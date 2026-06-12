ran Fußball Zwischen Labubus und Shakira: So lief die Eröffnungsfeier der Fußball-WM 2026 Videoclip • 06:21 Min Link kopieren Teilen

Trinkpausen, VAR-Unterbrechungen und verspätete Anpfiffe: Die WM 2026 kommt früh aus dem Rhythmus. Schon nach dem ersten Turniertag entsteht bei vielen Fans der Eindruck, dass der Ball zu oft ruht. Damit schadet die FIFA dem Produkt Fußball. Ein Kommentar

Fußball, trinken, Werbung – und wieder von vorn. Bei der WM 2026 bekommt man schnell das Gefühl: Wer hier 90 Minuten Fußball sehen will, braucht vor allem eine Menge Geduld. Besonders die Trinkpausen sorgen für Diskussionen. Pro Halbzeit gibt es eine fest eingeplante Unterbrechung. Natürlich steht die Gesundheit der Spieler an erster Stelle. Bei extremer Hitze sind Trinkpausen nicht nur sinnvoll, sondern alternativlos.

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Bald verfügbar Montag, 15.06. 17:05 • Fussball WM Auftakt live: Spanien - Kap Verde im Stream Verfügbar auf Joyn 175 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Montag, 15.06. 17:05 • Fussball WM Auftakt live: Spanien - Kap Verde im Stream Verfügbar auf Joyn 175 Min Link kopieren Teilen

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Bald verfügbar Montag, 15.06. 23:45 • Fussball WM Auftakt live: Saudi-Arabien - Uruguay im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Montag, 15.06. 23:45 • Fussball WM Auftakt live: Saudi-Arabien - Uruguay im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Dienstag, 16.06. 02:50 • Fussball WM Auftakt live: Iran - Neuseeland im Stream Verfügbar auf Joyn 135 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Dienstag, 16.06. 02:50 • Fussball WM Auftakt live: Iran - Neuseeland im Stream Verfügbar auf Joyn 135 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

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Spielfluss leidet Doch am ersten WM-Tag drängte sich die Frage auf, ob die Voraussetzungen dafür tatsächlich gegeben waren. Wenn bereits bei Temperaturen deutlich unter der 30-Grad-Marke pausiert wird, wirkt das zumindest diskussionswürdig. Das Problem ist dabei weniger die einzelne Trinkpause als die Summe der Unterbrechungen. Oliver Bierhoff exklusiv zum DFB-Team: "Haben auf jeden Fall genug Qualität, um bis ins Finale zu kommen" Schon vor dem Anpfiff wird die Geduld der Zuschauer häufig auf die Probe gestellt. Zwischen offizieller Anstoßzeit und dem ersten Ballkontakt verstreichen teilweise mehrere Minuten. Dazu kommen die fest eingeplanten Trinkpausen und die ohnehin regelmäßig auftretenden VAR-Checks, die Spiele immer wieder für längere Zeit unterbrechen können. So rollt der Ball selten länger als 20 Minuten am Stück.

Fußball verliert Dynamik Jede einzelne Maßnahme mag für sich genommen begründbar sein. Zusammengenommen entsteht jedoch ein Problem: Der Spielfluss leidet. Fußball lebt von Dynamik. Von Druckphasen. Von Mannschaften, die ihren Gegner minutenlang bearbeiten. Von Emotionen, die sich innerhalb weniger Augenblicke aufbauen. Genau diese Elemente verlieren an Wirkung, wenn Partien immer wieder zum Stillstand kommen.

Andere Regelanpassungen fruchten Dabei zeigt die FIFA an anderer Stelle durchaus, dass sinnvolle Regelanpassungen möglich sind. Die strengeren Vorgaben gegen Zeitspiel bei Einwürfen sind beispielsweise ein Schritt in die richtige Richtung. Solche Änderungen fördern den Fußball. Die zahlreichen Unterbrechungen dagegen bewirken das Gegenteil. Trikot-Ranking zur WM 2026: Deutschland glänzt mit Retro-Look, Gastgeber floppt total Gerade bei einem Turnier in Nordamerika entsteht teilweise der Eindruck, als solle das Produkt Fußball noch stärker inszeniert werden. Mehr Show, mehr Ablauf, mehr Kontrolle. Doch die größte Stärke dieses Sports war immer seine Einfachheit. Der Ball rollt – und das Spiel entwickelt seine eigene Geschichte.

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