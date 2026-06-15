ran Fußball DFB-Team: Manuel Neuer über frühes Gegentor - "unnötig!" Videoclip • 02:39 Min Link kopieren Teilen

Der deutliche Auftaktsieg gegen Curacao soll für die deutsche Nationalmannschaft bei der WM zum Kickstart werden. Der Bundestrainer sieht zwei entscheidende Schlüssel.

Aus Houston berichtet Tobias Hlusiak Während draußen die Welt unterging, wurde drinnen eine Fußballparty gefeiert. Wolkenbruchartiger Regen ergoss sich pünktlich zum Anpfiff des ersten deutschen WM-Spiels über Texas‘ Metropole Houston. Kommentar: Trotz Kantersieg - die WM beginnt erst jetzt Die DFB-Stars bekamen unter dem geschlossenen Dach des riesigen NRG-Stadiums davon allerdings nichts mit. Und so feierte der viermalige Weltmeister einen stimmungsvollen, deutlichen und durchweg trockenen 7:1 (3:1)-Auftakterfolg gegen den krassen Außenseiter Curacao.

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DFB-Team: Überzeugung wächst nach Curacao-Spiel Ein Sieg, der, bis auf die Phase rund um den – wie Comebacker Manuel Neuer später befand – "unnötigen" Ausgleich, souverän herausgespielt wurde und deshalb Sicherheit und Zuversicht geben dürfte. Das jedenfalls ist die Deutung fast aller Beteiligten. "Der Schlüssel war, dass wir Überzeugung und Vertrauen nach innen entwickeln. Das ist gewachsen", betonte Julian Nagelsmann. Der Bundestrainer hatte rund um die Partie auf einem von Jürgen Klopp und Thomas Müller eröffneten Nebenschauplatz zu kämpfen. Als zunächst "Kloppos" Entschuldigung und wenig später sieben Tore seines Teams serviert wurden, wirkte der 38-Jährige regelrecht erleichtert. "Die Überzeugung ist größer als vor dem Spiel", machte er klar. Darf sie auch. Auch und besonders weil die deutsche WM-Reisegruppe in den ersten Wochen des Zusammenseins als echte Einheit daherkommt. Jedes Tor, jedes gelungene Tackling wurde stürmisch von der gesamten Bank gefeiert.

DFB-Team: Ersatzspieler "pushen extrem" "Wir haben ein sehr gutes Miteinander. Davon müssen wir zehren. Es gibt einen sehr guten Geist. Auch die Ersatzspieler pushen extrem.“ Auch das sei "ein Schlüssel", befand Nagelsmann. "Das müssen wir beibehalten. Da dürfen wir keinen Deut nachlassen." Überbewerten dürfte den Kantersieg über den Fußballzwerg übrigens auch niemand, auch wenn kurz nach Schlusspfiff der Party-Track "Der Zug hat keine Bremse", durch das riesige Stadion schallte und so manchen Amerikaner etwas ratlos aus der Wäsche schauen ließ. "Wir wissen, das war jetzt kein Halbfinale gegen Brasilien", mahnte Wieder-Keeper Neuer. Aber: "In der Höhe muss man auch erstmal gewinnen." Die DFB-Stars wurden nach getaner Arbeit im Gänsemarsch durch die Mixed-Zone geführt. "Wir haben Zeitdruck", rief Jamal Musiala – dessen leichte Muskelbeschwerden keine gravierenden Folgen haben sollen - den wartenden Journalisten zu. "Seht Ihr, ich muss sogar im Gehen essen." Der Bus zum Flughafen wartete schließlich. Schon um 21 Uhr Ortszeit landete die Mannschaft am Sonntagabend wieder unweit des Basecamps in Winston-Salem.

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