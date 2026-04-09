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Real Madrid: Ex-Profi Rafael van der Vaart mit heftiger Kritik an Superstar Vinicius Junior
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 02:08 Min
Der frühere Real-Madrid-Profi Rafael van der Vaart hat heftige Kritik am brasilianischen Superstar Vinicius Junior geäußert.
Superstar Vinicius Junior steht nach der 1:2-Niederlage von Real Madrid im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen den FC Bayern München einmal mehr in der Kritik.
Dieses Mal schießt der frühere Real-Profi Rafael van der Vaart verbal gegen den 25-jährigen Brasilianer.
"Vinicius ist schrecklich. Es regt mich ungemein auf, wenn ich ihn spielen sehe", sagte der heutige TV-Experte van der Vaart bei "Ziggo Sport".
Van der Vaart: "Dann steht er wieder auf, als wäre nichts gewesen"
"Ich finde es unglaublich schade, denn er ist ein fantastischer Spieler. Aber sobald er nur ein bisschen provoziert wird, lässt er sich fallen, in der Hoffnung, eine Rote Karte für den Gegner zu sehen", kritisierte der Niederländer, "und dann steht er wieder auf, als wäre nichts gewesen. Das ist es, was ich an ihm so traurig finde."
Auch der frühere niederländische Nationaltrainer Danny Blind äußerte sich kritisch zu Vinicius Junior. "Wir haben uns natürlich wieder über ihn geärgert. Er hält jedes kleine Foul für einen Elfmeter", sagte der 64-Jährige ebenfalls bei "Ziggo Sport".
Van der Vaart spielte von 2008 bis 2010 für die "Königlichen". Real Madrid zahlte damals kolportierte 15 Millionen Euro Ablöse für den Spielmacher an den Hamburger SV.
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