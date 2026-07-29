WM: Versprechen eingelöst - Cucurella tätowiert sich Trainer-Gesicht auf den Arm

Nach der gewonnenen WM hat Spanien-Star Marc Cucurella sein Versprechen eingelöst und sich ein ganz spezielles Tattoo stechen lassen.

Marc Cucurella wird sich an gewonnene Weltmeisterschaft noch lange erinnern, doch nun geht der Titelgewinn auch unter die Haut.

Auf Instagram teilt der Real-Madrid-Neuzugang einige Fotos von seinem neuen Tattoo. Das Motiv ist dabei recht besonders: Das Gesicht des spanischen Nationaltrainers von Luis de la Fuente prangert nun auf seinem linken Oberarm.

Es ist neben der WM-Trophäe und vor dem Hintergrund des Logos der diesjährigen Weltmeisterschaft dargestellt. Zu dem Bild schrieb der 28-Jährige: "Versprechen eingehalten."