Zum Auftakt geht es für die Türkei gegen Australien. ran liefert alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream und zur Anstoßzeit.

Mal wieder geht die Türkei als einer der "Geheimfavoriten" in ein Turnier. Mit Superstars wie Arda Güler oder Kenan Yildiz will das stolze Land endlich wieder bei einer WM für Furore sorgen.

Der letzte Auftritt bei der Endrunde einer Weltmeisterschaft liegt nämlich schon einige Zeit zurück.

Bei der WM 2002 gewannen die Türken das Spiel um Platz drei gegen Südkorea mit 3:2. Zuvor war man im Halbfinale mit 0:1 gegen den späteren Weltmeister Brasilien ausgeschieden.

In den USA, Mexiko und Kanada soll nun ein ähnlicher Erfolg her. Ein Sieg im ersten Spiel gegen Australien wäre dabei ein guter Start!