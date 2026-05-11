ran Fußball El Clasico: Real Madrid wird zerlegt! Fans finden es "wunderschön" Videoclip • 01:40 Min Link kopieren Teilen

Kurz vor Beginn der WM-Endrunde 2026 gibt es Ärger bei der Nationalmannschaft von Deutschland-Gegner Curacao. Trainer Fred Rutten hat seinen Rücktritt erklärt.

Während sich die meisten Teilnehmer der WM 2026 langsam aber sicher auf die Vorbereitungen auf die Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko konzentrieren, herrscht bei Deutschlands Vorrunden-Gegner Curacao wohl Ärger. Wenige Wochen vor dem Auftakt ist Nationaltrainer Fred Rutten am Montag von seinem Amt nach nur wenigen Monaten zurückgetreten. Grund dafür sind Proteste von Spielern und Sponsoren, die sich öffentlich für eine Rückkehr von Ruttens Vorgänger Dick Advocaat eingesetzt hatten. WM 2026: Cristiano-Ronaldo-Bonus? FIFA erlässt weitere Rotsperren Der frühere Schalke-Coach hat das Amt als Nationaltrainer erst im Februar 2026 übernommen, unter dem 63-jährigen Niederländer verlor Curacao seitdem mit 0:2 gegen China und mit 1:5 gegen Australien.

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