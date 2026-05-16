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WM 2026: Deutschland vs. Curaçao live im TV, Stream & Ticker – alle Infos zum DFB-Auftaktspiel

Aktualisiert:

von ran

ran Fußball

DFB-Team: Diesen Freiburg-Star muss Nagelsmann auf dem Zettel haben

Videoclip • 02:39 Min

Für die deutsche Nationalmannschaft beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 mit einem historischen Duell. In Gruppe E trifft das DFB-Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann auf WM-Neuling Curaçao. ran.de liefert alle Infos zur Übertragung im TV, Livestream, Anstoßzeit und zum Liveticker.

Die lange Wartezeit hat ein Ende: Deutschland startet in die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 und will im ersten Gruppenspiel gegen Curaçao direkt ein Ausrufezeichen setzen.

Der viermalige Weltmeister trifft dabei auf einen Debütanten, für den es das erste WM-Spiel der Geschichte ist.

Nach dem Auftakt gegen Curaçao warten in der Gruppenphase noch die Begegnungen mit der Elfenbeinküste und Ecuador auf die DFB-Auswahl.

Deutschland vs. Curaçao live: Wann ist Anstoß bei der WM 2026?

  • Anstoß: Sonntag, 14. Juni 2026, 19:00 Uhr (MESZ)

  • Spielort: NRG Stadium, Houston (USA)

  • Wettbewerb: WM 2026, Gruppe E

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Deutschland – Curaçao live im TV und Stream sehen

Gute Nachrichten für alle Fans: Das WM-Spiel Deutschland gegen Curaçao läuft live im Free-TV. Die Übertragungsrechte für alle Spiele der WM 2026 liegen bei MagentaTV. Zusätzlich zeigen die öffentlich-rechtlichen Sender ausgewählte Partien – darunter alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft.

Der WM-Auftakt gegen Curaçao wird live in der ARD übertragen und ist zudem kostenlos im Joyn-Livestream verfügbar.

Durch die Zeitverschiebung zu den Spielorten in Nordamerika werden viele WM-Partien spät am Abend angepfiffen. Das erste Spiel der DFB-Elf findet jedoch bereits um 19 Uhr deutscher Zeit statt.

Kommende Livestreams auf Joyn

WM 2026: Deutschland vs. Curaçao im Liveticker

Wer das Spiel nicht live verfolgen kann, bleibt trotzdem auf dem Laufenden: Einen kostenlosen Liveticker zu Deutschland gegen Curaçao gibt es wie gewohnt auf ran.de – inklusive Toren, Highlights und allen wichtigen Szenen.

Der Gegner im Check: Das ist WM-Debütant Curaçao

  • Curaçao bestreitet bei der WM 2026 sein erstes Spiel bei einer Weltmeisterschaft.

  • Das Team wird von Trainer Fred Rutten betreut und setzte sich in der Concacaf-Qualifikation knapp gegen Jamaika durch.

  • Viele Spieler stehen in Europa unter Vertrag, vor allem in den Niederlanden.

  • Zu den bekanntesten Namen zählt Juninho Bacuna, der im Mittelfeld eine zentrale Rolle einnimmt.

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Deutschland vs. Curaçao im direkten Vergleich

Dieses Duell ist eine absolute Premiere. Weder bei Weltmeisterschaften noch in Testspielen standen sich beide Nationen bislang gegenüber.

DFB-Team bei der WM 2026: Alle Fakten

  • Gruppe: E

  • Gruppengegner: Curaçao, Elfenbeinküste, Ecuador

  • Bundestrainer: Julian Nagelsmann

  • Kapitän: Joshua Kimmich

  • WM-Teilnahmen: 21

  • Weltmeister-Titel: 4 (1954, 1974, 1990, 2014)

FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Turnier-Überblick

  • Zeitraum: 11. Juni – 19. Juli 2026

  • Gastgeber: USA, Mexiko, Kanada

  • Austragungsorte: 16 Stadien

  • Eröffnungsspiel: 11. Juni in Mexiko-Stadt

  • Finale: 19. Juli in New York/New Jersey

  • Teilnehmer: 48 Nationalteams

  • Modus: 12 Gruppen à 4 Teams, danach K.-o.-Runde

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