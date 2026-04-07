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Real Madrid vs. FC Bayern München: So ist die personelle Lage vor dem Champions-League-Kracher
Aktualisiert:von SID/ran
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FC Bayern: Gnabry mit Goretzka-Hose? Vincent Kompany verwirrt
Videoclip • 02:15 Min
Kurz vor dem Champions-League-Duell zwischen dem FC Bayern und Real Madrid musste Harry Kane zuletzt aussetzen. Wie ist die personelle Lage vor dem Kracher in der Königsklasse?
Max Eberl hatte nur einen Wunsch. Dieses Jahr solle der FC Bayern München doch bitte verschont bleiben und keinen "Genickbruch" wie in der vergangenen Saison erleiden, als der Rekordmeister nach der Länderspielpause im März mit zahlreichen Verletzten in die heiße Phase startete.
Also: Wurde Eberls Wunsch erhört? Und wie sieht es speziell bei Harry Kane aus?
Wegen einer "leichten Verletzung" hatte der unersetzbare Star-Stürmer das Testspiel der englischen Nationalmannschaft gegen Japan (0:1) verpasst. Auch die Generalprobe des FC Bayern in der Bundesliga, den 3:2-Sieg beim SC Freiburg, setzte der Engländer aus.
Wird Kane noch fit für das Hinspiel im Giganten-Duell in der Champions League bei Real Madrid am Dienstag (Dienstag ab 21:00 Uhr im Liveticker auf ran.de)?
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FC Bayern braucht fitten Harry Kane
Die Zeichen sind äußerst positiv. Am Montagmittag absolvierte der Brite das Mannschaftstraining der Münchner. So nahm er an der Abschlusseinheit mit den Feldspielern an der Säbener Straße teil.
"Die Physios arbeiten daran. Er ist ständig auf dem Gelände und lässt sich pflegen. Wir glauben daran, dass es funktioniert", hatte sich Sportvorstand Max Eberl jüngst dazu geäußert.
Kane laborierte zuletzt an Sprunggelenk-Problemen, die dem englischen Nationaltrainer Thomas Tuchel zufolge "aus dem Nichts" auftraten.
Die Bayern zeigten sich insgesamt sehr positiv. "Vom Gefühl her wird er es schaffen", sagte Trainer Vincent Kompany. Joshua Kimmich war sich sogar ganz sicher. "Der wird da auch mit dem Rollstuhl spielen", meinte der DFB-Kapitän: "Ich erwarte, dass er am Dienstag fit auf dem Platz steht."
FC Bayern: Keine weiteren Verletzten
Stand Montag gibt es darüberhinaus keine neuen Verletzten bei den Münchnern. Manuel Neuer stand wieder im Tor, Jamal Musiala und Alphonso Davies wurden in der zweiten Halbzeit eingewechselt.
Der zuletzt ebenfalls angeschlagene Aleksandar Pavlovic spielte mehr als 30 Minuten. Insgesamt scheint sich die personelle Lage also deutlich entspannt zu haben.
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Real Madrid kommt unbeschadet durch die Länderspiele
Beim Gegner aus Madrid setzte es bei der Generalprobe auf Mallorca zwar eine bittere Niederlage, von weiteren Verletzungen blieben die "Königlichen" aber sowohl in der Länderspielpause, wie auch in der Liga verschont.
Einzig auf die Langzeitverletzten muss Trainer Alvaro Arbeloa weiterhin verzichten. Thibaut Courtois und Rodrygo stehen nicht zur Verfügung, um Ferland Mendy, Raul Asencio und Dani Ceballos bangen die Spanier noch.
Es gibt Berichte, dass Jude Bellingham und Federico Valverde nicht bei 100 Prozent sein sollen, beide werden aber ziemlich sicher am Dienstag spielen.
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