Fußball WM
WM 2026: Das FIFA-Milliarden-Geschäft mit den Ticketpreisen
Veröffentlicht:von ran
ran Fußball
FC Bayern - Pavlovic wirbt für Neuer: "Sag nie nein zu Manu"
Videoclip • 02:29 Min
Die WM im Sommer wird mit 104 Spielen nicht nur die bisher größte, sondern auch die für Fans teuerste Weltmeisterschaft der Geschichte. Dafür ist hauptsächlich ein Trick der FIFA, das Dynamic Pricing, verantwortlich.
Bereits als die ersten Tickets im Oktober letzten Jahres verkauft wurden, waren viele Fans verärgert über die hohen Preise. Ein Finalticket für die schlechtesten Plätze kostete damals bereits 2.790 Dollar.
Nach starker Kritik veränderte die FIFA die Ticketpreise, doch nicht wirklich zum Vorteil der Fans. Das sogenannte "Dynamic Pricing" soll bei dem Verkauf der Tickets helfen.
"Wir werden die Preise entsprechend der Nachfrage und dem verbleibenden Bestand anpassen", sagte die FIFA dazu offiziell. Inoffiziell heißt das, dass Preise für beliebte Spiele fast beliebig angehoben werden können. Und wenn es ein bisschen übertrieben wurde und sich die Tickets zu den horrenden Preisen nicht verkaufen, wird der Preis wieder ein bisschen nach unten geschraubt.
Fußball-Livestreams:
- Bald verfügbar
Heute, 23:00 Uhr • Fussball
Champions League-Highlights im Stream
60 MinBald verfügbar
Heute, 23:00 Uhr • Fussball
Champions League-Highlights im Stream
60 Min
- Bald verfügbar
Freitag, 10.04. 22:05 • Fussball
Champions League-Viertelfinale: FC Barcelona - Atletico Madrid im Livestream
100 MinBald verfügbar
Freitag, 10.04. 22:05 • Fussball
Champions League-Viertelfinale: FC Barcelona - Atletico Madrid im Livestream
100 Min
- Bald verfügbar
Sonntag, 12.04. 18:50 • Fussball
U23-Länderspiel der Frauen: Belgien - Deutschland im Livestream
130 MinBald verfügbar
Sonntag, 12.04. 18:50 • Fussball
U23-Länderspiel der Frauen: Belgien - Deutschland im Livestream
130 Min
Ticketpreise bei der WM: Mehr als verdoppelt
Das führt dazu, dass die FIFA im vergangenen halben Jahr die Ticketpreise für Kategorie 1 bei 90 von 104 Spielen um durchschnittlich 200 Dollar angehoben hat. Dies funktioniert nur, da die Tickets in Wellen verkauft werden.
Im Oktober wurden rund eine Million Tickets zu den ursprünglichen Preisen verkauft, im November, nachdem die Preise für etwa die Hälfte der 104 Spiele angehoben worden waren, ungefähr eine weitere Million Eintrittskarten und in diesem Winter, nachdem die Preise nach Festlegung der Paarungen angepasst worden waren, wurden nochmals über eine Million Tickets verkauft.
Laut einer Analyse von "The Athletic", in der die aktuellen Angebote mit den ursprünglichen Angeboten verglichen wurden, stiegen die Preise in den drei Hauptticketkategorien von Oktober bis April um durchschnittlich 34 Prozent.
Bei spezifischen Spielen, wie zum Beispiel Argentinien gegen Algerien, sind die Preise seit Verkaufsbeginn um 87 Prozent, also 355 Dollar, gestiegen. Bei dem Duell zwischen Uruguay und Spanien stiegen die Preise sogar um 126 Prozent an.
Bei Paarungen wie Iran gegen Neuseeland, Belgien gegen Iran oder Algerien gegen Jordanien fielen die Preise aber um bis zu 27 Prozent ab.
Fußball-Videos:
WM 2026: Amerikanische Superlative oder Gier der FIFA?
Gegenwärtig werden Tickets trotz der überwältigenden Nachfrage in früheren Verkaufsphasen bewusst zurückgehalten. Andere sind noch verfügbar, weil sie in früheren Phasen nicht gekauft wurden.
Mit dieser Strategie kann die FIFA sicherstellen, dass die WM-Karten immer zum höchstmöglichen Preis verkauft werden. Die FIFA selbst sieht diese Preise "als Reflexion nordamerikanischer Normen" und einer "außergewöhnlichen" Nachfrage. Die Organisation wies zudem darauf hin, dass ein Großteil der WM-Einnahmen in die weltweite Förderung des Fußballs reinvestiert werde.
Zur Einordnung: Laut "people.com" kostete das durchschnittliche Superbowlticket 5.753 Dollar in 2025.
Nach Kostenanhebungen kostet ein Ticket in Kategorie 1 beim WM-Finale 10.990 Dollar.
Europameisterschaft in 2028: Fans können aufatmen
Die UEFA fährt mit Ausblick auf die EM 2028 im Vereinigten Königreich und Irland zum Glück der Fans ein Kontrastprogramm.
Laut verschiedenen Medienberichten plant die UEFA, die Preise im Vergleich zum Turnier vor zwei Jahren einzufrieren. So sind für die Gruppenphase der EM erneut vier Kategorien je Spiel geplant. 40 Prozent der Tickets seien demnach für die zwei günstigsten Kategorien vorgesehen. Bei der EM in Deutschland lagen die Preise hierfür bei 30 bzw. 60 Euro.
Für diesen Preis kann man bei den meisten WM-Stadien in Amerika nicht einmal den Parkplatz bezahlen.
Auch interessant: WM 2026 unter Donald Trump: Amnesty International warnt vor "unmittelbaren Auswirkungen"
Mehr Fußball
Weltmeisterschaft
Alles fix! WM-Gruppen auf einen Blick
Fußball
Türkei bei der WM 2026: Spielplan - alle Gegner und Uhrzeiten - Infos zur TV-Übertragung
Fußball
WM 2026: So kommt Italien doch noch zur Endrunde
Weltmeisterschaft 2026
WM unter Trump: Warnung vor "unmittelbaren Auswirkungen"
Conte bringt sich als italienischer Nationaltrainer ins Spiel
WM
WM 2026: Neymar kämpft um WM-Teilnahme
ran Fußball
FC Bayern - Pavlovic wirbt für Neuer: "Sag nie nein zu Manu"
Videoclip • 02:29 Min
ran Fußball
FC Bayern - Manuel Neuer lässt Reporter abblitzen: "Bist zu spät"
Videoclip • 06:36 Min
ran Fußball Bundesliga
BVB-Jubel sorgt für Ärger: Warum sich der VfB nicht beschweren darf
Videoclip • 01:01 Min
ran Fußball
FC Bayern: Chancen-Wucher gegen Real? Das sagt Max Eberl
Videoclip • 05:06 Min
ran Fußball
FC Bayern - Fans ätzen gegen Vini Jr.: "Ist ihm das nicht peinlich?"
Videoclip • 02:08 Min
ran Fußball
FC Bayern - Fanmarsch zum Bernabeu: "Wir sche***en auf Madrid"
Videoclip • 01:12 Min
ran Fußball
Das tut weh! Ex-Leverkusen-Star tritt Gegenspieler in die Eier
Videoclip • 01:07 Min
ran Fußball
FC Santos: Erst Magie, dann Ärger! Neymar sorgt für Wirbel
Videoclip • 02:01 Min
ran Fußball
Vinicius-Freundin präsentiert ihre Muskeln
Videoclip • 01:00 Min
ran Fußball
FC Bayern: Schiedsrichter ein Thema? Kimmich mit klarer Ansage
Videoclip • 02:28 Min