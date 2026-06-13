WM 2026: Brasilien vs. Marokko heute live im Free-TV, Livestream und Liveticker - Halbzeitstand 1:1

ran Fußball WM-Trikots für Hunde? Adidas überrascht mit neuer Kollektion Videoclip • 01:01 Min Link kopieren Teilen

Rekord-Weltmeister Brasilien beginnt die FIFA Weltmeisterschaft 2026 mit dem Spiel gegen Marokko. ran liefert alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream, zur Anstoßzeit.

Update, 00:53 Uhr: Halbzeitstand 1:1 Zur Pause steht ein 1:1 auf der Anzeigetafel, nach der Führung durch Ismael Saibari (21.) sorgte Vinicius Jr. mit dem ersten brasilianischen Torschuss für den Ausgleich (32.).

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WM 2026: So seht ihr heute Nacht Brasilien vs. Marokko live im TV & Stream Für den Rekord-Weltmeister Brasilien geht die Endrunde 2026 am 14. Juni los. Dann trifft die Selecao in East Rutherford auf Marokko. Brasilien hat eine eher durchwachsene WM-Qualifikation hinter sich, wurde nur Fünfter mit 28 Punkten - zehn Zähler hinter dem Ersten Argentinien. Dennoch unterschrieb der seit Mai 2025 amtierende Brasilien-Coach Carlo Ancelotti unmittelbar vor der Endrunde einen neuen Vertrag bis zum Jahr 2030. Die Marokkaner haben hingegen eine makellose WM-Qualifikation gespielt, alle acht Spiele gewonnen. Zudem gewann das Team um Superstar Achraf Hakimi Anfang 2026 den Afrika-Cup, wenn auch erst im Nachgang am Grünen Tisch nach einer Final-Pleite gegen den Senegal.

Brasilien vs. Marokko live: Wann ist Anstoß bei der WM 2026? Anstoß : Sonntag, 14. Juni 2026, 00:00 Uhr (MESZ)

Spielort : MetLife Stadium, East Rutherford (USA)

Wettbewerb: WM 2026, Gruppe C

Brasilien - Marokko live im TV und Stream sehen Gute Nachrichten für alle Fans: Das WM-Spiel Brasilien gegen Marokko läuft live im Free-TV. Die Übertragungsrechte für alle Spiele der WM 2026 liegen bei MagentaTV. Zusätzlich zeigen die öffentlich-rechtlichen Sender ausgewählte Partien - darunter alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft. Der WM-Auftakt der Brasilianer gegen Marokko wird live im ZDF übertragen und ist zudem kostenlos im Joyn-Livestream verfügbar. Durch die Zeitverschiebung zu den Spielorten in Nordamerika werden viele WM-Partien spät am Abend angepfiffen. Das erste Spiel der Brasilianer findet um Mitternacht deutscher Zeit statt.

WM 2026: Brasilien vs. Marokko im Liveticker Wer das Spiel nicht live verfolgen kann, bleibt trotzdem auf dem Laufenden: Einen kostenlosen Liveticker zu Brasilien gegen Marokko gibt es wie gewohnt auf ran.de – inklusive Toren, Highlights und allen wichtigen Szenen.

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FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Turnier-Überblick Zeitraum: 11. Juni – 19. Juli 2026

Gastgeber: USA, Mexiko, Kanada

Austragungsorte: 16 Stadien

Eröffnungsspiel: 11. Juni in Mexiko-Stadt

Finale: 19. Juli in New York/New Jersey

Teilnehmer: 48 Nationalteams

Modus: 12 Gruppen à 4 Teams, danach K.-o.-Runde

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