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WM: Versprechen eingelöst - Cucurella tätowiert sich Trainer-Gesicht auf den Arm
Veröffentlicht:von ran.de
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WM 2026: Er hat's getan! Cucurella löst Tattoo-Versprechen ein
Videoclip • 01:11 Min
Nach der gewonnenen WM hat Spanien-Star Marc Cucurella sein Versprechen eingelöst und sich ein ganz spezielles Tattoo stechen lassen.
Marc Cucurella wird sich an gewonnene Weltmeisterschaft noch lange erinnern, doch nun geht der Titelgewinn auch unter die Haut.
Auf Instagram teilt der Real-Madrid-Neuzugang einige Fotos von seinem neuen Tattoo. Das Motiv ist dabei recht besonders: Das Gesicht des spanischen Nationaltrainers von Luis de la Fuente prangert nun auf seinem linken Oberarm.
Es ist neben der WM-Trophäe und vor dem Hintergrund des Logos der diesjährigen Weltmeisterschaft dargestellt. Zu dem Bild schrieb der 28-Jährige: "Versprechen eingehalten."
Cucurella: Versprechen schon vor dem WM gegeben
Cucurella hat bereits vor Beginn der WM angekündigt, das Gesicht seines Coaches auf seinem Körper zu verewigen, sollte die spanische Mannschaft das Turnier gewinnen.
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Cucurella und de la Fuente kennen sich schon eine lange Zeit, denn der Spanien-Coach trainiert den Verteidiger schon im Nachwuchsbereich.
Der Linksverteidiger lobte den 65-Jährigen als einen "großartigen Menschen" und einen "hervorragenden Trainer". Darüber hinaus schwärmte er davon, wie gut de la Fuente eine Mannschaft vereinigen und zusammenhalten könne. Darin sei er "die Nummer eins“.
De la Fuente, reagierte zuvor mit Humor auf die ungewöhnliche Ankündigung. "Versprechen muss man halten und so hässlich bin ich ja nun auch wieder nicht."
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