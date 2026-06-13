WM 2026 live: Welche Moderatoren und Kommentatoren sind heute bei ZDF & MagentaTV im Einsatz?

Die TV-Sender fahren mit einem breiten Aufgebot an Kommentatoren und Moderatoren bei der Fußball-WM 2026 auf. ran verrät, wer mit dabei ist.

Die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) wird auch medial ein ganz großes Event.

Die ARD und das ZDF werden im Free-TV dabei sein und einen Großteil der Partien übertragen, während die kostenpflichtige Plattform MagentaTV die Exklusiv-Rechte für alle 104 Spiele besitzt.

Die drei Sender setzen auf ein großes Aufgebot an Kommentatoren und Moderatoren.

ran verrät, welche Stimmen bei der WM 2026 dabei sind und wer die deutschen Vorrundenspiele begleitet.