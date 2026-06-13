WM 2026
WM 2026: Brasilien vs. Marokko heute live im Free-TV, Livestream und Liveticker - Halbzeitstand 1:1
Aktualisiert:von ran
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Videoclip • 01:01 Min
Rekord-Weltmeister Brasilien beginnt die FIFA Weltmeisterschaft 2026 mit dem Spiel gegen Marokko. ran liefert alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream, zur Anstoßzeit.
Update, 00:53 Uhr: Halbzeitstand 1:1
Zur Pause steht ein 1:1 auf der Anzeigetafel, nach der Führung durch Ismael Saibari (21.) sorgte Vinicius Jr. mit dem ersten brasilianischen Torschuss für den Ausgleich (32.).
Update, 23:05 Uhr: Aufstellungen da
Brasilien: Alisson - Roger Ibanez, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos - Bruno Guimaraes, Casemiro, Raphinha, Lucas Paqueta, Vinicius Junior - Igor Thiago
Marokko: Bono - Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui - El Aynaoui, Bouaddi, Brahim Diaz, Ounahi, El Khannouss - Saibari
WM 2026: So seht ihr heute Nacht Brasilien vs. Marokko live im TV & Stream
Für den Rekord-Weltmeister Brasilien geht die Endrunde 2026 am 14. Juni los. Dann trifft die Selecao in East Rutherford auf Marokko.
Brasilien hat eine eher durchwachsene WM-Qualifikation hinter sich, wurde nur Fünfter mit 28 Punkten - zehn Zähler hinter dem Ersten Argentinien. Dennoch unterschrieb der seit Mai 2025 amtierende Brasilien-Coach Carlo Ancelotti unmittelbar vor der Endrunde einen neuen Vertrag bis zum Jahr 2030.
Die Marokkaner haben hingegen eine makellose WM-Qualifikation gespielt, alle acht Spiele gewonnen. Zudem gewann das Team um Superstar Achraf Hakimi Anfang 2026 den Afrika-Cup, wenn auch erst im Nachgang am Grünen Tisch nach einer Final-Pleite gegen den Senegal.
Brasilien vs. Marokko live: Wann ist Anstoß bei der WM 2026?
Anstoß: Sonntag, 14. Juni 2026, 00:00 Uhr (MESZ)
Spielort: MetLife Stadium, East Rutherford (USA)
Wettbewerb: WM 2026, Gruppe C
Brasilien - Marokko live im TV und Stream sehen
Gute Nachrichten für alle Fans: Das WM-Spiel Brasilien gegen Marokko läuft live im Free-TV. Die Übertragungsrechte für alle Spiele der WM 2026 liegen bei MagentaTV. Zusätzlich zeigen die öffentlich-rechtlichen Sender ausgewählte Partien - darunter alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft.
Der WM-Auftakt der Brasilianer gegen Marokko wird live im ZDF übertragen und ist zudem kostenlos im Joyn-Livestream verfügbar.
Durch die Zeitverschiebung zu den Spielorten in Nordamerika werden viele WM-Partien spät am Abend angepfiffen. Das erste Spiel der Brasilianer findet um Mitternacht deutscher Zeit statt.
WM 2026: Brasilien vs. Marokko im Liveticker
Wer das Spiel nicht live verfolgen kann, bleibt trotzdem auf dem Laufenden: Einen kostenlosen Liveticker zu Brasilien gegen Marokko gibt es wie gewohnt auf ran.de – inklusive Toren, Highlights und allen wichtigen Szenen.
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