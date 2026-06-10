WM 2026: 10 Grad bis 41 Grad - extreme Temperaturen für Turnier prognostiziert

ran Fußball WM 2026: Kane und Co. mit wilder Pool-Challenge Videoclip • 01:01 Min Link kopieren Teilen

Die extremen Temperaturen bei der WM 2026 könnten einigen Mannschaften zu schaffen machen. Laut Wetterprognosen wird es sowohl heißer als auch kälter als bei der WM in Katar.

Meteorologen prognostizieren, dass bei der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko die höchsten Platztemperaturen seit der Weltmeisterschaft 1994 herrschen werden. Bereits vor rund 30 Jahren, als die WM das erste Mal in den Vereinigten Staaten ausgetragen wurde, kämpften viele Spieler gegen die Hitze. Hier kostenlos streamen: Die Eröffnungsfeier in Mexiko am 11. Juni ab 19:30 Uhr auf Joyn "Unter diesen brutalen Bedingungen einen Rhythmus zu finden, ist wirklich schwierig", sagte Jürgen Klinsmann 1994 nach dem 1:0-Sieg gegen Bolivien in Chicago. "WKBW-TV"-Chefmeteorologe Aaron Mentkowski und "The Athletic" haben nun die Temperaturen in den WM-Stadien der letzten zehn Jahre analysiert und die heißesten Stadien ermittelt.

WM-Livestreams auf Joyn Bald verfügbar Donnerstag, 11.06. 21:00 • Fussball WM Auftakt live: Mexiko - Südafrika im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 11.06. 21:00 • Fussball WM Auftakt live: Mexiko - Südafrika im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 12.06. 20:15 • Fussball WM Auftakt live: Kanada – Bosnien und Herzegowina im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 12.06. 20:15 • Fussball WM Auftakt live: Kanada – Bosnien und Herzegowina im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 13.06. 21:00 • Fussball WM Auftakt live: Katar - Schweiz im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 13.06. 21:00 • Fussball WM Auftakt live: Katar - Schweiz im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 14.06. 00:00 • Fussball WM Auftakt live: Brasilien – Marokko im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 14.06. 00:00 • Fussball WM Auftakt live: Brasilien – Marokko im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 14.06. 02:50 • Fussball WM Auftakt live: Haiti – Schottland im Stream Verfügbar auf Joyn 148 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 14.06. 02:50 • Fussball WM Auftakt live: Haiti – Schottland im Stream Verfügbar auf Joyn 148 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 14.06. 18:00 • Fussball WM Auftakt live: Deutschland – Curaçao im Stream Verfügbar auf Joyn 240 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 14.06. 18:00 • Fussball WM Auftakt live: Deutschland – Curaçao im Stream Verfügbar auf Joyn 240 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 14.06. 23:50 • Fussball WM Auftakt live: Elfenbeinküste – Ecuador im Stream Verfügbar auf Joyn 213 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 14.06. 23:50 • Fussball WM Auftakt live: Elfenbeinküste – Ecuador im Stream Verfügbar auf Joyn 213 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Montag, 15.06. 17:05 • Fussball WM Auftakt live: Spanien - Kap Verde im Stream Verfügbar auf Joyn 175 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Montag, 15.06. 17:05 • Fussball WM Auftakt live: Spanien - Kap Verde im Stream Verfügbar auf Joyn 175 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Montag, 15.06. 20:15 • Fussball WM Auftakt live: Belgien - Ägypten im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Montag, 15.06. 20:15 • Fussball WM Auftakt live: Belgien - Ägypten im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Montag, 15.06. 23:45 • Fussball WM Auftakt live: Saudi-Arabien - Uruguay im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Montag, 15.06. 23:45 • Fussball WM Auftakt live: Saudi-Arabien - Uruguay im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

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WM 2026: Temperaturen von 10 °C bis zu 41 °C Die Wetteranalyse berücksichtigt die Temperaturen in den Stadien zu den Anstoßzeiten an den jeweiligen Tagen der letzten zehn Jahre. Zudem wurden auch die Temperaturen eine Stunde vor und nach Anstoß sowie die Temperaturen im Zeitraum von sieben Tagen rund um die Spieltage miteinbezogen. Somit ergibt sichs für jeden WM-Standort einen Höchst- und Tiefstwert sowie eine Durchschnittstemperatur. Im AT&T Stadium in Dallas herrschen etwa durchschnittlich 32,2 Grad Celsius auf dem Platz. Im mexikanischen Monterrey, wo unter anderem auch Schweden spielt, kam es in der vergangenen Dekade zu Höchsttemperaturen von 41 °C auf dem Platz und in Vancouver ist mit rund 18 °C zu rechnen, aber die Temperaturen könnten sogar bis auf 10 °C herabfallen. Damit wären die Temperaturen sowohl heißer als auch kälter als noch bei der WM 2022 in Katar. Fußball WM 2026: Das Kimmich-Rätsel - gibt es einen Plan B? Für insgesamt 27 WM-Spiele wird eine durchschnittliche Temperatur über 30 °C vorhergesagt. Laut Mentkowski können sich die Temperaturen auf dem Rasen sogar noch heißer anfühlen. "Besonders an Tagen mit wenig Wind und strahlendem Sonnenschein wird es schwer", erklärte der TV-Meteorologe. "Die Spielfelder sind meist nicht überdacht, während die Tribünen im Schatten liegen. Und die Stadien schützen das Spielfeld in der Regel vor dem Wind. Eine leichte Brise würde einen Teil dieser Wärme abführen, doch stattdessen staut sie sich einfach", so Mentkowski weiter. Damit entstehe innerhalb der Stadien ein Treibhauseffekt.

WM 2026: Extreme Temperaturen - Nationen akklimatisieren sich Vor allem für Teams aus nordischen Ländern wie Norwegen, Schweden oder Schottland ist das eine Umstellung. Jedoch sollte es laut Mentkowski keine großen Nachteile mit sich bringen: "Im Grunde genommen gewöhnt sich ein fitter Mensch aus einer kühlen Klimazone nach ein oder zwei Wochen in heißem Klima an die Bedingungen." Das norwegische Nationalteam etwa geht diese Gewöhnung proaktiv an. Auf Social Media teilte das Team Bilder, die die Spieler beim Sonnenbaden zeigen.

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