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DFB-Team bei WM 2026: Gegen Curacao ausgewechselt - so ist der Stand bei Jamal Musiala

Veröffentlicht:

von ran.de

ran Fußball

DFB-Team: Manuel Neuer über frühes Gegentor - "unnötig!"

Videoclip • 02:39 Min

Nach seinem Tor beim deutschen WM-Auftaktsieg gegen Curacao wurde Jamal Musiala früh ausgewechselt. Bundestrainer Julian Nagelsmann bezog nach der Partie Stellung.

Jamal Musiala traf beim 7:1-Auftaktsieg des DFB-Teams bei der WM 2026 gegen Curacao kurz nach der Halbzeit zum 4:1.

Wenig später musste der 23-Jährige jedoch bereits den Platz verlassen, in der 64. Minute kam Deniz Undav für den Bayern-Star in die Partie. Zuvor hatte sich Musiala immer wieder ans Bein gefasst und die Muskeln gedehnt.

Julian Nagelsmann gab nach Abpfiff in der "ARD" jedoch Entwarnung "Ich habe ihn nicht ausgewechselt wegen einer Verletzung", erklärte der Bundestrainer. Musialas Blessur sei "nix Schlimmes".

Und weiter: "Das ist relativ normal bei ihm, dass er muskulär mal etwas spürt."

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DFB-Sieg gegen Curacao: Musiala wollte sogar weiterspielen

Der Offensivspieler habe bei seiner Auswechslung vielmehr deutlich gemacht, dass er trotz der leichten Beschwerden gerne weitergespielt hätte. "Ich bin noch fit, warum muss ich runter?", habe Musiala Nagelsmann gefragt.

Nach seinem Wadenbeinbruch bei der Klub-WM im vergangenen Sommer hat Musiala eine lange Leidenszeit hinter sich.

Im Januar feierte er sein Comeback beim FC Bayern München, die Schwere der Verletzung und die lange Ausfallzeit waren ihm jedoch deutlich anzumerken. So suchte der Dribbelkünstler in der Rückrunde lange Zeit nach seiner Topform.

Entsprechend groß war die ihm anzusehende Erleichterung nach seinem ersten WM-Treffer.

Auch interessant: WM 2026: Deutschland-Noten vs. Curacao Und: DFB-Team: Bibelkreis mit dem Gegner! Felix Nmecha bittet zum Gebet

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