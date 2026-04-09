WM 2026: Alle Teilnehmer und Gruppen - Wer hat sich qualifiziert und wer ist nicht dabei?

ran Fußball WM 2026: Mega-Party in Bosnien nach Elfer-Drama gegen Italien Videoclip • 01:02 Min Link kopieren Teilen

Die Fußball-WM 2026 wirft ihre Schatten voraus. Alle Tickets sind vergeben. Wer ist dabei? Und welche Nationen haben es nicht geschafft?

Die Fußball-WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19. Juli) rückt immer näher und inzwischen stehen die teilnehmenden Teams fest. WM 2026 - "Die dritte Apokalypse": WM erneut ohne Italien

WM 2026: Die besten Spiele der Gruppenphase Die meisten Top-Nationen haben sich erwartungsgemäß qualifiziert und können nun mit dem Feintuning beginnen. Zudem durfte auch der ein oder andere Fußballzwerg über eine erfolgreiche Qualifikation jubeln.

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WM 2026: Diese Nationen sind qualifiziert Europa: England, Frankreich, Kroatien, Portugal, Norwegen, Deutschland, Niederlande, Schweiz, Spanien, Belgien, Österreich, Schottland, Türkei, Tschechien, Schweden, Bosnien-Herzegowina Die ganz großen Überraschungen hat es in der europäischen Qualifikation nicht gegeben. Mit Schottland, Österreich und Norwegen sind allerdings drei Nationen qualifiziert, die zuletzt im Jahr 1998 an einer WM-Endrunde teilgenommen haben. Deutschland hat sich nach einem überzeugenden 6:0 gegen die Slowakei qualifiziert, musste aber lange zittern. Nicht mit dabei ist (mal wieder) Italien. Die stolze Fußballnation verlor ihr Playoff-Finale gegen Bosnien-Herzegowina im Elfmeterschießen. Afrika: Marokko, Tunesien, Ägypten, Algerien, Ghana, Kap Verde, Südafrika, Senegal, Elfenbeinküste, DR Kongo Auch in Afrika konnten sich traditionell starke Nationen wie Marokko, Algerien, Ghana, Senegal und die Elfenbeinküste durchsetzen. Das einzige wirkliche Überraschungs-Team ist jenes von Kap Verde. Der Inselstaat war noch nie bei einer WM dabei und feiert nun Premiere. Asien: Japan, Iran, Usbekistan, Jordanien, Südkorea, Australien, Katar, Saudi-Arabien, Irak In Asien konnten sich die üblichen Verdächtigen wie Japan, Südkorea und Australien behaupten. Mit Jordanien und Usbekistan feiern allerdings gleich zwei Nationen WM-Premiere. Katar hat es nach der Heim-WM 2022 zum zweiten Mal geschafft. WM 2026: Seattle plant Pride-Spiel - trotz massiven Protesten von Iran und Ägypten Südamerika: Argentinien, Ecuador, Brasilien, Paraguay, Uruguay, Kolumbien Titelverteidiger Argentinien hat sich souverän qualifiziert, während Rekordweltmeister Brasilien deutlich mehr Mühe hatte. Alle Nationen haben schon reichlich Erfahrung bei WM-Turnieren. Nord- und Mittelamerika: USA, Mexiko, Kanada, Curacao, Haiti, Panama Die drei Gastgeber-Nationen USA, Mexiko und Kanada waren ohnehin schon gesetzt. Curacao hat es sensationell durch die Quali geschafft und ist dabei. Auch mit Haiti und Panama war nicht unbedingt zu rechnen. Ozeanien: Neuseeland Die Neuseeländer haben sich erwartungsgemäß das einzige fixe Ticket in Ozeanien gesichert.

Das sind die WM-Gruppen Gruppe A: Mexiko, Südafrika, Südkorea, Tschechien

Gruppe B: Kanada, Bosnien-Herzegowina, Katar, Schweiz

Gruppe C: Brasilien, Marokko, Haiti, Schottland

Gruppe D: USA, Paraguay, Australien, Türkei

Gruppe E: Deutschland , Curacao, Elfenbeinküste, Ecuador

Gruppe F: Niederlande, Japan, Schweden, Tunesien

Gruppe G: Belgien, Ägypten, Iran, Neuseeland

Gruppe H: Spanien, Kap Verde, Saudi-Arabien, Uruguay

Gruppe I: Frankreich, Senegal, Irak, Norwegen

Gruppe J: Argentinien, Algerien, Österreich, Jordanien

Gruppe K: Portugal, DR Kongo, Usbekistan, Kolumbien

Gruppe L: England, Kroatien, Ghana, Panama

WM 2026: Diese Nationen sind nicht dabei Afrika: Angola, Äquatorialguinea, Äthiopien, Benin, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Dschibuti, Eswatini, Gabun, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Kamerun, Kenia, Komoren, Kongo, Lesotho, Liberia, Libyen, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauretanien, Mauritius, Mosambik, Namibia, Niger, Nigeria, Ruanda, Sambia, Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Somalia, Sudan, São Tomé und Príncipe, Südsudan, Tansania, Togo, Tschad, Uganda, Zentralafrikanische Republik Während Kap Verde qualifiziert ist, haben es einige deutlich prominentere Teams aus Afrika nicht geschafft. Zu nennen wären hierbei in erster Linie Nigeria und Kamerun, die eigentlich zu den regelmäßigen Teilnehmern gehören. Damit fehlt beispielsweise auch Stürmer-Star Victor Osimhen. Südamerika: Chile, Peru, Venezuela, Bolivien In Südamerika gibt es keine wirklichen Fußballzwerge. Die ausgeschiedenen Teams Peru, Venezuela und Chile rangieren auch immerhin an den Positionen 49, 50 und 56 der Weltrangliste. Chile gehörte vor einigen Jahren noch zu den Geheimfavoriten, jedoch sind die großen Zeiten mit Stars wie Arturo Vidal und Alexis Sanchez eben vorbei. Asien: Afghanistan, Bahrain, Bangladesch, Bhutan, Brunei, DVR Korea, Chinese Taipei, Guam, Hongkong (China), Indien, Indonesien, Jemen, Kambodscha, Kirgisische Republik, Kuwait, Laos, Libanon, Macau, Malaysia, Malediven, Mongolei, Myanmar, Nepal, Oman, Osttimor, Pakistan, Palästina, Philippinen, Singapur, Sri Lanka, Syrien, Tadschikistan, Thailand, Turkmenistan, Vereinigte Arabische Emirate, Vietnam, VR China, Neukaledonien Die einwohnerstärksten asiatischen Nationen wie China und Indien haben es wie so oft nicht zur WM geschafft. Es kann im Endeffekt nicht die Rede davon sein, dass eine große Fußball-Nation gescheitert ist. Die Vereinigten Arabischen Emirate sind als 67. der Weltrangliste das "stärkste" nicht-qualifizierte Team. Europa: Andorra, Armenien, Aserbaidschan, Belarus, Bulgarien, Estland, Färöer, Finnland, Georgien, Gibraltar, Griechenland, Israel, Island, Kasachstan, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Montenegro, Serbien, Slowenien, Ungarn, Zypern, (Russland), Wales, Nordirland, Slowakei, Rumänien, Italien, Kosovo, Ukraine, Albanien, Irland, Nordmazedonien, Polen, Dänemark Der wohl größte Name aus Europa, der nicht an der WM teilnimmt? Italien! Die "Squadra Azzurra" scheiterte erneut in den Playoffs. Nicht dabei ist auch Serbien um Stürmer-Star Dusan Vlahovic. Die Osteuropäer waren eigentlich Stammgast. Russland wurde zudem aufgrund des Angriffskrieges auf die Ukraine ohnehin ausgeschlossen. Sicher fehlen werden auch der Europameister aus dem Jahr 2004, Griechenland, sowie die in den vergangenen Jahren immer wieder als Favoritenschreck auftretenden Ungarn.

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WM 2026: Das sind die Stadien in Kanada, Mexiko und den USA Die WM-Stadien 2026 in Kanada, Mexiko und den USA Die WM-Stadien 2026 in Kanada, Mexiko und den USA

Die WM-Endrunde 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko statt. Nun stehen auch die Stadien fest, in denen die Endrunde ausgetragen wird. ran zeigt die Arenen in den drei Ländern, in denen der Weltmeister ermittelt wird. (Stand: 05. Februar 2024)

Auch interessant: WM 2026: 4,5 Millionen Ticketanfragen in der ersten Phase imago

Atlanta: Mercedes-Benz Stadium Atlanta: Mercedes-Benz Stadium

Kapazität: 71.000

WM-Spiele: 8 (5 Gruppenspiele, 1 x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale, 1 Halbfinale 2017 Getty Images

Boston/Foxborough: Gillette Stadium Boston/Foxborough: Gillette Stadium

Kapazität: 68.756

WM-Spiele: 7 (5 Gruppenspiele, 1 x Runde der letzten 32, 1 Viertelfinale) 2018 Getty Images

Dallas: AT&T-Stadium Dallas: AT&T-Stadium

Kapazität: 80.000 bis 108.713

WM-Spiele: 9 (5 Gruppenspiele, 2x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale, 1 Halbfinale) 2010 Getty Images

Houston: NRG Stadium Houston: NRG Stadium

Kapazität: 71.500

WM-Spiele: 7 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale) 2007 Getty Images

Kansas City: Arrowhead Stadium Kansas City: Arrowhead Stadium

Kapazität: 76.416

WM-Spiele: 6 (4 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Viertelfinale) 2011 Getty Images

Los Angeles: SoFi Stadium Los Angeles: SoFi Stadium

Kapazität: 70.270 (bis zu 100.240 Plätze)

WM-Spiele: 8 (5 Gruppenspiele, 2x Runde der letzten 32, 1 Viertelfinale) getty

Miami: Hard Rock Stadium Miami: Hard Rock Stadium

Kapazität: 65.326

WM-Spiele: 7 (4 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Viertelfinale, Spiel um Platz 3) 2017 Getty Images

New York/New Jersey: MetLife Stadium New York/New Jersey: MetLife Stadium

Kapazität: 82.500

WM-Spiele: 8 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale, Finale) 2016 Getty Images

Philadelphia: Lincoln Financial Field Philadelphia: Lincoln Financial Field

Kapazität: 69.176

WM-Spiele: 6 (5 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale) 2017 Getty Images

San Francisco: Levi's Stadium San Francisco: Levi's Stadium

Kapazität: 68.500

WM-Spiele: 6 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32) 2016 Getty Images

Seattle: Lumen Field Seattle: Lumen Field

Kapazität: 67.000

WM-Spiele: 6 (4 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale) 2016 Getty Images

Guadalajara/Mexiko: Estadio Akron Guadalajara/Mexiko: Estadio Akron

Kapazität: 45.500

WM-Spiele: 4 (4 Gruppenspiele) getty

Mexiko City/Mexiko: Aztekenstadion Mexiko City/Mexiko: Aztekenstadion

Kapazität: 81.070

WM-Spiele: 5 (3 Gruppenspiele, darunter das Eröffnungsspiel, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale) 2017 Getty Images

Monterrey/Mexiko: Estadio BBVA Bancomer Monterrey/Mexiko: Estadio BBVA Bancomer

Kapazität: 51.000

WM-Spiele: 4 (3 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32) imago

Toronto/Kanada: BMO Field Toronto/Kanada: BMO Field

Kapazität: 30.991

WM-Spiele: 6 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32) getty

Vancouver/Kanada: BC Place Stadium Vancouver/Kanada: BC Place Stadium

Kapazität: 21.000 - 54.320

WM-Spiele: 7 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale) 2020 Getty Images 1 / 17 zum vorherigen Bild

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