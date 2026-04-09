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FC Bayern München: Fanklub "Red Bulls Taubenbach" charterte eigenen Flieger nach Madrid
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 02:29 Min
Vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Real Madrid charterte der Bayern-Fanklub "Red Bulls Taubenbach" kurzerhand selbst ein Flugzeug, um beim Spiel dabei sein zu können.
Der Fanklub "Red Bulls Taubenbach" vom deutschen Rekordmeister FC Bayern München übernahm vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Real Madrid die Reiseplanung selbst.
Fanklub-Präsident Rudi Grabmeier charterte kurzerhand bei einer Fluggesellschaft in Köln einen Airbus 320, wie "Sport1" berichtet.
Mit dem Airbus konnten anschließend 180 Bayern-Fans in Richtung Madrid reisen, um den späteren 2:1-Sieg gegen die "Königlichen" zu verfolgen.
Grabmeier charterte zum Finale 2010 sogar drei Flugzeuge
"Zum ersten Mal habe ich das beim Finale 2010 gegen Inter Mailand gemacht – damals waren es gleich drei Flugzeuge", sagte Grabmeier zu "Sport1".
Nach Madrid war es dieses Mal ein Charterflugzeug und das war beim Preis von 475 Euro pro Person schnell voll. Dem Bericht nach war der Flug innerhalb von 24 Stunden ausgebucht.
"Ich will damit sicher kein Geld verdienen. Mir geht es einfach darum, zu helfen. Schließlich ist jeder elektrisiert. Wer will nicht zu diesem Spiel?", sagte Grabmeier, der sich auch um das leibliche Wohl seiner Fluggäste kümmerte. An Bord gab es 500 Liter Bier und Leberkäse für alle Passagiere.
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