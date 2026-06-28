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WM 2026 - DFB-Team: Die voraussichtliche Startelf gegen Paraguay - Undav erneut auf der Bank?

Aktualisiert:

von SID

ran Fußball

WM 2026: Platzt der Knoten? Völler hofft auf Wirtz, Musiala & Co.

Videoclip • 01:20 Min

Deutschland trifft nach einer durchwachsenen Gruppenphase am Montag (ab 22.30 Uhr im Joyn-Stream) im Sechzehntelfinale auf Paraguay. Julian Nagelsmann plant wohl keine großen Veränderungen in der Startelf.

Bundestrainer Julian Nagelsmann vertraut trotz des herben Stimmungsdämpfers zum Abschluss der Vorrunde gegen Ecuador (1:2) seiner Stammelf.

Für das Sechzehntelfinale gegen Paraguay am Montag (ab 22.30 Uhr im Joyn-Stream) in Foxborough ist daher mit keinen Überraschungen zu rechnen, zudem ist Linksverteidiger Nathaniel Brown nach seinen leichten Adduktorenproblemen wieder fit.

Vor Torhüter Manuel Neuer dürften zudem Kapitän Joshua Kimmich, Jonathan Tah und Antonio Rüdiger in der Viererkette spielen. Auch im Maschinenraum wird kein Wechsel erwartet. Felix Nmecha und Aleksandar Pavlovic sollten auch im vierten WM-Spiel beginnen.

Davor sollen Leroy Sané, Jamal Musiala und Florian Wirtz in der offensiven Dreierreihe hinter Stürmer Kai Havertz endlich wirbeln. Für Deniz Undav bleibt folgerichtig wohl wieder nur die Joker Rolle.

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WM 2026: Die voraussichtlichen Aufstellungen beider Teams

Deutschland: Neuer/Bayern München (40 Jahre/127 Länderspiele) - Kimmich/Bayern München (31/113), Tah/Bayern München (30/50), Rüdiger/Real Madrid (33/85), Brown/Eintracht Frankfurt (23/7) - Pavlovic/Bayern München (22/14), Nmecha/Borussia Dortmund (25/11) - Sané/Galatasaray (30/79), Musiala/Bayern München (23/45), Wirtz/FC Liverpool (23/44) - Havertz/FC Arsenal (27/61) - Trainer: Nagelsmann

Paraguay: Gill/San Lorenzo de Almagro (26/9) - Caceres/Dynamo Moskau (26/20), Velazquez/Cerro Porteño (35/16), G. Gomez/Palmeiras (33/92), Canale/Lanus (29/4), Maidana/Talleres (20/4) - Cubas/Vancouver Whitecaps (30/36), Galarza/Atlanta United (24/17), Almirón/Atlanta United (32/64) - Avalos/Independiente (34/25), Enciso/Racing Straßburg (22/33)- Trainer: Alfaro

Schiedsrichter: Jalal Jayed (Marokko)

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