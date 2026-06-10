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WM 2026: "Dai Dai" - Shakira singt offiziellen Song zum Turnier - wann tritt der Superstar auf?
Aktualisiert:von SID
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WM 2026: Frankreich präsentiert Kader mit kuriosem Video
Videoclip • 01:56 Min
Shakira ist wie schon 2010 und 2014 die Sängerin der offiziellen WM-Hymne. Beim Song "Dai Dai" ist ein Reggae-Künstler an ihrer Seite.
Pop-Ikone Shakira liefert erneut den Hit zur Fußball-WM. Den Song "Dai Dai" - italienisch für "Los geht's, los geht's" - performt die Kolumbianerin gemeinsam mit dem nigerianischen Reggae-Künstler Burna Boy.
In dem Clip läuft sie mit dem offiziellen WM-Ball Trionda unter dem Arm über den Rasen des legendären Maracanã-Stadions in Rio de Janeiro.
Anschließend zeigt Shakira eine kurze Choreographie mit Tänzern, ehe die Kamera aus dem Stadion fährt und auf dem Arenadach "We are ready (Wir sind bereit)" zu lesen ist.
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WM 2026: Wann tritt Shakira auf?
Shakira und Burna Boy werden die WM-Hymne bei der Eröffnungsfeier in Mexiko performen.
Einen zweiten großen Auftritt wird es im Rahmen des Finals geben. In der ersten offiziellen Halbzeitshow eines WM-Finales steht die Kolumbianerin unter anderem mit Madonna und BTS auf der Bühne.
Shakira und Fußball: Schon dritter WM-Song
Für Shakira, die vor wenigen Wochen noch ein Konzert vor rund zwei Millionen Fans an der Copacabana gegeben hatte, setzt sich eine Erfolgsgeschichte fort.
2010 steuerte die mittlerweile 49-Jährige mit "Waka Waka (This is Africa)" die Hymne zur Endrunde in Südafrika bei, 2014 legte sie mit "La La La" für das Turnier in Brasilien nach, bei dem die deutsche Nationalmannschaft zum vierten Mal den WM-Pokal gewann.
Dazu performte sie auch schon bei der Super-Bowl-Halftime-Show 2020.
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WM 2026: Fifa veröffentlicht ganzes Album mit 19 Songs
Erstmals gibt es ein ganzes Album mit WM-Songs. Neben "Dai Dai" sorgen bei den Fans unter anderem "Lighter" von Jelly Roll und Carín Léon und "Goals" von ISA, Anitta und Remader für Begeisterung.
In Summe haben es 19 Songs in das Album offizielle Turnier-Album "Fifa Sound" geschafft.
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