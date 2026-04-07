WM 2026 unter Donald Trump: Amnesty International warnt vor "unmittelbaren Auswirkungen"

Wie wird die WM 2026 unter US-Präsident Donald Trump ablaufen? Die Sorgen und Ängste werden größer.

Die Debatte um Co-Gastgeber USA und Präsident Donald Trump wird die Fußball-WM auch nach dem ersten Anstoß belasten.

Das glaubt jedenfalls Maja Liebing von Amnesty International. Die Menschenrechtsprobleme in den USA hätten "das Potenzial, unmittelbare Auswirkungen auf die Fans, die Spieler und die Journalisten zu haben", sagte die Referentin für die Region Amerikas dem "Tagesspiegel". Es werde "sicherlich schwieriger, diese Probleme auszublenden".

Schon bei der Einreise könne es auch bei deutschen Fans zu "verstärkten Kontrollen" kommen. "Da können etwa die Social-Media-Aktivitäten kontrolliert und auf Antiamerikanismus geprüft werden. Schwierig wird es zudem für Transmenschen, weil Transidentitäten nicht anerkannt werden", warnte Liebing.

Dazu sei "fest geplant", dass die umstrittene Einwanderungsbehörde ICE "eine wichtige Rolle" spielen werde. "Und wir haben zumindest keine Zusicherung von den US-Behörden oder der FIFA, dass es nicht zu Razzien kommen wird", betont Liebing.