WM 2026 - Nach Sieg gegen Deutschland: Ecuador ruft Feiertag aus - Newsticker

ran Fußball WM 2026: Rotation gegen Ecuador: Nagelsmann antwortet deutlich Videoclip • 01:59 Min Link kopieren Teilen

Die Fußball-WM 2026 in Nordamerika läuft. Alle relevanten Neuigkeiten und Entwicklungen rund um das Turnier gibt es hier im Ticker.

Die WM 2026 in Kanada, den USA und Mexiko läuft. 48 Mannschaften kämpfen dabei um die Krone. ran hat alle News, Gerüchte und Entwicklungen rund um das Turnier im Ticker.

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+++ Update, 26. Juni, 09:42 Uhr: Ecuador ruft Nationalfeiertag nach Sieg gegen Deutschland aus +++ Durch den Sieg gegen Deutschland (2:1) hat es Ecuador mit großer Wahrscheinlichkeit doch noch in die K.o.-Runde der Weltmeisterschaft geschafft. Kurzerhand erklärte Präsident Daniel Noboa den darauffolgenden Freitag zum Feiertag. "Vielen Dank an die Spieler und den Trainer, die trotz der Kritik, der Beleidigungen und der schlechten Zeiten, die sie durchgemacht haben, die Kraft fanden, sich zu erholen und dem ganzen Land diese unermessliche Freude zu schenken. Morgen ist Feiertag! Lang lebe Ecuador."

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+++ Update, 25. Juni, 20:20 Uhr: Nächster Partie droht Wetter-Chaos +++ Nach der knapp zweistündigen Unterbrechung des Spiels zwischen Frankreich und dem Irak (3:0) in der Nacht auf Dienstag droht dem nächsten WM-Spiel ein Wetter-Chaos. Das Spiel zwischen der Niederlande und Tunesien am Freitag in Kansas City (ab 1 Uhr im Joyn-Stream und Liveticker) könnte laut Wettermoderator Mike Nicco vom lokalen TV-Sender "KCTV5" ebenfalls von schweren Unwettern überschattet werden: "Wir befinden uns mitten im Sommer, es ist warm und es werden Stürme aufziehen. Es gibt jedoch einen Zeitraum von etwa dem Zeitpunkt, an dem der Fan-Walk beginnen sollte, bis drei bis vier Stunden später, in dem es möglicherweise trocken bleibt. Darauf hoffen wir", erklärte Nicco gegenüber dem holländischen Sender "SBS 6". Der niederländische Fanmarsch begann bereits um 18:15 Uhr deutscher Zeit. Drei bis vier Stunden später, wie vom Wetterexperten angesprochen, wäre entsprechend noch immer deutlich vor dem Anpfiff der Partie. Für das Spiel sieht die Prognose dann gar nicht gut aus: "Gewitter mit Blitzen stellen die größte Gefahr dar. Denn man will alle von der Straße holen, sobald es in der Umgebung blitzt. Leider sieht es für das Spiel nicht so positiv aus. Die Wahrscheinlichkeit einer Verzögerung liegt den Vorhersagen zufolge bei etwa achtzig Prozent. Diese Verzögerung kann mehrere Stunden betragen", betonte Nicco. Und es könnte sogar noch schlimmer kommen: "Es besteht sogar eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit für Windböen von etwa 95 Kilometern pro Stunde. Außerdem kann es zu Hagel in der Größe einer Münze kommen. Darüber hinaus besteht die Gefahr von Tornados. Die Wahrscheinlichkeit ist gering, aber all dies kann dazu führen, dass sich das Spiel verzögert", führte der Wetterexperte weiter aus.

+++ Update, 25. Juni, 11:50 Uhr: Bei WM-Party in Mexiko: Auto fährt in Menschenmenge +++ Schreckliche Nachricht aus Mexiko. Nach dem Sieg der mexikanischen Nationalmannschaft gegen Tschechien im letzten Gruppenspiel kam es im Ferienort Cabo San Lucas zu einem Unglück. Laut übereinstimmenden Medienberichten fuhr ein Auto auf dem Boulevard Lazaro Cardenas in eine Menge feiernder Menschen. Mindestens 17 von ihnen wurden verletzt und in Kliniken gebracht. Der Generalsekretär der Stadtverwaltung von Los Cabos, Alberto Renteria Santana, erklärte, der Autofahrer habe Gas gegeben, als er auf die Gruppe der Feiernden stieß. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen, aktuell wird ermittelt.

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+++ Update, 24. Juni, 22:18 Uhr: Emotionaler Empfang für Ismael Kone+++ Beim 6:0-Sieg von Kanada gegen Katar brach sich Ismael Kone nach einem Foul von Assim Madibo Schien- und Wadenbein. Während Madibo mittlerweile für fünf Spiele gesperrt wurde, war Kone am Mittwoch vor dem Spiel Kanadas gegen die Schweiz im Stadion anwesend. Der 24-Jährige wurde mit dem Rollstuhl ins Stadion in Vancouver geschoben und erhielt von allen Tribünen viel Applaus. Thomas Müller, der als Experte für "MagentaTV" an der Seitenlinie stand, unterbrach seine Moderation, um Kone die Hand zu schütteln und ihm alles Gute zu wünschen.

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+++ Update, 23. Juni, 21:49 Uhr: Deschamps reist nach Tod seiner Mutter ab - gegen Norwegen nicht auf der Bank +++ Wie der französische Fußballverband am Dienstag mitteilte, trauert Nationaltrainer Didier Deschamps um seine Mutter. Um bei ihrer Beerdigung dabei sein zu können, reist er nun zurück in die Heimat. Daher wird er auch nicht rechtzeitig zu Frankreichs abschließendem Vorrundenspiel am Freitag gegen Frankreich zurück sein und entsprechend nicht auf der Bank sitzen können. Deschamps wird gegen Norwegen durch seinen Assistenten Guy Stephan vertreten, wie es in der Stellungnahme des Fußballverbandes heißt. Durch zwei Siege in den bisherigen beiden Vorrundenspielen gegen den Senegal (3:1) und den Irak (3:0) ist Frankreich bereits vorzeitig für die K.o.-Phase der WM-Endrunde qualifiziert.

+++ Update, 23. Juni, 12:43 Uhr: Todesopfer nach Massenpanik bei Public Viewing +++ Ein Fan der jordanischen Fußball-Nationalmannschaft ist bei einer Massenpanik ums Leben gekommen. Wie die nationalen Behörden am Dienstag bekannt gaben, ereignete sich der tragische Zwischenfall in der Nähe des römischen Theaters in der Hauptstadt Amman, wo Tausende das WM-Spiel gegen Algerien (1:2) verfolgt hatten. Zudem wurden acht weitere Menschen verletzt. Der Sprecher der Behörde für öffentliche Sicherheit erklärte in einer Mitteilung, dass "neun Personen am frühen Dienstagmorgen ins Krankenhaus gebracht wurden, nachdem sie bei einem Gedränge auf dem Haschemitischen Platz", wo Großbildleinwände für die Übertragung der WM-Spiele stehen, "verletzt worden waren". Er fügte hinzu, dass "einer der Verletzten kurz nach seiner Einlieferung verstorben sei" und zur Feststellung der genauen Todesursache an das Institut für Rechtsmedizin überführt worden sei. Die anderen seien medizinisch versorgt worden und ihr Zustand werde als stabil bis mäßig eingestuft, sagte der Sprecher. Eine medizinische Quelle präzisierte, dass das Opfer, ein jordanischer Fan, etwa zwanzig Jahre alt gewesen sei. Zahlreiche Jordanier hatten sich in der Nacht von Montag auf Dienstag versammelt, um das zweite Spiel ihrer Mannschaft an dem historischen Ort zu verfolgen, der Platz für etwa 6000 Menschen bietet. Laut einer Quelle aus dem Ministerium waren jedoch mehr als 15.000 Zuschauer anwesend. Der Turnier-Neuling Jordanien kassierte gegen Algerien die zweite Niederlage im zweiten WM-Spiel und kann sich damit nicht mehr für die K.o.-Phase qualifizieren.

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+++ Update, 22. Juni, 16:54 Uhr: Tornado-Warnung! Frankreich-Spiel könnte abgesagt werden +++ Es könnte zu einer Spielabsage bei der WM 2026 kommen. Wie der US-Sender "CBS" berichtet, gibt es eine Unwetterwarnung für die Partie zwischen Frankreich und dem Irak in Philadelphia (Anstoß 23 Uhr, MESZ). Die örtlichen Behörden erwarten demnach Gewitter, starke Winde, Blitzschlag und heftigen Regen. Vereinzelt könnte es sogar zu Tornados kommen. Das Spiel der Franzosen könnte demnach verschoben oder im Extremfall sogar erstmal abgesagt werden. Sollte es erst während der Partie zu entsprechenden Wetterentwicklungen kommen, ist auch eine Unterbrechung im Bereich des Möglichen. Frankreich gewann seinen Auftakt gegen den Senegal mit 3:1. Der Top-Favorit könnte heute, sollte das Spiel stattfinden, den Einzug ins Sechzehntelfinale perfekt machen. Gewinnen sie ihre Gruppe, sind sie ein möglicher Gegner für das deutsche Team im Achtelfinale. WM 2026: Frankreich gegen Irak mit längstem Spiel der WM-Geschichte - warum wurde das Spiel unterbrochen?

+++ Update, 22. Juni, 00:56 Uhr: Lionel Messi bekommt Riesen-Statue in Argentinien +++ Besondere Ehre für Lionel Messi: Die Kleinstadt Cultral Co hat dem Weltmeister eine riesige Statue in seiner Heimat Argentinien gewidmet. Das Monument, das während der laufenden Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada feierlich eingeweiht wurde, ist 26 Meter hoch und wiegt 70 Tonnen.



Die vom einheimischen Künstler Aldo Beroisa geschaffene Skulptur befindet an der Nationalstraße 22, einer der Hauptzufahrtstraßen in die Provinz Neuquen im Südwesten Argentiniens. Cultral Co hat etwa 35.000 Einwohner und eine tiefe Verbundenheit zur Ölindustrie. Die Statue, die Volksheld Messi auf Knien mit dem WM-Pokal 2022 zwischen den Beinen zeigt, soll den Tourismus angekurbeln. Die bislang größte Messi-Statue im indischen Kalkutta, die der Superstar im Dezember 2025 selbst feierlich enthüllt hatte, musste Anfang Juni aufgrund von Sicherheitsbedenken wieder abgebaut werden. Über einen neuen Standort des 21 Meter hohen Monuments muss erst noch entschieden werden.

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+++ Update, 21. Juni, 16:35 Uhr: Norwegen-Star Ostigard verfolgt Geburt seines Sohnes per FaceTime +++ Der norwegische Innenverteidiger Leo Ostigard erlebt derzeit ein Highlight nach dem anderen. Zuletzt traf er bei der WM für die Norweger gegen den Irak, nun feiert er die Geburt seines Sohnes. Bei der Geburt konnte der 26-Jährige zwar nicht persönlich dabei sein, aber immerhin per FaceTime. "Sie war einfach unglaublich", sagte Ostigard über seine Partnerin Aurora, "ich konnte gar nicht viel sagen, ich musste einfach für sie da sein. Ich bin so stolz, es ist einfach unbeschreiblich". Als er seinen Sohn dann via FaceTime sah, überkamen ihn die Emotionen. "Als ich das Baby zum ersten Mal sah, brach ich in Tränen aus", erklärte der Profi von Serie-A-Klub CFC Genua.

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+++ Update, 20. Juni, 15:15 Uhr: Kurioser Uhr-"Klau" von Paraguays Galarza +++ Was war denn das? Schiedsrichter-Experte Patrick Ittrich traute seinen Augen nicht. Beim 1:0 Paraguays gegen die Türkei sorgte Torschütze Matias Galarza nicht nur wegen seines Siegtors für Aufsehen. Der 24-Jährige schlüpfte für einige Minuten in die Rolle eines Uhrendiebs. Nachdem der Unparteiische Ivan Barton seine Uhr bei einer Rudelbildung verloren hatte, hob Galarza das gute Stück zunächst vom Rasen auf und legte es sich selbst ums Handgelenk. "Ich meine, was geht in so einem Spieler vor? Also bei aller Liebe", rang Ittrich bei MagentaTV mit Worten. "Was ist mit ihm?" Erst etwas später gab Galarza die Uhr an den eigentlichen Eigentümer zurück. Ende gut, alles gut. Auch für den Stürmer. Denn der Referee drückte ein Auge zu und verzichtete auf eine Bestrafung. Galarza hatte zuvor bereits Gelb gesehen, der temporäre Uhren-Klau hätte böse Folgen haben können.

+++ Update, 20. Juni, 03:50 Uhr: Schottland-Fans trauern emotional um verstorbenen Fan +++ Tagelang hatten die Anhänger der schottischen Nationalmannschaft die Stadt Boston und das WM-Stadion 40 Kilometer südwestlich der Metropole in eine Partyzone verwandelt - am Freitag (Ortszeit) sorgten sie beim Spiel gegen Marokko (0:1) dann für einen emotionalen Moment.



Nach 76 Minuten gedachte die "Tartan Army" mit großem Applaus einem Anhänger der Bravehearts, der am vergangenen Sonntag bei der Anreise zur WM verstorben war.

Er wurde 76 Jahre alt. Nationaltrainer Steve Clarke hatte der Familie des verstorbenen "Donny" sein Beileid ausgesprochen.

+++ Update, 19. Juni, 17:30 Uhr: So steht es um die Verletzungen von Yamal und Williams +++ Der Offensive von Spanien gelang beim 0:0 im Auftaktspiel kein einziger Treffer gegen "Underdog" Kap Verde. Für das Spiel gegen Saudi-Arabien braucht es daher dringend mehr Kreativität im Angriff. Die Hoffnungen der Spanier ruhen dabei auf Youngster Lamine Yamal. Dieser gab gegenüber dem Sender "TVE" allerdings ein klares Statement ab: "Es ist noch zu früh, und es ist nicht nötig. Ich befinde mich gerade in der Eingewöhnungsphase, und es ist nicht der richtige Zeitpunkt für ein komplettes Spiel", sagte der 18-Jährige mit Blick auf die kommende Partie. Derzeit hat Yamal, der gegen Kap Verde ab der 71. Minute mitmischte, mit einer Verletzung im hinteren linken Oberschenkel zu kämpfen. Auch Nationaltrainer Luis de la Fuente gab ein Update zum Fitnesszustand des Flügelspielers vom FC Barcelona. "Wir müssen die Situation mit Lamine Yamal im Hinblick auf unser nächstes Spiel gegen Saudi-Arabien genau bewerten", sagte der 64-Jährige auf der Pressekonferenz. Neben Yamal schlägt sich auch Nico Williams mit Problemen am Oberschenkel herum. Über den Flügelspieler aus Bilbao sagte Yamal: "Körperlich ist Nico sogar besser drauf als ich. Wir haben es nicht eilig, wir haben ein großartiges Team mit hochkarätigen Spielern und müssen ruhig vorgehen." Ob Williams, der bislang nur wenige Minuten bekam, gegen Saudi-Arabien auf mehr Einsatzzeit kommen wird, bleibt abzuwarten. Die Marschroute für die Partie gegen den nächsten Außenseiter sei aber ohnehin klar. "Natürlich müssen wir am Sonntag gewinnen, denn wir gehören zu den Favoriten und brauchen diesen Sieg", betonte Yamal.

+++ Update, 19. Juni, 09:45 Uhr: Toter nach Schießereien beim englischen Quartier +++ Unweit des WM-Quartiers der englischen Nationalmannschaft ist es zu mehreren Schießereien gekommen. Die Polizei in Kansas City fahndet nach einem 22-Jährigen, der bereits am Dienstagabend (Ortszeit) an vier verschiedenen Orten in der Stadt das Feuer eröffnet haben soll. Bei den Vorfällen gab es einen Toten, während vier weitere Personen verletzt wurden. Einer der Tatorte befindet sich laut "Bild" auf der Prospect Avenue, die nur wenige Kilometer vom Trainingsgelände der "Three Lions" entfernt ist. Bei einer der Schießereien beschoss der Tatverdächtige offenbar einen Uber-Fahrer, der gerade Fans zum WM-Duell zwischen Argentinien und Algerien brachte. Stacey Graves, Polizeichefin von Kansas City, rief die Einwohner der Stadt dazu auf, vorsichtig zu sein, und veröffentlichte ein Fahndungsfoto mit dem Hinweis: "Wenn Sie diese Person sehen, wählen Sie umgehend den Notruf." Für die weitere Durchführung der WM in Kansas City und die Sicherheit der Teams und deren Anhänger bestehe jedoch keine Gefahr, so Graves: "Wir haben genügend Beamte, um die Stadt zu überwachen und die Veranstaltungen rund um das Turnier sicher stattfinden zu lassen." Die englische Nationalmannschaft von Trainer Thomas Tuchel dürfte sich dennoch zunehmend vom Pech verfolgt fühlen. Bereits vor WM-Start waren dem Team Ausrüstungsgegenstände im Wert von tausenden Euro gestohlen worden. Zudem kam es auch vor dem ersten Einsatz von Harry Kane und Co. gegen Kroatien (4:2) im Spielort Dallas zu einem großen Polizeieinsatz wegen eines häuslichen Streits mit einer Waffe gekommen.

+++ Update, 18. Juni, 23:07 Uhr: Fans räumen auf, aber japanische Frauen äußern Kritik +++ Die japanischen Fans hinterließen nach dem 2:2 gegen die Niederlande ihren Block blitzblank. Während die Welt sie für ihre Ordentlichkeit feiert, macht sich in der Heimat Unmut breit. Die Bilder der Aufräumarbeiten der "Samurai Blue" stießen den japanischen Frauen in der Heimat offenbar sauer auf. Im Internet werfen sie den zumeist männlichen Fans vor, sie würden nur aufgrund der TV-Kameras aufräumen, um einen guten Eindruck zu erzeugen. Das vorbildliche Verhalten höre jedoch auf, sobald sie wieder im eigenen Haushalt in Japan seien. Aufgrund dessen sieht man unter etlichen Posts den Slogan: "Please do it at home", der aus einer Plakatkampagne der Tokioter U-Bahn stammt, die zu rücksichtsvollem Verhalten aufruft. Begleitet werden die aktuellen "Please do it at home"-Posts von Statistiken, die zeigen, dass sich japanische Männer im internationalen Vergleich vergleichsweise wenig an der Hausarbeit beteiligen.

+++ Update, 18. Juni, 9:55 Uhr: Schottland-Fans trinken Boston das Bier weg +++ Wilde Bootstouren, stimmungsvolle Baseball-Ausflüge und Gänsehaut bei den Partien: Die Schottland-Fans sind einer der Hingucker der WM. Die "Tartan Army" zeigt eine beeindruckende Ausdauer beim Feiern – und beim Trinken. Die Bars in Boston kommen angesichts des kaum zu stillenden Bierdursts der Briten kaum hinterher, die Brauereien müssen für Nachschub sorgen.



Die Boston Beer Co. teilte laut "ESPN" in einer Pressemitteilung mit, dass die Schotten von Donnerstag bis Sonntag viermal so viel Bier getrunken hätten, wie das Unternehmen normalerweise während einer typischen viertägigen Feiertagsphase wie dem 4. Juli vorrätig habe. Es sei eine "Notfalllieferung" notwendig geworden

"Sie trinken im Grunde genommen nur Boston Lager. Wir nehmen diese Woche zusätzliche Lieferungen auf, um sicherzustellen, dass wir genug davon haben", teilte das Unternehmen zudem mit. Paul Morris von der Taverne The White Bull ergänzte: "Uns ist alles ausgegangen. Die Fans waren unglaublich. Sie sind großartig – sie haben Spaß, trinken, feiern – und genießen die Zeit in vollen Zügen." Den 1:0-Auftaktsieg der Schotten gegen Haiti am vergangenen Samstag in Foxborough hatten Medienberichten zwischen 40.000 und 50.000 Schotten in der Hauptstadt von Massachusetts verfolgt - ihre ohnehin schon gute Laune wurde dabei nochmal besser. Auch das zweite Gruppenspiel bestreitet Schottland in der Nacht zu Samstag im Stadion der New England Patriots, das Team von Nationaltrainer Steve Clarke hat gegen Marokko den erstmaligen Einzug in die K.o.-Runde im Visier.

+++ Update, 17. Juni, 9:42 Uhr: Kritik an Rasen-Qualität nimmt zu: Oberfläche" +++ Die Kritik an den Spielfeldern bei der WM nimmt zu, vor allem in den USA. "Der Platz ... ich weiß nicht mal, ob man es so bezeichnen kann. Es ist mehr eine ziemlich harte, steife und künstliche Oberfläche", beschrieb der französische Mittelfeldspieler Adrien Rabiot den Zustand des Rasens im MetLife-Stadium nach der Begegnung mit dem Senegal (3:1). In manchen Stadien in den USA, die normalerweise für American Football genutzt werden, wurde nur temporär für die WM Echtrasen verlegt. Darin sieht auch Frankreich-Coach Didier Deschamps das Problem: "Weil hier eine Betonplatte unter dem Rasen ist, sind die Grasfasern sehr kurz. Der Ball springt anders und der Platz verändert sich, je nachdem, wie er gewässert wird." Auch die norwegische Nationalmannschaft war in Boston mit dem Untergrund unzufrieden. Der norwegische Cheftrainer Stale Solbakken nannte den Platz "staubtrocken" und kritisierte, dass die schlechte Rasenqualität den Spielfluss unterbreche. Martin Odegaard bemängelte ebenfalls, dass selbst nach Wässerung der Rasen immer noch trocken sei. "Als wir nach der Halbzeit rausgekommen sind, war der Platz genau so wie zum Zeitpunkt, als wir in die Kabine gegangen sind", sagte der Arsenal-Spieler. Das könnte allerdings auch noch an einem anderen Faktor liegen. Ein Video auf der Kurznachrichtenplattform "X" zeigt, dass bei der Begegnung Irak gegen Norwegen in der Halbzeitpause anscheinend ein Rasensprenger geplatzt war.

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+++ Update, 16. Juni, 15:55 Uhr: England-Spieler fällt kurzfristig wegen Muskelverletzung aus +++ Einen Tag vor dem WM-Auftakt der "Three Lions" muss Thomas Tuchel einen Spieler nachnominieren. Laut Berichten der "BBC" erlitt der Newcastle-Spieler Tino Livramento beim Teamtraining am Sonntag eine Wadenverletzung und kann nicht am Turnier teilnehmen. Für den Rechtsverteidiger wurde Trevoh Chalobah nachnominiert. Das Chelsea-Eigengewächs hat bisher einen Einsatz für die englische A-Nationalmannschaft zu verbuchen. Im letzten Juni spielte er die vollen 90 Minuten in einem Testspiel gegen Senegal, welches England 1:3 verlor. Bei Chelsea kam der 26-Jährige in der abgelaufenen Saison wettbewerbsübergreifend auf 47 Einsätze und drei Tore in der Premier League. Damit handelt Tuchel kurz vor Fristablauf, denn bei einer Weltmeisterschaft dürfen verletzte Spieler nur bis zu 24 Stunden vor Antritt des ersten Spieles ersetzt werden.

+++ Update, 16.06., 10:37 Uhr: Gianni Infantino reist mit gesponsertem Privatjet durchs Turnier +++ Die WM in Nordamerika ist nicht nur wegen der 48 Teilnehmer die bisher größte der Geschichte, auch von der Fläche gesehen. Reist man vom südlichsten Austragungsort in Mexiko zum nördlichsten WM-Spielort nach Kanada, so bräuchte man mehrere Stunden. Dennoch ist FIFA-Präsident Gianni Infantino bei so vielen Spielen dabei wie möglich. Wie die FIFA bestätigte, will er so oft es geht bei zwei Spielen täglich sein. Möglich macht das ein Privatjet von "Qatar Airways", der staatlichen Airline aus Katar, der ein Sponsor des Turniers ist. Wie der "Guardian" berichtet, ist Infantino damit alleine für mehrere Tonnen CO2 verantwortlich. Das ruft Kritik von der Organisation "Greenpeace" hervor: "Dass Funktionäre täglich in extrem klimaschädlichen Privatjets fliegen, vermittelt nicht gerade den Eindruck, dass die FIFA die Ursachen des Klimawandels oder ihre eigene Verantwortung, Teil der Lösung zu sein, erkannt hat.“

+++ Update, 16.06., 07:22 Uhr: Offiziell: Tunesien trennt sich von Lamouchi +++ Was seit Stunden kursierte ist nun offiziell: Der tunesische Fußballverband hat sich nach dem 1:5-Debakel zum WM-Auftakt gegen Schweden von Trainer Sabri Labouchi getrennt. Diese Entscheidung wurde offenbar auf einer kurzfristig einberufenen Dringlichkeitssitzung der Verbandsspitze beschlossen, das berichtet der "kicker". Auf Labouchi, der in der Qualifikation gänzlich ohne Gegentor blieb, folgt laut des Staatsfernsehens nun Herve Renard. Der betreute bereits die Elfenbeinküste, Marokko und Saudi-Arabien bei einer WM. Tunesien braucht gegen Japan und/oder die Niederlande mindestens einen Sieg um Aussichten auf die K.o.-Runde zu haben.

+++ Update, 15.06., 17:18 Uhr: Hitzewarnung vor WM-Spiel +++ Vor dem ersten WM-Spiel in Miami zwischen Saudi-Arabien und Uruguay hat der örtliche Wetterdienst eine Hitzewarnung herausgegeben. Die hohen Temperaturen bei gleichzeitig hoher Luftfeuchtigkeit könnten zu "hitzebedingten Erkrankungen" führen, wie es hieß. Die Einwohner von Miami als auch die WM-Fans sind angehalten, "viel Flüssigkeit" zu trinken: "Halten Sie sich in klimatisierten Räumen auf, meiden Sie direkte Sonneneinstrahlung". Die Hitzewarnung gilt zunächst bis zum Anpfiff der Partie um 18.00 Uhr Ortszeit. Zudem bestehe die Gefahr für hitzebedingte Gewitter rund um das Spiel. In Miami werden noch die ganze Woche hohe Temperaturen erwartet.

+++ Update, 15.06., 14:23 Uhr: WM-Trainer schon nach einer Niederlage entlassen? +++ Schon nach einer WM-Pleite entlassen? Laut dem Journalisten Romain Molina droht dem tunesischen Cheftrainer Sabri Lamouchi genau dieses Schicksal. Molina, der unter anderem für "The Guardian" und die "BBC" berichtet, schreibt auf der Kurznachrichtenplattform "X": "Es ist aus für Sabri Lamouchi an der Spitze der tunesischen Nationalmannschaft." Das ausschlaggebende Problem sei, dass Lamouchi die Kabine nicht mobilisieren könne. Bisher hat sich der tunesische Verband noch nicht zu dieser Meldung geäußert. Das Auftaktspiel war gegen Schweden mit 1:5 deutlich verloren gegangen. Der Nachfolger soll zudem bereits feststehen und schon im Land sein. Mondher Kebaier war bereits zwischen 2019 und 2022 tunesischer Nationaltrainer und coachte bis zuletzt den tunesischen Erstligisten Club Africain Tunis. Es wäre immerhin nicht das erste Mal, dass Tunesien einen Trainer während einer laufenden Weltmeisterschaft feuert. 1998 wurde Henryk Kasperczak nach zwei knappen Niederlagen gegen England und Kolumbien durch Ali Selmi ersetzt. Nach einem 1:1 gegen Rumänien schieden die Nordafrikaner als Gruppenletzter aus der WM aus.

+++ Update, 15.06., 11:13 Uhr: "Zwielichtige Gestalt" - US-Taskforce untermauert Schiedsrichter-Abweisung +++ Andrew Giuliani, Chef der WM-Taskforce des Weißen Hauses, hat die Abweisung des somalischen Schiedsrichters Omar Artan bekräftigt. Es gebe Sachverhalte, über die er nicht öffentlich sprechen könne, aber es sei "bekanntgeworden, dass er kurz vor seiner Reise in die Vereinigten Staaten Kontakt zu sehr, sehr schlechten Menschen hatte", sagte Giuliani übereinstimmenden Medienberichten zufolge. Er betonte, dass die USA keine "zwielichtigen Gestalten" einreisen lassen werden, nur weil die Weltmeisterschaft stattfindet. Der Unparteiische aus Somalia hatte zwar ein gültiges US-Visum, wurde an der Grenze aber aufgrund angeblicher Verbindungen zu Tarnorganisationen abgewiesen. FIFA-Präsident Gianni Infantino bezeichnete die Situation lediglich als "unglücklich", doch das Weiße Haus beteuert weiterhin die Rechtmäßigkeit der Entscheidung. "Es ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Menschen ein großartiges Erlebnis haben – nicht nur in Dallas, sondern im ganzen Land. Dazu gehört auch, dass wir wissen, wer in die Vereinigten Staaten einreist", erklärte Giuliani. Auch interessant: WM 2026: Spielt Lionel Messi? Alle Infos zur Argentinien-Aufstellung

+++ Upadate, 14.06., 23:10 Uhr: Lamine Yamal wohl nur Joker +++ Spaniens genesener Superstar Lamine Yamal wird im Auftaktspiel des Europameisters bei der Fußball-WM wohl zunächst nur auf der Bank sitzen. "Die Fitness-Coaches sagen, Lamine Yamal ist bereit, morgen zu spielen. Man weiß nie, Fußball ist ein riskantes Spiel. Aber er ist bereit. Vielleicht nicht für 90 Minuten. Aber er kann am Spiel teilnehmen", sagte Nationaltrainer Luis de la Fuente vor der Partie am Montag (18.00 Uhr im Livestream auf Joyn) in Atlanta gegen Neuling Kap Verde. Yamal, 18 Jahre alter Offensivkünstler des FC Barcelona, hatte sich Ende April eine Oberschenkelverletzung zugezogen und war erst kürzlich ins Mannschaftstraining des Nationalteams zurückgekehrt. De la Fuente will derweil abwarten, wie das Spiel gegen den krassen Außenseiter läuft. In jedem Fall sei Yamal "bereit, ein paar Minuten zu spielen. Unser medizinisches Team hat dem zugestimmt, sonst wäre er gar nicht auf der Bank." Für Yamal, der vor zwei Jahren in Deutschland im Alter von 16 Jahren den EM-Titel gefeiert hatte, ist es sein WM-Debüt. Er gilt als einer der Topstars des Turniers. In der Gruppe H treffen die Iberer zudem noch auf Saudi-Arabien und Uruguay.

+++ Update, 14.06., 13:10 Uhr: Gedenken an Diogo Jota: Portugal mit besonderer WM-Aktion +++ Die portugiesischen Nationalspieler gedenken ihres verstorbenen Mitspielers Diogo Jota bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada mit speziellen Armbändern, die alle Profis während der Partien am Handgelenk tragen werden. Wie Mittelfeldspieler Vitinha erklärte, stehen in den Armbändern die Namen sämtlicher Kadermitglieder, "genau wie eine besondere Erwähnung von Diogo Jota". Die Armbänder seien ein Geschenk des portugiesischen Premierministers Luis Montenegro gewesen, der das Team im Vorfeld getroffen hatte, führte Vitinha aus. "Er hat sichergestellt, dass wir sie auf dem Feld tragen dürfen", sagte der Profi von Paris St. Germain. "Er hat es uns überlassen, ob wir sie tragen möchten", ergänzte der 26-Jährige, "wir haben uns sehr darüber gefreut und entschieden, sie gemeinsam zu tragen." Diogo Jota, der für die Selecao insgesamt 49 Länderspiele bestritt und zuletzt beim FC Liverpool unter Vertrag stand, war im Juli des vergangenen Jahres bei einem Autounfall in Spanien gemeinsam mit seinem Bruder ums Leben gekommen. Portugal bestreitet sein erstes WM-Spiel am Mittwoch gegen die Demokratische Republik Kongo (ab 19 Uhr im Livestream auf Joyn). Weitere Gegner in der Gruppe K sind Usbekistan und Kolumbien.

+++ Update, 14.06., 05:58 Uhr: Ägypten muss Trikot ändern +++ Kurz vor Turnierstart hat die FIFA erneut Beanstandungen an einem Teilnehmer-Trikot vorgebracht. Nachdem bereits Haiti kurz vor dem Auftaktspiel gegen Schottland (0:1) sein Trikot ändern musste, wird nun auch Ägypten aufgefordert, die Spielkleidung anzupassen. Der Grund: Auf dem Jersey sind sieben Sterne zu sehen. Die stehen für die sieben Siege im Afrika-Cup, kein Team gewann den Wettbewerb öfter. Bei einer WM dürfen jedoch nur Teams Sterne präsentieren, die Weltmeister wurden. Die Sterne über dem Verbandslogo müssen also verschwinden. Ägyptens WM-Reise beginnt am Montag um 21 Uhr gegen Belgien.

+++ Update, 13.06., 15 Uhr: Zwei Deutsche in Toronto festgenommen +++ Die Polizei von Toronto hat im Rahmen des WM-Spiels zwischen Kanada und Bosnien-Herzegowina (1:1) zwei Deutsche festgenommen und auf Körperverletzung an Beamten angeklagt. Laut Bericht soll es am Freitag rund 40 Minuten vor Anpfiff im Stadion zu einer Auseinandersetzung gekommen sein, bei der Polizisten beworfen wurden. Zwei erlitten dabei leichte Verletzungen. Die Deutschen, 27 und 25 Jahre alt, sollen demnach einer bosnischen Fangruppe angehören. Beide müssen noch am Samstag um 10 Uhr Ortszeit vor dem Toronto Regional Bail Centre erscheinen. Auf dem Platz hatte Jovo Lukic (21.) Bosnien-Herzegowina in Führung gebracht. In der zweiten Halbzeit rettete Cyle Larin (79.) dem Co-Gastgeber immerhin den ersten Punkt bei einer WM.

+++ Update, 13.06., 04:41 Uhr: Diebe beklauen englische Nationalmannschaft +++ Die englische Nationalmannschaft ist kurz vor der Ankunft in ihrem WM-Quartier in Kansas City Opfer eines Diebstahls geworden. Wie die BBC berichtete, wurden Fahrzeuge, die Ausrüstung zum Trainingsgelände Swope Soccer Village transportierten, aufgebrochen. Noch ist unklar, welche Gegenstände entwendet wurden, allerdings wird befürchtet, dass unter anderem Bälle und Fußballschuhe gestohlen wurden. Die Mannschaft von Nationaltrainer Thomas Tuchel soll am Samstagnachmittag in Kansas City eintreffen, die Ausrüstung war bereits vorab dorthin unterwegs. Ob und in welchem Umfang der Trainingsbetrieb durch den Verlust der Ausrüstung beeinträchtigt wird, blieb zunächst offen. Der Verband bemühte sich derweil, schnellstmöglich Klarheit über die gestohlenen Gegenstände zu gewinnen. Nach Informationen von "Sky Sport" wurde wenige Stunden später ein Großteil des gestohlenen Equipments wiedergefunden.

+++ Update, 12.06., 19:30 Uhr: Einreise-Verbot für Thomas Partey +++ Co-Gastgeber Kanada verweigert dem ghanaischen Nationalspieler Thomas Partey die Einreise. Das bestätigte die FIFA gegenüber "The Athletic". Grund für das Verbot sollen Vergewaltigungsvorwürfe sein, aufgrund derer der 32-Jährige schon mehrfach angeklagt wurde. Für das Spiel am Donnerstag gegen Panama in Toronto erhält der Mittelfeldspieler daher kein Visum und fehlt seiner Mannschaft.

+++ Update, 12.06., 10:10 Uhr: Erling Haaland läuft bei WM mit anderem Namen auf +++ Egal ob bei Manchester City oder seinem Ex-Klub Borussia Dortmund: Erling Haaland läuft im Vereinsfußball nur mit dem Nachnamen seines Vaters Alf-Inge auf dem Trikot auf. Bei der WM in Nordamerika sieht das allerdings anders aus. Denn bei Auftritten für Norwegen wird der Stürmer "Braut Haaland" auf dem Rücken tragen. Zurückzuführen ist das auf den Nachnamen seiner Mutter, Gry Marita Braut. In Norwegen ist es üblich, die Nachnamen beider Elternteile zu tragen. Damit wird häufig die familiäre Abstammung hervorgehoben und die Verbundenheit zu den jeweiligen Familienzweigen betont.

+++ Update, 11.06., 21:58 Uhr: Herzstillstand! Südafrika-Fan kollabiert vor dem Aztekenstadion +++ Rund um das Eröffnungsspiel der WM zwischen Mexiko und Südafrika gab es vor dem Aztekenstadion einen schweren medizinischen Notfall. Wie die spanische Zeitung "Marca" berichtet, erlitt ein angeblich südafrikanischer Fan einen mutmaßlichen Herzstillstand und musste von einem Rettungsteam reanimiert werden. Die Person konnte anschließend bei Bewusstsein in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht werden. Der Fan soll im Zugangsbereich zum Aztekenstadion zusammengebrochen sein. Durch eine Herz-Lungen-Wiederbelebung stabilisierte sich der Kreislauf der Person jedoch wieder und er konnte ins Krankenhaus abtransportiert werden. Auch interessant: WM 2026: Chaoten wollen Aztekenstadion bei Eröffnungsspiel stürmen

+++ Update, 11.06., 18:04 Uhr: Spanien bricht mit uralter WM-Tradition +++ Die spanische Nationalmannschaft wird bei der WM 2026 von Manchester Citys Star Rodri als Kapitän angeführt. Damit brechen die Iberer mit einer uralten WM-Tradition. Denn Rodri ist der erste Kapitän Spaniens, der zum Zeitpunkt einer WM nicht bei einem spanischen Klub unter Vertrag steht. "Für mich wird sich nicht viel ändern, da ich diese Rolle bereits ausgeübt habe, aber die Kapitänsbinde hier zu tragen, wird schon eine andere Erfahrung sein. Ich werde versuchen, den Leuten eine Stütze zu sein und ihnen bei allem zu helfen, was ich kann", sagte der 29-Jährige zuletzt zu seiner Rolle als Anführer von "La Furia Roja". Damit tritt Rodri in große Fußstapfen, seine Vorgänger als Nationalmannschafts-Kapitäne sind Ikonen wie Sergio Busquets, Sergio Ramos, Iker Casillas, Raul und Fernando Hierro.

+++ Update, 11.06., 07:43 Uhr: Donald Trump verzichtet wohl auf US-Auftakt +++ Nachdem Donald Trump vor wenigen Tagen unter großem Pfeifkonzert noch das NBA-Finals-Spiel der New York Knicks besuchte, soll er beim WM-Auftaktspiel der US-Boys gegen Paraguay nicht in Los Angeles vor Ort sein. Das berichtet die "Bild". Stattdessen soll dem Bericht zufolge Außenminister Marco Rubio die US-Delegation vertreten. Paraguays Präsident Santiago Pena wird dagegen der Partie beiwohnen. Auch interessant: WM 2026 - Experten tippen Weltmeister, DFB-Abschneiden & Hot Takes

+++ Update, 10.06., 22:28 Uhr: Englands Generalprobe muss verschoben werden +++ Wetterbedingtes Warten für Thomas Tuchel und Co.: Die Generalprobe der englischen Fußball-Nationalmannschaft und ihres deutschen Trainers vor der WM in Nordamerika ist wegen eines heftigen Gewitters verschoben worden. Ursprünglich hatten die WM-Mitfavoriten um 22 Uhr (MESZ) in Orlando/Florida gegen Costa Rica antreten sollen. Die neue Anspielzeit war dann eine Stunde später. "Nach einer Platzbegehung im Stadion wird das Spiel gegen Costa Rica nun um 17.00 Uhr Eastern Time angepfiffen – sofern es in der Umgebung nicht zu weiteren Blitzeinschlägen kommt", teilte der englische Verband (FA) mit. Die Team-Verantwortlichen hatten entschieden, vor dem WM-Start zwei Freundschaftsspiele in Florida auszutragen, um sich an die Hitze zu gewöhnen, der die Mannschaft während des Turniers ausgesetzt sein wird. Anschließend brechen die Engländer zu ihrem Quartier in Kansas City auf. Der erste Test endete mit einem glanzlosen 1:0 gegen Neuseeland. Sein Auftaktmatch beim XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada, das am Donnerstag beginnt, bestreitet England kommenden Mittwoch gegen den Dritten der vergangenen WM, Kroatien. Auch interessant: WM 2026: Darf der Schiedsrichter nach Einreiseverbot doch noch zur WM? Das sagt FIFA-Boss Infantino

+++ Update, 10.06., 13:05 Uhr: Ärger um Wikinger-Foto der Norwegischen Nationalmannschaft +++ Das als "teuerstes Foto Norwegens" vermarktete Wikinger-Gruppenbild der norwegischen Fußballnationalmannschaft sorgt erneut für Diskussionen. Das von Fotograf David Yarrow aufgenommene Motiv zeigt Stars wie Erling Haaland und Martin Ødegaard in einer aufwendig inszenierten Wikinger-Szenerie. Durch den Verkauf von 250 limitierten Drucken der Aufnahme könnten mehr als 3,5 Millionen Euro eingenommen werden. Kritik gibt es jedoch an der mangelnden Transparenz über die Verteilung der Erlöse. Erst nach Beginn des Verkaufs bestätigte der norwegische Fußballverband (NFF), dass ein Teil der Einnahmen an die Kinderkrebsstiftung des Landes gespendet werden soll. Für zusätzliche Fragen sorgt, dass die Kinderkrebsstiftung nach eigenen Angaben erst kurz vor der öffentlichen Bekanntgabe von der geplanten Spende erfahren hatte. Bereits bei der Veröffentlichung war das Foto umstritten: Kritiker bezeichneten die Darstellung der Spieler als Wikinger als ausgrenzend. Auch interessant: WM 2026: Die Eröffnungsfeier im Free-TV und Joyn-Livestream - Uhrzeit, Ort, Shakira-Auftritt und Co.