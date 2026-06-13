:newstime Manuel Neuer doch zur WM? Videoclip • 01:08 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Die Fußball-WM 2026 findet vom 11. Juni bis 19. Juli in den USA, Mexiko und Kanada statt. Hohe Ticketpreise und Ticket-Pannen - die wichtigsten Entwicklungen im News-Ticker.

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Bald verfügbar Montag, 15.06. 17:05 • Fussball WM Auftakt live: Spanien - Kap Verde im Stream Verfügbar auf Joyn 175 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Montag, 15.06. 17:05 • Fussball WM Auftakt live: Spanien - Kap Verde im Stream Verfügbar auf Joyn 175 Min Link kopieren Teilen

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Bald verfügbar Montag, 15.06. 23:45 • Fussball WM Auftakt live: Saudi-Arabien - Uruguay im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Montag, 15.06. 23:45 • Fussball WM Auftakt live: Saudi-Arabien - Uruguay im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Dienstag, 16.06. 02:50 • Fussball WM Auftakt live: Iran - Neuseeland im Stream Verfügbar auf Joyn 135 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Dienstag, 16.06. 02:50 • Fussball WM Auftakt live: Iran - Neuseeland im Stream Verfügbar auf Joyn 135 Min Link kopieren Teilen

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+++ Update, 13. Juni: Leere Stadien? FIFA liefert kreative Ausrede +++ Über eine Milliarde Fans auf der ganzen Welt verfolgten das WM-Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika (2:0) im Fernsehen oder im Netz. Das legendäre Aztekenstadion war restlos ausverkauft. Doch bei anderen Partien scheint die Begeisterung deutlich geringer auszufallen. Ob es an den überteuerten Tickets liegt? So sah man beispielsweise beim 2:1 der Südkoreaner gegen Tschechien auf den TV-Bildern reihenweise leere Plätze. Das Estadio Akron in Guadalajara, das 45.664 Zuschauer umfasst, war nicht annähernd ausverkauft. Die FIFA aber zeichnet ein anderes Bild. Die Auslastung habe 98,5 Prozent betragen, heißt es in einer offiziellen Stellungnahme. "Die offiziellen Zuschauerzahlen spiegeln die Anzahl der gescannten Tickets sowie der Zuschauer wider, die sich tatsächlich auf dem Stadiongelände befinden. Sie basieren nicht auf einer visuellen Einschätzung der zu einem bestimmten Zeitpunkt während des Spiels besetzten Sitzplätze." Anders ausgedrückt: Die leeren Ränge müssen eine optische Täuschung sein. Die FIFA betont derweil, eng mit Stadionbetreibern und Ticketing-Teams zusammenzuarbeiten, damit die veröffentlichten Zahlen korrekt seien. Doch wie konnte der angeblich falsche Eindruck dann entstehen? Auch hier beweist der Verband Kreativität. "Bitte beachten Sie, dass während des gestrigen Spiels in Guadalajara mehrere Zuschauer mit gültigen Eintrittskarten auf den Umläufen des Stadions zu sehen waren, anstatt sich während der gesamten Partie auf ihren zugewiesenen Sitzplätzen aufzuhalten."

+++ Update, 5. Juni: FIFA vergibt aus Versehen kostenlos WM-Tickets +++ Die FIFA hat kurz vor dem Start der Fußball-WM aus Versehen kostenlos Tickets für das Turnier ausgegeben. Wie "Sky News" berichtete, sollen sich demnach am Mittwoch rund 60 Fans aufgrund eines Fehlers beim Bezahlvorgang Plätze zum Preis von "0 US-Dollar" gesichert haben. Das bestätigte der Weltverband dem TV-Sender. Auch interessant: WM 2026: Kurzfristige Regeländerung der FIFA zulasten der Fans? - Newsticker Die FIFA bedauere den "Fehler und die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten", zitiert "Sky News" aus einem Statement: "Die von diesen Fans angeforderten Tickets bleiben reserviert, und die Betroffenen wurden aufgefordert, den korrekten Betrag zu begleichen." Die WM beginnt am 11. Juni mit dem Eröffnungsspiel des Co-Gastgebers Mexiko gegen Südafrika im legendären Aztekenstadion in Mexiko-Stadt. Der Weltverband steht seit Monaten aufgrund der teils exorbitant hohen WM-Ticketpreise in der Kritik.

+++ Update, 18. Mai: Nagelsmann kritisiert Preise für WM-Tickets +++ Bundestrainer Julian Nagelsmann hat eine eindringliche Warnung an die FIFA wegen der explodierenden Ticketpreise bei der WM gerichtet. Fußball lebe schließlich von den Fans. "Diese Emotionen müssen für die breite Masse leistbar sein und leistbar bleiben. Denn sonst verliert der Fußball ganz schnell an Reiz und an Wertigkeit. Und dann ist dieser Sport nicht mehr der, den wir alle so sehr lieben", sagte Nagelsmann im "ZDF-Sportstudio". Zwar gibt es bei den Gruppenspielen auch immer ein kleines Kontingent von Karten, die ab 60 Euro erhältlich sind, aber bei den Finaltickets sieht das deutlich anders aus: Die Topkategorien übersteigen deutlich 10.000 Euro, auf der offiziellen Weiterverkaufsplattform werden Eintrittskarten sogar noch viel teurer angeboten. Der Weltverband lässt Ticket-Inhaber ihre Karten auf der Plattform zu einem beliebigen Preis weiterverkaufen. Einschränkungen gibt es - wegen der dortigen Gesetze - nur für Spiele in Mexiko. Für Nagelsmann sind die Preise ein "extrem schwieriges" Thema. "Ich mache die Preise nicht, ich kann sie nicht beeinflussen", sagte er.

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