Atletico Madrid reagierte mit Hohn und Spott auf das Mega-Angebot von Real Madrid für Julian Alvarez. War alles nur ein strategischer Schachzug?

Der wiedergewählte Präsident Florentino Perez hatte es angekündigt, Real Madrid hat Taten folgen lassen und ein offizielles Angebot in Höhe von 150 Millionen Euro abgegeben. Doch der Empfänger der Offerte war nicht der FC Bayern wegen Michael Olise.

Wie Real kurioserweise selbst öffentlich mitteilte, war das Angebot für Stürmer Julian Alvarez vom Stadtrivalen Atletico Madrid. "Real Madrid C. F. teilt mit, dass der Verein nach der heutigen Vorstandssitzung dem Club Atlético de Madrid ein Angebot in Höhe von 150 Millionen Euro für die Transferrechte des Spielers Julián Álvarez unterbreitet hat", heißt es in einem Statement des Klubs.

Auch die Antwort lieferte Real gleich mit: Atletico lehnte ab. "Nach Prüfung und Bewertung des Angebots hat der Club Atlético de Madrid das im Rahmen der guten Beziehungen zwischen beiden Vereinen unterbreitete Angebot gewürdigt und es unter Verweis auf die Ausstiegsklausel des Spielers abgelehnt", teilten die "Königlichen" mit. Diese liegt bei 500 Millionen Euro.

Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, haben die Madrilenen nach der Absage noch kein neues Angebot für Alvarez vorgelegt. Die Verhandlungen seien vielmehr auf Eis gelegt. Demnach würde Atletico darauf beharren, den 26-Jährigen nicht abgeben zu wollen.

Darüber hinaus ist man bei den "Colchoneros" offenbar der Ansicht, dass das Real-Angebot lediglich ein strategischer Schachzug gewesen wäre.