Fußball
WM 2026: Achtung, Abzocke! Die Weltmeisterschaft für Wohlhabende
Veröffentlicht:von SID
ran Fußball
WM 2026: Versöhnungstelefonat zwischen Undav und Nagelsmann
Videoclip • 01:18 Min
Astronomische Ticketpreise, Wucher bei den Parkplätzen, Unsummen für Bus und Bahn: Die WM wird für die Fans zum teuren Vergnügen.
Lust auf einen spontanen WM-Trip? Kein Problem! Wer sich kurzfristig entscheidet, das DFB-Team auf dem Weg zum fünften Stern zu begleiten, besitzt noch alle Möglichkeiten. Für schlappe 3277,50 US-Dollar gibt's derzeit ein Ticket fürs Gruppenfinale gegen Ecuador, nah am Spielfeld in der brandneuen "Front Category 1".
DFB-Team: Die Entschuldigung im Undav-Fall spricht für Julian Nagelsmann – nicht gegen ihn - Kommentar
Fehlt noch ein Parkplatz in Stadionnähe für 225 US-Dollar, oder lieber den Nahverkehr für 150 US-Dollar nutzen? Flug-, Hotel- und Bierkosten fallen da kaum noch ins Gewicht.
WM 2026: FIFA im Zentrum der Kritik
Spaß beiseite. Das Rechenbeispiel verdeutlicht dennoch, dass die Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada zum Luxusevent verkommt. Eines, das vor allem wohlhabende Edelfans mit dicken Geldbeuteln locken soll und "normale" Anhänger ohne Rücksicht auf (finanzielle) Verluste ausnimmt. Nicht nur bei der angeführten DFB-Partie am 25. Juni im Finalstadion in New Jersey.
Im Zentrum der Kritik: mal wieder die FIFA. "Im Moment könnten sich die Fans nicht unwillkommener fühlen", sagte der Chef des englischen Dachverbands Football Supporters' Association (FSA) der BBC. "Sie häufen immer mehr Zusatzkosten an, ohne an die Fans zu denken", ergänzte ein Sprecher der wichtigsten französischen Fanorganisation, er warf der FIFA vor, "die treuesten Anhänger zugunsten der Reichen auszuschließen".
Deutsche Fans: 150 Dollar für ein Zugticket
Der Weltverband, der sich aufgrund seines Ticketverkaufs schon eine Beschwerde bei der EU-Kommission eingehandelt hat, liefert sich derzeit dazu einen verbalen Schlagabtausch mit der Politik in New Jersey. Der Streitpunkt? Die Kosten für die Fananreise.
Der Vorwurf? Die FIFA, moniert Gouverneurin Mikie Sherrill, stelle trotz erwarteter Einnahmen von bis zu 11 Milliarden US-Dollar durch Tickets, Übertragungsrechte, Sponsoring oder exorbitante Parkgebühren "keinen Cent" für den Transport bereit.
Damit der Steuerzahler in New Jersey nicht auf den Kosten sitzen bleibt, ruft der Verkehrsbetrieb NJ Transit bei der WM nun stolze 150 US-Dollar für die 30-minütige Zugfahrt von Manhattan zum MetLife Stadium auf. Dies kommt mindestens in der Vorrunde auch einmal auf die DFB-Fans zu.
Fußball-Livestreams:
- Bald verfügbar
Mittwoch, 22.04. 20:15 • Fussball
DFB-Pokal: Halbfinale Leverkusen - FC Bayern im Livestream
170 MinBald verfügbar
Mittwoch, 22.04. 20:15 • Fussball
DFB-Pokal: Halbfinale Leverkusen - FC Bayern im Livestream
170 Min
- Bald verfügbar
Donnerstag, 23.04. 20:15 • Fussball
DFB-Pokal: Halbfinale VfB Stuttgart - SC Freiburg im Livestream
180 MinBald verfügbar
Donnerstag, 23.04. 20:15 • Fussball
DFB-Pokal: Halbfinale VfB Stuttgart - SC Freiburg im Livestream
180 Min
- Bald verfügbar
Samstag, 25.04. 14:00 • Fussball
3. Liga live: TSV 1860 - SSV Ulm im BR-Stream auf Joyn
120 MinBald verfügbar
Samstag, 25.04. 14:00 • Fussball
3. Liga live: TSV 1860 - SSV Ulm im BR-Stream auf Joyn
120 Min
FIFA und die Austragungstädte: Streit um Transsportkosten
Die FIFA nannte die Preise "überhöht", es sei beispiellos, "willkürlich überhöhte Preise festzulegen und von der FIFA zu fordern, diese Kosten zu tragen", hieß es. Die Ausrichtung des Turniers, sagte Weltverbandschef Gianni Infantino jüngst, beschere der US-Wirtschaft ja schließlich 30 Milliarden US-Dollar. Einige Stadtverantwortliche bezweifeln dies.
Ursprünglich sahen die Vereinbarungen zwischen FIFA und Austragungsorten eine kostenlose Anreise zu den Spielen für Ticketinhaber vor – wie bei der EM 2024 in Deutschland oder der WM 2022 in Katar. Die FIFA änderte die Vorgabe jedoch auf Druck der Städte. Die Folge: In Boston, wo auch das deutsche Team in der K.o.-Runde spielen könnte, werden beispielsweise 95 US-Dollar für die Hin- und Rückfahrt im Bus berechnet. In Philadelphia wird die Rückfahrt vom Stadion dagegen nach den WM-Spielen kostenlos sein.
WM-Ticketpreise: Unregulierter Zweitmarkt
Auch die Einführung einer Ticket-Premiumkategorie ("Front Category 1") der FIFA sorgte kürzlich für Aufsehen. Kartenkäufer warfen dem Weltverband zudem vor, durch die Stadionpläne in die Irre geführt worden zu sein.
Und dann wäre da ja noch der Zweitmarkt der FIFA für den Weiterverkauf von Tickets. Erworbene Karten können dort angeboten werden, ohne Regulierung durch den Weltverband allerdings. Der Verkäufer legt den Preis der ohnehin teuren Tickets selbst fest. Das führt teils zu horrenden Summen, auch beim Ticket für das DFB-Spiel gegen Ecuador. Die FIFA profitiert gleich doppelt: Sie kassiert 15 Prozent Gebühr – sowohl vom Verkäufer als auch vom Käufer.
Auch interessant: WM 2026: Beschwerde gegen FIFA wegen möglicher ICE-Einsätze
Mehr WM-News:
Fußball
WM 2026: Philadelphia bietet Fans nach den WM-Spielen kostenlosen Transport
Fußball
Nagelsmanns Entschuldigung spricht für den Bundestrainer
Fußball
Vorbild Super Bowl? Infantino kündigt Novum für WM-Finale an
WM 2026 in USA, Mexiko und Kanada
WM 2026 im Free-TV: ARD und ZDF halten Übertragungsrechte - doch 44 Matches bleiben außen vor
Fußball
Türkei bei der WM 2026: Spielplan - Gegner, Uhrzeiten und Informationen zur Übertragung im Free-TV
Fußball
WM 2026: Hotelpreise in den USA berechnen ein - FIFA storniert tausende Zimmer
ran Fußball Bundesliga
FC Bayern: Dünne Offensive? Kompany ist nicht besorgt
Videoclip • 01:18 Min
ran Fußball
Kompany zu Bayern Frauen: "eigentlich sollte die Allianz Arena ausverkauft sein"
Videoclip • 01:32 Min
ran Fußball
Manchester City: Fan verhöhnt Arsenal mit Flasche voll Tränen
Videoclip • 01:12 Min
ran Fußball Bundesliga
FC Bayern: So verrückt ist der neue Meister-Merch
Videoclip • 01:18 Min
ran Fußball
Ivana Knoll posiert freizügig im Schnee - Heim-WM vor der Tür
Videoclip • 01:13 Min
ran Fußball Bundesliga
FC Bayern: Bischof und Karl mit Freundinnen beim Titel-Sieg
Videoclip • 01:19 Min
ran Fußball Bundesliga
HSV-Fans zünden Toilette an: Hamburger-Randale im Weserstadion
Videoclip • 01:40 Min
ran Fußball Bundesliga
FC Bayern: Kimmich packt aus! Hier überwintert der Kakadu
Videoclip • 02:50 Min
ran Fußball Bundesliga
FC Bayern: Trainer dürfen feiern, Spieler nicht!
Videoclip • 03:07 Min
ran Fußball Bundesliga
Bayern-Boss Hainer redet von der "schönsten Meisterschaft"
Videoclip • 02:09 Min