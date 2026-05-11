Der Umgang des Fußball-Weltverbandes mit US-Präsident Donald Trump vor der WM sorgt weiterhin für massive Kritik.

Einen Monat vor dem Start der Fußball-WM sieht sich die FIFA weiter massiver Kritik aufgrund ihres Umgangs mit US-Präsident Donald Trump ausgesetzt.

Der Weltverband und sein Präsident Gianni Infantino gingen davon aus, "dass eine Trump-Anbiederung auf die unglaublichste und peinlichste Art und Weise, die man sich vorstellen kann, der einzige Weg für eine erfolgreiche WM ist", erklärte Minky Worden von Human Rights Watch bei "ntv.de". Sie halte dies aber "für ein völlig falsches Verständnis".

Laut Worden habe die FIFA mit Blick auf die Einhaltung der Menschenrechte beim Turnier in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) auf "unvorstellbarer Ebene" versagt. "Momentan sieht es eher danach aus, dass das Turnier eine potenzielle Menschenrechtskatastrophe wird", sagte sie.