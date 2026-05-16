Der FC Bayern unterstreicht seine herausragende Bundesliga-Saison mit einem 5:1-Sieg gegen den 1. FC Köln.

Der FC Bayern hat eine bemerkenswerte Bundesliga-Saison standesgemäß beendet und reist mit Rückenwind zum Pokalfinale nach Berlin. Der Meister gewann sein Heimspiel am letzten Spieltag gegen den 1. FC Köln dank Dreifach-Torschütze Harry Kane souverän mit 5:1 (3:1) und feierte einen gelungenen Auftakt in seine Meister-Feierlichkeiten. Damit fehlten am Ende sogar nur drei Tore zum bisherigen Europa-Rekord. Die AC Turin erzielte in der Saison 1947/48 einst 125 Tore, die Bayern in der Bundesliga nun 122.

Der überragende Kane (10., 13., 69.), Tom Bischof (22.) und der eingewechselte Nicolas Jackson (83.) trafen am Samstag für die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany, die die Saison mit unglaublichen 122 Toren beendete. Said El Mala (18.) gelang der Kölner Ehrentreffer.

Nach dem Erhalt der Meisterschale in der Allianz Arena steht für die Bayern am Samstagabend noch ein interne Party am Nockherberg an, am Sonntag präsentieren sich Kapitän Manuel Neuer und Co. den Fans bei der Meisterfeier am Marienplatz. Längst gehen die Blicke aber schon darüber hinaus, auf den 23. Mai, auf das Pokalfinale im Olympiastadion gegen den VfB Stuttgart.

"Danke für die geile Saison! Gemeinsam holen wir den Pokal!", stand vor Anpfiff auf einem Banner in der Südkurve. Mit 89 Punkten komplettierten die Bayern die drittbeste Spielzeit der Vereinsgeschichte, zudem pulverisierte der Rekordsturm um Kane, Luis Díaz und Michael Olise den über 50 Jahre alten Bestwert von 101 Treffern. Einziger Makel: Das 1:2 im Heimspiel gegen den FC Augsburg Ende Januar.