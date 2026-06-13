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WM 2026: Risse um Neuer und Baumann: "Lästern" beim Kaffee
Aktualisiert:von SID
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WM 2026: Undav mit Knast-Jargon - DFB-Pressesprecherin schmunzelt
Videoclip • 01:05 Min
Sie sitzen einträchtig nebeneinander - und doch offenbaren sich beim Kaffee-Plausch mit Manuel Neuer und Oliver Baumann Risse.
Allerdings nicht zwischen den beiden Torhüter-Konkurrenten der deutschen Nationalmannschaft, sondern zwischen den Generationen innerhalb der DFB-Auswahl, wie die beiden Routiniers augenzwinkernd in einem Verbandsvideo erzählen.
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"Die Sprechweise, wie die Jungs reden, wie sie miteinander kommunizieren - das ist schon 'ne andere als es bei mir war oder ist", sagt Baumann in der Reihe "Auf'n Kaffee mit..." und schmunzelt: "Ist aber auch amüsant und du lernst ja nie aus, lernst, was es für neue Wörter gibt auf der Welt."
Worüber da gesprochen wird? "Alles können wir nicht sagen, was für Themen die Jungs haben...", meint Baumann und lacht.
Neuer bescheinigt den Youngstern "den Spirit, um zu wissen, worum es geht" und betont: "Wenn wir alle am gleichen Strang ziehen, ist es für uns okay, dass vielleicht die Sprache ein bisschen anders ist. Das hält uns auch ein bisschen jung, hat was Positives."
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Neuer und Baumann als Aufpasser im DFB-Team
Den beiden ältesten Spielern im WM-Kader komme dabei eine ordnende Rolle zu. "Wir schauen ein bisschen drüber, dass alles in der richtigen Spur bleibt und sie ihren Leichtsinn im positiven Sinne ausleben können, den wir auf dem Platz brauchen", sagt Baumann (36). Und es sei ja auch so, ergänzt Neuer (40): "Natürlich schauen die zu uns auf und wollen wissen, wie es früher war."
Bei Gesprächen über die Fußball-Historie glaubt der Bayern-Kapitän mitunter, sich verhört zu haben. "Die meisten kennen ja die Spieler gar nicht mehr aus unserer Kindheit, da fragt man sich auch: Habt ihr hinterm Mond gewohnt? Aber eigentlich können die das gar nicht wissen."
Baumann verrät in dem Video außerdem, dass er sich in Sachen Ernährung "auch mal einen Cheatday" mit Burger oder Döner erlaubt und "gerne viel öfter lesen" würde. Neuer berichtet, dass er sich seit 2017 gluten- und laktosefrei ernähre. "Ich merke einfach, dass es meinem Körper gut tut." Zum Glück, sagt er, gebe es auch "glutenfreien Kaiserschmarrn".
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