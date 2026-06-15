DFB-Team bei WM 2026: Gegen Curacao ausgewechselt - so ist der Stand bei Jamal Musiala

Nach seinem Tor beim deutschen WM-Auftaktsieg gegen Curacao wurde Jamal Musiala früh ausgewechselt. Bundestrainer Julian Nagelsmann bezog nach der Partie Stellung.

Jamal Musiala traf beim 7:1-Auftaktsieg des DFB-Teams bei der WM 2026 gegen Curacao kurz nach der Halbzeit zum 4:1.

Wenig später musste der 23-Jährige jedoch bereits den Platz verlassen, in der 64. Minute kam Deniz Undav für den Bayern-Star in die Partie. Zuvor hatte sich Musiala immer wieder ans Bein gefasst und die Muskeln gedehnt.

Julian Nagelsmann gab nach Abpfiff in der "ARD" jedoch Entwarnung "Ich habe ihn nicht ausgewechselt wegen einer Verletzung", erklärte der Bundestrainer. Musialas Blessur sei "nix Schlimmes".

Und weiter: "Das ist relativ normal bei ihm, dass er muskulär mal etwas spürt."