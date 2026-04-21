FC Bayern: "Magic Musiala" laut Vincent Kompany bald wieder zurück

Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany ist fest davon überzeugt, dass Jamal Musiala bald schon wieder als "Zauberfuß" zu sehen sein wird. Der 23-Jährige sei nach seiner langwierigen Verletzung "in einer guten Phase."

Jamal Musiala sei "ganz nah an seinem besten Niveau", sagte Kompany vor dem Pokal-Halbfinale am Mittwoch bei Bayer Leverkusen. Es sei nur noch die Frage: "Wann kommt dieser Magic Musiala wieder, ein Jamal in seiner allerbesten Zeit? Und das kommt zu 100 Prozent wieder."

Der Münchner Erfolgstrainer erwartet den Nationalspieler künftig sogar noch stärker als vor dessen Verletzung, weil sich Musiala "körperlich entwickelt hat. Und wenn diese totale Freiheit irgendwann wiederkommt, und das wird zurückkommen, dann hast du eine entwickelte Version von Jamal Musiala", betonte Kompany am Dienstag.

Schon jetzt seien "seine Momente da. Er ist unheimlich torgefährlich, kommt oft in die gefährlichen Räume. Er hat in 600 Minuten schon neun Scorer-Punkte. Das zeigt", so Kompany, "dass er bereit ist".