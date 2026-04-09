ran Fußball Champions League - Fans rösten Wirtz und Liverpool: "Kneipenmannschaft" Videoclip • 02:08 Min Link kopieren Teilen

Der frühere Real-Madrid-Profi Rafael van der Vaart hat heftige Kritik am brasilianischen Superstar Vinicius Junior geäußert.

Superstar Vinicius Junior steht nach der 1:2-Niederlage von Real Madrid im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen den FC Bayern München einmal mehr in der Kritik. Dieses Mal schießt der frühere Real-Profi Rafael van der Vaart verbal gegen den 25-jährigen Brasilianer. Champions-League-Vorhersagen: Barca gelingt die Remontada - FC Bayern demütigt Real Madrid "Vinicius ist schrecklich. Es regt mich ungemein auf, wenn ich ihn spielen sehe", sagte der heutige TV-Experte van der Vaart bei "Ziggo Sport".

- Anzeige -

- Anzeige -