wie Matthäus Weltmeister 1990, bei. "Das geht nicht, er spricht vor einem Millionen-Publikum. Auch mit dem Lachen hintenraus", sagte er: "So einen Spruch kannst du mit einem Bierchen an der Bar machen, wenn du allein bist. Aber nicht vor einem Millionen-Publikum, das ist ein absolutes No-Go."
Klopp bringe Nagelsmann so "in die Bredouille. Nagelsmann weiß gar nicht, wie er darauf antworten soll".
Und weiter: "Ein Bundestrainer erwartet, dass wir kritisch reden können über die Aufstellung die Taktik. Aber man sollte ihn schon unterstützen, bevor das erste Spiel angepfiffen wird. Und nicht sagen, er macht noch die Aufstellungen."
Darüber hinaus kritisierte Möller das Auftreten des Duos Klopp/Müller: "Das kommt mir ein bisschen wie Gaudimax vor. Jeder zweite Satz ist ein Joke, es wird nur gelacht. Es fehlt mir echt die Sachlichkeit."
Klopp-Spitzen: Nagelsmann reagiert souverän
Der Bundestrainer selber hatte auf der Pressekonferenz vor dem Auftaktspiel gegen Curacao am Sonntag (ab 19 Uhr Live auf Joyn) souverän reagiert.
"Ich denke, es ist nicht der richtige Weg für mich, über dieses Thema zu reden. Ich habe meine Meinung, aber die werde ich euch nicht erzählen", sagte Nagelsmann.
Deutschland habe "viele Experten, auch Thomas und Jürgen sind coole Jungs", sagte der 38-Jährige: "Sie hatten viel Erfolg in der Fußballwelt. Sie können über alles reden, was sie wollen. So ist das eben".
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