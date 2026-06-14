Jürgen Klopp bekommt für seine Aussage in Richtung Bundestrainer Julian Nagelsmann scharfen Gegenwind von mehreren Ex-Nationalspielern.

Jürgen Klopp und Thomas Müller hatten ihren Spaß, doch ganz so lustig wie das Experten-Duo fanden einige Beobachter die Einlassungen zur Zukunft von Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht.

Nach Rekordnationalspieler Lothar Matthäus kritisierten auch die Ex-Nationalspieler Andreas Möller und Stefan Effenberg Klopp für den Auftritt bei "MagentaTV" scharf.

"Ich finde, das geht nicht. So einen Satz finde ich respektlos. Wir wissen ja, was daraus gemacht wird. Das ist ein No-Go. Wenn Klopp Bundestrainer wäre – und im Hintergrund würden solche Sachen laufen, da wäre er auch nicht amüsiert", sagte Möller im WM-Doppelpass bei "Sport1".

Klopp hatte vor laufender Kamera in einem Gespräch mit Thomas Müller über die mögliche deutsche Aufstellung gegen Curacao gesagt: "Zum Glück stellt Julian Nagelsmann die Mannschaft auf – noch. Noch."

Es folgte Gelächter, danach ergänzte Müller: "Kloppo, wir haben Juni. Du bist schon im September."

Schon Matthäus hatte in der "Bild" "mangelndes Feingefühl" angemerkt, weil Klopp und Müller die Aufstellung Jamal Musialas infrage gestellt hatten.