WM 2026: Risse um Neuer und Baumann: "Lästern" beim Kaffee

Sie sitzen einträchtig nebeneinander - und doch offenbaren sich beim Kaffee-Plausch mit Manuel Neuer und Oliver Baumann Risse.

Allerdings nicht zwischen den beiden Torhüter-Konkurrenten der deutschen Nationalmannschaft, sondern zwischen den Generationen innerhalb der DFB-Auswahl, wie die beiden Routiniers augenzwinkernd in einem Verbandsvideo erzählen.

"Die Sprechweise, wie die Jungs reden, wie sie miteinander kommunizieren - das ist schon 'ne andere als es bei mir war oder ist", sagt Baumann in der Reihe "Auf'n Kaffee mit..." und schmunzelt: "Ist aber auch amüsant und du lernst ja nie aus, lernst, was es für neue Wörter gibt auf der Welt."

Worüber da gesprochen wird? "Alles können wir nicht sagen, was für Themen die Jungs haben...", meint Baumann und lacht.

Neuer bescheinigt den Youngstern "den Spirit, um zu wissen, worum es geht" und betont: "Wenn wir alle am gleichen Strang ziehen, ist es für uns okay, dass vielleicht die Sprache ein bisschen anders ist. Das hält uns auch ein bisschen jung, hat was Positives."