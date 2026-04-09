ran Fußball FC Bayern - Pavlovic wirbt für Neuer: "Sag nie nein zu Manu" Videoclip • 02:29 Min Link kopieren Teilen

Vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Real Madrid charterte der Bayern-Fanklub "Red Bulls Taubenbach" kurzerhand selbst ein Flugzeug, um beim Spiel dabei sein zu können.

Der Fanklub "Red Bulls Taubenbach" vom deutschen Rekordmeister FC Bayern München übernahm vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Real Madrid die Reiseplanung selbst. Fanklub-Präsident Rudi Grabmeier charterte kurzerhand bei einer Fluggesellschaft in Köln einen Airbus 320, wie "Sport1" berichtet. Champions-League-Vorhersagen: Barca gelingt die Remontada - FC Bayern demütigt Real Madrid Mit dem Airbus konnten anschließend 180 Bayern-Fans in Richtung Madrid reisen, um den späteren 2:1-Sieg gegen die "Königlichen" zu verfolgen.

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