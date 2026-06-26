ran Fußball Ecuador schockt DFB-Team nach Blitzstart | HIGHLIGHTS Videoclip • 03:04 Min Link kopieren Teilen

Das DFB-Team hat mit der Niederlage gegen Ecuador sein letztes Gruppenspiel absolviert, damit wirft die K.o.-Phase ihre Schatten aus. Wegen des komplizierten Systems muss Deutschland bis zum letzten Gruppenspiel am Sonntagmorgen auf den eigenen Gegner im Sechzehntelfinale warten, andere Duelle stehen aber bereits fest.

Die Gruppenphase biegt auf die Zielgerade ein, die ersten K.o.-Duelle der WM 2026 stehen bereits fest. Während Deutschland wegen des komplizierten Turniermodus noch auf seinen Gegner warten muss, haben einige Nationen schon Gewissheit darüber, wer im Sechzehntelfinale wartet. ran wirft einen Blick auf die bereits feststehenden Begegnungen und blickt voraus, wer auf Deutschland warten könnte.

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WM 2026: Diese Duelle stehen schon fest Die erste Partie steht schon seit Donnerstagmorgen fest. Mit dem historischen Weiterkommen Südafrikas kommt es für den Gastgeber von 2010 zum Duell mit Kanada. Die Partie findet zum Auftakt der K.o.-Phase am Sonntag in Los Angeles statt. Für ein Heimspiel hätten die Kanadier Gruppe A gewinnen müssen. Einen Tag später trifft Brasilien als Gruppensieger auf Geheimfavorit Japan, die in Gruppe F hinter der Niederlande ohne Niederlage Zweiter wurden. Die Elftal weiß ebenfalls schon, gegen wen es im Sechzehntelfinale geht: Marokko, die hinter Brasilien ebenfalls ohne Niederlage und sogar sieben Punkten Platz zwei belegten. Die USA und Bosnien und Herzegowina treffen am 2. Juli in San Francisco aufeinander. Obwohl Bosnien nur Dritter wurde, gibt es kein Szenario mehr für einen anderen Gegner als gegen den Gastgeber, der trotz Niederlage gegen die Türkei Gruppenerster vor Australien und Paraguay wurde.

DFB-Team muss noch warten Mit dem Abschluss der Gruppen A, B, C, D und F hat sich der Kreis möglicher Gegner für die deutsche Nationalmannschaft deutlich verkleinert. Aktuell kommen nur noch Südkorea aus Gruppe A, Schottland aus Gruppe C, Paraguay aus Gruppe D und Schweden aus Gruppe F als Kontrahenten im Sechzehntelfinale infrage. Von den vier verbliebenen Kandidaten für Deutschland hat bislang lediglich Schweden seinen Platz unter den acht besten Gruppendritten sicher. Für Schottland und Südkorea könnte die Hoffnung dagegen schon im Laufe des Freitags enden, da beide derzeit nur drei Punkte sowie ein negatives Torverhältnis aufweisen. Die größten Chancen auf ein Duell mit der DFB-Auswahl werden nach aktuellen Berechnungen Paraguay zugeschrieben.

Die feststehenden Duelle im Überblick 28. Juni, Sonntag, 21:00 Uhr: Kanada - Südafrika

29. Juni, Montag, 19:00 Uhr: Brasilien - Japan

30. Juni, Dienstag, 03:00 Uhr: Niederlande - Marokko

02. Juli, Donnerstag, 02:00 Uhr: USA - Bosnien und Herzegowina

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