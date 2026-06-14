Deutschland startete am Sonntagabend mit einem 7:1 (3:1)-Kantersieg gegen Curacao in die WM 2026. ran zeigt die Stimmen zum Spiel.

Bis auf eine kurze Schwächeperiode nach dem überraschenden Ausgleich der Insel-Fußballer aus der Karibik zeigte Deutschland eine durchaus ansprechende Performance in Houston und schaffte so den perfekten Start ins Turnier.

Manuel Neuer: "Das Fazit fällt sehr positiv aus. Jeder wünscht sich einen guten Start in so ein Turnier. Wir haben nie aufgehört, aufs nächste Tor zu spielen, die Einwechselspieler haben auch frische Energie reingebracht. Bei mir war die Vorfreude groß auf dieses Turnier, ich habe jeden Tag darauf gewartet. Beim Gegentor bin ich der Meinung, dass ich den Ball habe, wenn er nicht abgefälscht wird."

"Das war zwar nicht Brasilien in einem WM-Halbfinale, sondern Curacao zum Auftakt. Aber man muss immer einen guten Start haben. Den haben wir heute gehabt und deshalb sind wir erst einmal froh. Vor dem Gegentor hatten wir den ein oder anderen Ballverlust gehabt, das war ein bisschen unnötig gewesen. Am Ende war es ein abgefälschter Schuss, da war es schwer für mich, darauf noch zu reagieren. Wenn Jo (Joshua Kimmich, Anmerkung der Redaktion) den nicht berührt, habe ich den."

Nathaniel Brown: "Es ist unbeschreiblich, in meinem ersten WM-Spiel zu treffen, meine Eltern sind auch hier im Stadion. Wir haben sieben Tore gemacht, sind also sehr zufrieden. Aber das Gegentor war unnötig. Wir haben aber einfach weitergemacht, dann das 2:1 und 3:1 gemacht. Danach haben wir sehr gut gespielt."

Julian Nagelsmann (Bundestrainer): "Ich habe mich extrem für die Mannschaft gefreut. Wir waren natürlich Favorit, wir haben besser gespielt, als viele es erwartet haben. Nach dem Gegentor mussten wir uns erst einmal gut sammeln. Danach muss man aber auch erst einmal sieben Tore machen. In der Trinkpause in der ersten Halbzeit haben wir dann noch mal etwas umgestellt, diese Unterbrechung hat uns geholfen, da konnten wir die Umstellungen noch mal auf der Taktiktafel zeigen. Jamal Musiala hat sich sympathisch beschwert bei der Auswechslung, er meinte: 'Warum muss ich runter, ich bin noch fit?'"

Felix Nmecha: "Ich freue mich enorm, es ist ein sehr besonderer Moment für mich, meine Familie und auch für uns als Mannschaft. Jetzt müssen wir Spiel für Spiel so weitermachen. Der Trainer gibt mir die Freiheit, dass ich selbst entscheiden kann, wann ich mit nach vorne gehe und wann ich absichere."

Kai Havertz: "Es ist ein gelungener WM-Auftakt. Wenn man schaut, wie wir über weite Strecken gespielt haben, können wir super zufrieden sein. Das sollte uns viel Selbstbewusstsein geben für die nächsten Wochen. Das erste WM-Spiel ist immer hart, das haben wir in den letzten Turnieren auch gesehen, deswegen sind wir auch froh über den 7:1-Sieg. Ich trainiere Elfmeter gerne und oft. Wenn sie dann drin sind, ist es immer ein gutes Gefühl. Da habe ich mir viel von Thomas Müller abgeschaut, er hat mir viele Ratschläge gegeben."

Bastian Schweinsteiger (TV-Experte): "Wir sind offensivstark, haben unglaublich viele Chancen rausgespielt. Wenn du so viele Tore schießt, gibt dir das einen Push. Gegen die nächsten Gegner müssen wir aber defensiv noch mehr dagegenhalten, da kommt mehr Qualität auf uns zu. Wir wollen Gruppenerster werden, das ist unser Anspruch. Sieben Tore zu schießen, gibt uns Motivation."

Dick Advocaat (Nationaltrainer Curacao): "Wir haben einfache Tore kassiert. Aber wir haben gegen Deutschland gespielt, eine starke Mannschaft. Wenn man nur verteidigt, verlieren wir auch, deshalb haben wir versucht, auch nach vorne zu spielen. Für das Land ist unser erstes WM-Spiel unfassbar. Wir sind ein kleines Land mit nur 150.000 Einwohnern."

Leandro Bacuna (Curacao): "Wir können stolz sein, gegen ein Land wie Deutschland zu spielen und ein Tor erzielt zu haben. Aber wir haben auch defensiv zu viele Tore leichtfertig hergeschenkt. Wir schauen selbstkritisch in den Spiegel und überlegen uns, welche Lehren wir daraus ziehen können."