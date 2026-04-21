WM 2026: Achtung, Abzocke! Die Weltmeisterschaft für Wohlhabende

ran Fußball WM 2026: Versöhnungstelefonat zwischen Undav und Nagelsmann Videoclip • 01:18 Min Link kopieren Teilen

Astronomische Ticketpreise, Wucher bei den Parkplätzen, Unsummen für Bus und Bahn: Die WM wird für die Fans zum teuren Vergnügen.

Lust auf einen spontanen WM-Trip? Kein Problem! Wer sich kurzfristig entscheidet, das DFB-Team auf dem Weg zum fünften Stern zu begleiten, besitzt noch alle Möglichkeiten. Für schlappe 3277,50 US-Dollar gibt's derzeit ein Ticket fürs Gruppenfinale gegen Ecuador, nah am Spielfeld in der brandneuen "Front Category 1". DFB-Team: Die Entschuldigung im Undav-Fall spricht für Julian Nagelsmann – nicht gegen ihn - Kommentar Fehlt noch ein Parkplatz in Stadionnähe für 225 US-Dollar, oder lieber den Nahverkehr für 150 US-Dollar nutzen? Flug-, Hotel- und Bierkosten fallen da kaum noch ins Gewicht.

WM 2026: FIFA im Zentrum der Kritik Spaß beiseite. Das Rechenbeispiel verdeutlicht dennoch, dass die Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada zum Luxusevent verkommt. Eines, das vor allem wohlhabende Edelfans mit dicken Geldbeuteln locken soll und "normale" Anhänger ohne Rücksicht auf (finanzielle) Verluste ausnimmt. Nicht nur bei der angeführten DFB-Partie am 25. Juni im Finalstadion in New Jersey. Im Zentrum der Kritik: mal wieder die FIFA. "Im Moment könnten sich die Fans nicht unwillkommener fühlen", sagte der Chef des englischen Dachverbands Football Supporters' Association (FSA) der BBC. "Sie häufen immer mehr Zusatzkosten an, ohne an die Fans zu denken", ergänzte ein Sprecher der wichtigsten französischen Fanorganisation, er warf der FIFA vor, "die treuesten Anhänger zugunsten der Reichen auszuschließen".

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Deutsche Fans: 150 Dollar für ein Zugticket Der Weltverband, der sich aufgrund seines Ticketverkaufs schon eine Beschwerde bei der EU-Kommission eingehandelt hat, liefert sich derzeit dazu einen verbalen Schlagabtausch mit der Politik in New Jersey. Der Streitpunkt? Die Kosten für die Fananreise. FC Bayern vor PSG-Duell: Toni Kroos mahnt zu mehr Stabilität "Magic Musiala" laut Vincent Kompany bald wieder zurück Der Vorwurf? Die FIFA, moniert Gouverneurin Mikie Sherrill, stelle trotz erwarteter Einnahmen von bis zu 11 Milliarden US-Dollar durch Tickets, Übertragungsrechte, Sponsoring oder exorbitante Parkgebühren "keinen Cent" für den Transport bereit. Damit der Steuerzahler in New Jersey nicht auf den Kosten sitzen bleibt, ruft der Verkehrsbetrieb NJ Transit bei der WM nun stolze 150 US-Dollar für die 30-minütige Zugfahrt von Manhattan zum MetLife Stadium auf. Dies kommt mindestens in der Vorrunde auch einmal auf die DFB-Fans zu.

Fußball-Livestreams: Bald verfügbar Mittwoch, 22.04. 20:15 • Fussball DFB-Pokal: Halbfinale Leverkusen - FC Bayern im Livestream Verfügbar auf Joyn 170 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 22.04. 20:15 • Fussball DFB-Pokal: Halbfinale Leverkusen - FC Bayern im Livestream Verfügbar auf Joyn 170 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 23.04. 20:15 • Fussball DFB-Pokal: Halbfinale VfB Stuttgart - SC Freiburg im Livestream Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 23.04. 20:15 • Fussball DFB-Pokal: Halbfinale VfB Stuttgart - SC Freiburg im Livestream Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 25.04. 14:00 • Fussball 3. Liga live: TSV 1860 - SSV Ulm im BR-Stream auf Joyn Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 25.04. 14:00 • Fussball 3. Liga live: TSV 1860 - SSV Ulm im BR-Stream auf Joyn Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

FIFA und die Austragungstädte: Streit um Transsportkosten Die FIFA nannte die Preise "überhöht", es sei beispiellos, "willkürlich überhöhte Preise festzulegen und von der FIFA zu fordern, diese Kosten zu tragen", hieß es. Die Ausrichtung des Turniers, sagte Weltverbandschef Gianni Infantino jüngst, beschere der US-Wirtschaft ja schließlich 30 Milliarden US-Dollar. Einige Stadtverantwortliche bezweifeln dies. Ursprünglich sahen die Vereinbarungen zwischen FIFA und Austragungsorten eine kostenlose Anreise zu den Spielen für Ticketinhaber vor – wie bei der EM 2024 in Deutschland oder der WM 2022 in Katar. Die FIFA änderte die Vorgabe jedoch auf Druck der Städte. Die Folge: In Boston, wo auch das deutsche Team in der K.o.-Runde spielen könnte, werden beispielsweise 95 US-Dollar für die Hin- und Rückfahrt im Bus berechnet. In Philadelphia wird die Rückfahrt vom Stadion dagegen nach den WM-Spielen kostenlos sein.

WM-Ticketpreise: Unregulierter Zweitmarkt Auch die Einführung einer Ticket-Premiumkategorie ("Front Category 1") der FIFA sorgte kürzlich für Aufsehen. Kartenkäufer warfen dem Weltverband zudem vor, durch die Stadionpläne in die Irre geführt worden zu sein. Und dann wäre da ja noch der Zweitmarkt der FIFA für den Weiterverkauf von Tickets. Erworbene Karten können dort angeboten werden, ohne Regulierung durch den Weltverband allerdings. Der Verkäufer legt den Preis der ohnehin teuren Tickets selbst fest. Das führt teils zu horrenden Summen, auch beim Ticket für das DFB-Spiel gegen Ecuador. Die FIFA profitiert gleich doppelt: Sie kassiert 15 Prozent Gebühr – sowohl vom Verkäufer als auch vom Käufer. Auch interessant: WM 2026: Beschwerde gegen FIFA wegen möglicher ICE-Einsätze

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