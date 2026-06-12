WM 2026: DFB-Pressekonferenz mit Deniz Undav im Liveticker

ran Fußball Zwischen Labubus und Shakira: So lief die Eröffnungsfeier der Fußball-WM 2026 Videoclip • 06:21 Min Link kopieren Teilen

Nur noch zwei Tage bis zum WM-Auftakt für Deutschland gegen Curacao. In der DFB-PK am Freitag ab ca. 19:45 Uhr spricht Stürmerstar Deniz Undav. ran fasst die wichtigsten Aussagen im Liveticker zusammen.

+++ Update, 19:55 Uhr: "Über Curacao weiß ich bislang nichts" +++ "Wir haben die letzten Tage Videos angeschaut und werden das entsprechend morgen trainieren. Ich wusste aber auch nichts über Curacao bislang", sagt Undav über den ersten WM-Gegner

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+++ Update, 19:52 Uhr: Undavs Erinnerungen an die WM 2014 +++ "Wir haben alle Spiele geschaut, sind dann nach Siegen raus mit dem Auto und haben im Kreisverkehr bei uns die Flagge rausgehalten, gefeiert", sagte Undav über seine Erinnerungen an die WM 2014.

+++ Update, 19:50 Uhr: "Habe gefühlt den gleichen Schaden wie vor 15 Jahren" +++ "Ich glaube, das ist noch sehr viel Deniz Undav von damals. Ich habe gefühlt den gleichen Schaden wie vor 15 Jahren. Ich weiß nach wie vor, wo das Tor steht", sagte Undav auf eine Frage eines Journalisten, der mit ihm vor 15 Jahren zusammenspielte.

+++ Update, 19:48 Uhr: Undav ist "ein Morgenmuffel" +++ "Ich bin ein Morgenmuffel und ich brauche ein bisschen. Ich weiß aber noch nicht, wann wir aufstehen müssen. Deshalb kann ich noch nichts zum genauen Plan für den Spieltag sagen", erklärte Undav.

+++ Update, 19:46 Uhr: Start ins Turnier für Undav sehr wichtig +++ Wäre sehr wichtig. Durch die beiden letzten Fehlstarts ist die Vorfreude jetzt natürlich groß, um jetzt besser zu starten. Mit einem guten Start setzt man mal ein gutes Zeichen, das wäre sehr wichtig", erklärte der VfB-Star über den Auftakt ins Turnier.

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+++ Update, 19:45 Uhr: Undav spricht über die Stimmung im Team +++ "Übermorgen fängt es an. Die Spannung steigt und jeder ist heiß auf das Spiel. Jeder gibt Gas im Training. Jeder ist glücklich, dass es anfängt und bei 100 Prozent", sagte Undav mit Blick auf das Auftaktspiel.