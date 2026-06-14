WM 2026 - Carlo Ancelotti trotz Brasilien-Remis gelassen: "WM gewinnt man nicht im ersten Spiel"

Das 1:1 gegen Marokko war nicht das, was sich Brasiliens Trainer Carlo Ancelotti gewünscht hatte. Der Italiener blieb jedoch, wie man es von ihm kennt, gelassen.

Nach Brasiliens wechselhaftem WM-Auftakt hat Nationaltrainer Carlo Ancelotti beruhigende Worte an die aufgeregte Fußballnation gerichtet. "Eine Weltmeisterschaft gewinnt man nicht mit dem ersten Spiel", betonte der Starcoach nach dem 1:1 (1:1) im ersten Spiel der Gruppe C gegen starke Marokkaner. Er gab zugleich zu: "Wir müssen natürlich an uns arbeiten."

Aufgrund von Ancelottis Startelf sowie des schwachen Auftritts in der ersten Halbzeit regte sich Kritik in der Heimat. Diese müsse akzeptiert werden, entgegnete der Italiener gelassen. "Die Startaufstellung war bewusst gewählt.

Er glaube auch nicht, "dass sich die Kritik gegen einzelne Spieler richtet, die in der Startelf standen; die Kritik richtet sich gegen das Team, das in der ersten Halbzeit nicht gut gespielt hat." Er deutete jedoch an, dass sich die Startelf je nach Gegner ändern könne.