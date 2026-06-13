WM 2026
WM 2026, Tickets - Leere Ränge? FIFA liefert kreative Ausrede - Newsticker
Aktualisiert:von ran.de / SID
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Manuel Neuer doch zur WM?
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Die Fußball-WM 2026 findet vom 11. Juni bis 19. Juli in den USA, Mexiko und Kanada statt. Hohe Ticketpreise und Ticket-Pannen - die wichtigsten Entwicklungen im News-Ticker.
Die WM 2026 in den USA, in Kanada und in Mexiko wird die größte der bisherigen Fußball-Geschichte. Vom 11. Juni bis zum 19. Juli kämpfen 48 Nationen um den Titel.
Das WM-Eröffnungsspiel findet am 11. Juni zwischen Mexiko und Südafrika im Aztekenstadion in Mexiko City statt.
Im Vorfeld sorgen vor allem die hohen Kosten für die Fans vor Ort für Unmut. Größter Reizpunkt sind die hohen Ticketpreise, aber auch bei Transport, Hotels und Co. kommen hohe Ausgaben auf die Anhänger zu. Nun erlaubt sich die FIFA versehentlich aber eine Ticket-Panne
Mit unserem Newsticker rund um Tickets zur Fußball-Weltmeisterschaft bleibt ihr auf dem Laufenden. Zudem lest ihr in unserem DFB-Newsticker zur WM die wichtigsten Update zur deutschen Mannschaft, in unserem WM-Newsticker findet ihr zudem die wichtigsten Entwicklungen rund um die anderen Teams.
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+++ Update, 13. Juni: Leere Stadien? FIFA liefert kreative Ausrede +++
Über eine Milliarde Fans auf der ganzen Welt verfolgten das WM-Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika (2:0) im Fernsehen oder im Netz. Das legendäre Aztekenstadion war restlos ausverkauft.
Doch bei anderen Partien scheint die Begeisterung deutlich geringer auszufallen. Ob es an den überteuerten Tickets liegt?
So sah man beispielsweise beim 2:1 der Südkoreaner gegen Tschechien auf den TV-Bildern reihenweise leere Plätze. Das Estadio Akron in Guadalajara, das 45.664 Zuschauer umfasst, war nicht annähernd ausverkauft.
Die FIFA aber zeichnet ein anderes Bild. Die Auslastung habe 98,5 Prozent betragen, heißt es in einer offiziellen Stellungnahme.
"Die offiziellen Zuschauerzahlen spiegeln die Anzahl der gescannten Tickets sowie der Zuschauer wider, die sich tatsächlich auf dem Stadiongelände befinden. Sie basieren nicht auf einer visuellen Einschätzung der zu einem bestimmten Zeitpunkt während des Spiels besetzten Sitzplätze."
Anders ausgedrückt: Die leeren Ränge müssen eine optische Täuschung sein. Die FIFA betont derweil, eng mit Stadionbetreibern und Ticketing-Teams zusammenzuarbeiten, damit die veröffentlichten Zahlen korrekt seien.
Doch wie konnte der angeblich falsche Eindruck dann entstehen? Auch hier beweist der Verband Kreativität.
"Bitte beachten Sie, dass während des gestrigen Spiels in Guadalajara mehrere Zuschauer mit gültigen Eintrittskarten auf den Umläufen des Stadions zu sehen waren, anstatt sich während der gesamten Partie auf ihren zugewiesenen Sitzplätzen aufzuhalten."
+++ Update, 5. Juni: FIFA vergibt aus Versehen kostenlos WM-Tickets +++
Die FIFA hat kurz vor dem Start der Fußball-WM aus Versehen kostenlos Tickets für das Turnier ausgegeben. Wie "Sky News" berichtete, sollen sich demnach am Mittwoch rund 60 Fans aufgrund eines Fehlers beim Bezahlvorgang Plätze zum Preis von "0 US-Dollar" gesichert haben. Das bestätigte der Weltverband dem TV-Sender.
Auch interessant: WM 2026: Kurzfristige Regeländerung der FIFA zulasten der Fans? - Newsticker
Die FIFA bedauere den "Fehler und die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten", zitiert "Sky News" aus einem Statement: "Die von diesen Fans angeforderten Tickets bleiben reserviert, und die Betroffenen wurden aufgefordert, den korrekten Betrag zu begleichen."
Die WM beginnt am 11. Juni mit dem Eröffnungsspiel des Co-Gastgebers Mexiko gegen Südafrika im legendären Aztekenstadion in Mexiko-Stadt. Der Weltverband steht seit Monaten aufgrund der teils exorbitant hohen WM-Ticketpreise in der Kritik.
+++ Update, 18. Mai: Nagelsmann kritisiert Preise für WM-Tickets +++
Bundestrainer Julian Nagelsmann hat eine eindringliche Warnung an die FIFA wegen der explodierenden Ticketpreise bei der WM gerichtet.
Fußball lebe schließlich von den Fans. "Diese Emotionen müssen für die breite Masse leistbar sein und leistbar bleiben. Denn sonst verliert der Fußball ganz schnell an Reiz und an Wertigkeit. Und dann ist dieser Sport nicht mehr der, den wir alle so sehr lieben", sagte Nagelsmann im "ZDF-Sportstudio".
Zwar gibt es bei den Gruppenspielen auch immer ein kleines Kontingent von Karten, die ab 60 Euro erhältlich sind, aber bei den Finaltickets sieht das deutlich anders aus: Die Topkategorien übersteigen deutlich 10.000 Euro, auf der offiziellen Weiterverkaufsplattform werden Eintrittskarten sogar noch viel teurer angeboten.
Der Weltverband lässt Ticket-Inhaber ihre Karten auf der Plattform zu einem beliebigen Preis weiterverkaufen. Einschränkungen gibt es - wegen der dortigen Gesetze - nur für Spiele in Mexiko.
Für Nagelsmann sind die Preise ein "extrem schwieriges" Thema. "Ich mache die Preise nicht, ich kann sie nicht beeinflussen", sagte er.
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+++ Update, 8. Mai: WM-Transport in New York wird günstiger +++
Nach massiver Kritik an den Transportkosten bei der Fußball-WM im Sommer hat das Verkehrsunternehmen NJ Transit die Preise wieder etwas gesenkt. Die 30-minütige Zugfahrt von Manhattan zum MetLife Stadium in New Jersey und zurück wird während des Turniers statt 150 nun 105 US-Dollar (ca. 90 Euro) kosten.
Dies betrifft auch deutsche Fans, die das Gruppenspiel des DFB-Teams gegen Ecuador am 25. Juni im Stadion verfolgen wollen. Der übliche Fahrpreis für Hin- und Rückfahrt beträgt 12,90 Dollar. Für jedes der acht WM-Spiele vor den Toren New Yorks, darunter auch das Finale am 19. Juli, werden lediglich 40.000 Zugtickets verfügbar sein. Das Stadion besitzt ein Fassungsvermögen von 82.500 Zuschauern.
Die Gouverneurin von New Jersey, Mikie Sherrill, habe NJ Transit gebeten, private Sponsoren und andere Finanzierungsquellen zu finden, "um die Kosten der Tickets zu senken", sagte der Chef des Transportunternehmens, Kris Kolluri. Zuvor hatte der Weltverband FIFA Forderungen aus der US-Politik nach einer Übernahme der Kosten für den Transport der Fans zurückgewiesen. Sherrill setzt sich dafür ein, dass die Steuerzahler nicht auf den Kosten sitzen bleiben.
Die FIFA, die bereits wegen der hohen Ticketpreise für die Spiele in der Kritik steht und Rekordeinnahmen erwartet, erklärte, dass die ursprünglichen Vereinbarungen mit den Gastgeberstädten "einen kostenlosen Transport für Fans zu allen Spielen" vorgesehen hätten. Nach einer Neuverhandlung sei vereinbart worden, dass der Transport an Spieltagen "zum Selbstkostenpreis" angeboten werde.
New York ist indes nicht allein: In Boston werden 95 US-Dollar (ca. 80 Euro) für die Hin- und Rückfahrt im Bus berechnet, der Fahrkartenpreis für die Bahn soll auf 80 US-Dollar (ca. 68 Euro) steigen. Anhänger in Europa reagierten empört auf die Berichte. In Philadelphia wird die Rückfahrt vom Stadion dagegen nach den WM-Spielen kostenlos sein.
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